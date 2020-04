Frauenchor, Männerchor, Verkehrsclub – Wurzener Vereine verzichten auf Jahrestag

Wurzen

Die Corona-Krise trifft so manchen Jubilar besonders hart. Denn mit der Allgemeinverfügung und Kontaktsperre fallen ausnahmslos alle Jahrestagsfeiern aus – trotz oft monatelanger Vorbereitungen. Doch bei den Geburtstagskindern herrscht Verständnis für die Situation. So zum Beispiel beim Wurzener Frauenchor, der eigentlich am 5. April im Großen Saal des Kulturhauses Schweizergarten mit seinen treuen Fans und vielen Gästen an die Gründung der Gemeinschaft vor 30 Jahren erinnern wollte.

Wurzener Frauenchor: Das Jubiläum wird in jedem Fall nachgeholt

„Natürlich sind unsere Mitglieder traurig, dass das Konzert abgesagt werden musste“, berichtet Vorstandsvorsitzende Ute Güttner. Einen Ersatztermin habe sie leider derzeit nicht im Blick. „Vorerst weiß ja niemand, wie lange die Einschränkungen dauern. Und ab Herbst proben wir dann schließlich schon für die traditionelle Weihnachtsveranstaltung der Chöre.“ Bei alledem bleibt Güttner optimistisch und sagt: „Wir wollen auf jeden Fall unser Jubiläum nachholen, in welcher Form auch immer.“

Der Wurzener Frauenchor wurde im September 1990 gegründet und erhielt 2005 für sein kulturelles Engagement den Heimatpreis. Quelle: Archiv

Wie sie lässt Christian Klaus ebenfalls den Kopf nicht hängen. Seit Februar steht der frühere Vize dem Männerchor Nemt vor und löste damit Heinz Hempel ab. Hempel (85) leitete fast zweieinhalb Jahrzehnte lang die Gruppe mit heute 29 Mitgliedern.

Männerchor Nemt plant Ausweichtermin zum Dorffest

Das Gründungsdatum des Nemter Sängerkreises liegt indes weiter zurück. Am 31. Januar 1890 wurde der Klangkörper auf Betreiben des Kantors Gustav Voigtmann aus der Taufe gehoben – also vor 130 Jahren. Die Party zum Bestehen sollte an und für sich voriges Wochenende, am 27. März, stattfinden, fiel aber ins Wasser. An einer mögliche Ausweichlösung werde schon gearbeitet, betont Klaus. In der Hoffnung, dass sich die Lage in den nächsten Monaten entschärft, plant der Männerchor nunmehr die Feier zum Nemter Dorffest am 5. und 6. September.

Allerdings musste Klaus zudem die öffentliche Singestunde am 21. April in der Gaststätte „Zum Anker“ aus dem Kalender streichen. Über diesen Weg erhoffte sich der Chor, interessierten Nachwuchs zu gewinnen. „Genau deshalb bleiben wir dran und suchen nun einen neuen Termin.“

Der Männerchor Nemt gibt hier Heinz Hempel zu seinem 80. Geburtstag ein Ständchen. Seit Februar dieses Jahres steht Christian Klaus dem traditionsreichen Singekreis vor. Quelle: Archiv

75. Verkehrstestfahrt sollte am 5. April stattfinden

Das will auch der Motorsportclub Wurzen (MSC) für die abgesagte Verkehrstestfahrt am 5. April – übrigens die 75. Veranstaltung dieser Art und somit ein Höhepunkt im 21 Mitglieder zählenden Verein mit Sitz in der Sternwarte. Erstmals lud der MSC am 27. September 1980 zur Rundtour in die nähere Umgebung ein, bei der die Teilnehmer ihr Wissen und fahrerisches Können unter Beweis stellen konnten. Die Premiere lockte damals gerade einmal vier Leute, doch zur Zweitauflage am 28. März 1981 bereits 18 Prüflinge.

Im Geschicklichkeitsparcours: Bei der Verkehrstestfahrt des Motorsportclubs Wurzen kommt es auf Wissen und fahrerisches Können an. Quelle: Archiv

MSC-Geschäftsführer Rainer Wohlgemuth ist seit 1990 dabei und kennt die Anfänge lediglich aus zwei prallen Aktenordnern, in denen die alten Kontrolllisten schlummern. Mittlerweile sei die Verkehrstestfahrt eine lieb gewonnene Tradition geworden, die seither insgesamt 1350 Automobilfreunde in den Bann zog, erzählt der 73-Jährige. Ob es eine 75. Auflage dieses Jahr geben wird und wann, stehe laut Wohlgemuth leider in den Sternen.

Von Kai-Uwe Brandt