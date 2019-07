Thallwitz

Das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig verlässt sein gewohntes Terrain und begibt sich aufs Land. Nicht irgendwo hin, sondern nach Thallwitz ins Wurzener Land. Denn hier startet unter dem Namen „MdbK (mobil)“ ein Pilotprojekt, das mit unterschiedlichen Vereinen, Gruppen und Einrichtungen gemeinsame Kunstvorhaben verwirklicht, Orte entdeckt und neue Dinge ausprobiert.

Im September entsteht ein mobiles Museum aus Containern

„Wir laden ein zu Ausstellung und Aktionsfläche, Dialograum und Treffpunkt für alle. Unser mobiles Museum zeigt sich interessiert an lokalen Kooperationen und erfindet sich ständig neu“, umreißt Manu Washaus die aktuelle Partnerschaft. Der freischaffende Künstler und Carolin Rothmund, Leiterin der Kunstvermittlung im Leipziger Bildermuseum, sind seit Juni die Ansprechpartner vor Ort und stellten die Pläne bereits im Gemeinderat vor.

Bereits seit April macht das Museum der bildenden Künste Leipzig Lust auf mehr und weckt Neugierde. Quelle: Museum der bildenden Künste Leipzig

Bis zum eigentlichen Höhepunkt in der zweiten Septemberhälfte, erzählt Washaus, gebe es noch jede Menge zu tun – „gegenseitiges Kennenlernen, Suche nach Vereinen, Gruppen oder Einzelpersonen, das Setzen von künstlerischen Akzenten sowie die Festlegung des Programms im Herbst“. Schließlich wollen die Initiatoren dann innerhalb der letzten drei Septemberwochen ein Museum aus Containern aufbauen und durch künstlerische Formate bespielen.

„Zum Abschluss wird mit der Gemeinde das Erntedankfest gefeiert“, so Washaus. Doch nicht nur die Container bieten Platz für Kunst, Performance, Workshops und Begegnungen, sondern zugleich das Domizil des Heimatvereins, die Gemeindeverwaltung, das Wohnzimmer oder gar Wald und Wiesen.

Thallwitzer besuchen kostenlos neue Ausstellung in Leipzig

Das mobile Museum verfolgt natürlich ein konkretes Ziel. „Wir wollen bei den Menschen in Thallwitz auch die Aufmerksamkeit auf unser Museum lenken“, betont Washaus. Insofern erhalten während der Projektphase bis September alle Personen aus der Gemeinde kostenlosen Eintritt ins Museum der bildenden Künste. Anfang der Woche zum Beispiel organisierte das MdbK einen Busshuttle mit Zustieg in Nischwitz, Röcknitz, Böhlitz und fuhr interessierte Einwohner zur Eröffnung der neuen Ausstellung „Point of no Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst“ – Eintritt inklusive Hin- und Rückfahrt frei!

Bürgermeister Thomas Pöge ist von der Kooperation begeistert

Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) ist begeistert und hofft natürlich auf regen Zuspruch. Mit dem Team der Verwaltung und des Bauhofes erhielt der 50-jährige Gemeindechef im Vorfeld schon einmal eine VIP-Führung in der Leipziger Katharinenstraße 10.

Übrigens besteht noch bis zum 27. Juli die Möglichkeit, Ideen einzusenden. Auskünfte dazu erteilt Manu Washaus – Telefon 0151 56 69 66 70 oder per E-Mail: washaus@mdbk-mobil.de.

Der Grundstein für das Museum der bildenden Künste wurde im Jahr 1858 gelegt, als Mitglieder des Leipziger Kunstvereins ihre Idee in die Tat umsetzten, mit einer Bürgerstiftung ein Museum zu gründen. Mit über 10 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zählt das Museum in Trägerschaft der Stadt Leipzig zu den größten Ausstellungshäusern Deutschlands. Die heutige Sammlung beinhaltet circa 3500 Gemälde, 1000 Skulpturen und 60 000 grafische Blätter.

Von Kai-Uwe Brandt