Brandis/Polenz

In Polenz kam es bei Baumfällarbeiten am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall auf einem Privatgrundstück. Wie die Polzeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, war ein 55-Jähriger auf einem Grundstück am Sportplatz im Brandiser Ortsteil Polenz dabei, einen älteren Baum zu fällen.

Im Fallen trifft der Stamm die 50-Jährige

Gegen 14 Uhr waren zwei Hauptstämme bereits gefällt, als der Heimwerker die Säge an den dritten und letzten Stamm setzte. Diesen sicherte er über eine Bandschlinge und eine Kette an einem Traktor. Im Fallen drehte sich der Baum und fiel seitlich um. Er traf dabei die Ehefrau des Baumfällers. Die 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von thl/lvz