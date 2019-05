Thallwitz

Auch in den nächsten fünf Jahren bleiben die Freien Wähler der Gemeinde Thallwitz mit acht Sitzen die stärkste Kraft in der Kommune. Je zwei Mandate errangen am Wahlsonntag die CDU sowie die Freie Wählervereinigung Böhlitz und erstmals die Alternative für Deutschland. 420 Stimmen konnte der einzige Kandidat der Linken, Frieder Muschler, auf sich vereinigen.

AfD kann ein Mandat nicht besetzen

„Wie bereits in der Legislatur zuvor wird der Gemeinderat von Thallwitz lediglich 15 statt mögliche 16 Sitze umfassen“, sagte Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Damals blieb ein Platz unbesetzt, weil die Linkspartei nicht genügend Kandidaten nominierte. „Diesmal ist es die AfD, die ein Mandat nicht annehmen kann, weil es mit Nico Kindel und David Langer lediglich zwei Bewerber gab.“ Zum Ausgang der Wahl, teilte Pöge außerdem mit: „Ich bin erschüttert, dass viele Wähler ihren Frust über die große Politik auf die Kommunalebene übertragen.“ In der Gemeinde gehe es doch um Sachfragen und vor allem um die Kompetenz des Kandidaten, die Zukunft seines Ortes mitzugestalten.

Gemeinderat Thallwitz Freie Wähler Gemeinde Thallwitz Hans-Joachim Reinke 399 Stimmen Hagen Weidemüller 453 Stimmen Gerhard Wilhelm 319 Stimmen Maik Wächtler 167 Stimmen Ulrike Richter 296 Stimmen Matthias Scholz 105 Stimmen Andreas Mühlner 245 Stimmen Steffen Salzer 178 Stimmen CDU Ralf Sommermeier 423 Stimmen Johann Martin Theodor Carlitz 151 Stimmen Freie Wählervereinigung Böhlitz Enrico Weck 246 Stimmen Matthias Tobisch 302 Stimmen AfD Nico Kindel 659 Stimmen David Langer 455 Stimmen Die Linke Frieder Muschler 420 Stimmen

Von Kai-Uwe Brandt