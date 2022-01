Landkreis Leipzig

Ein Pfarrer hilft im Behindertenwohnheim und eine ehemalige Buchhändlerin in der Sozialstation: Karina Keßler, Leiterin des Kreissozialamtes, berichtet im Interview, wie der zweite Aufruf der Landkreisbehörde nach Freiwilligen zur Unterstützung in der Corona-Pandemie angenommen wurde.

Wie viele Menschen haben sich nach dem Aufruf gemeldet und aus welchen Berufsgruppen kommen sie?

Es meldeten sich bisher 60 Personen, darunter Pflegefach- und –hilfskräfte, die bereits in Rente sind, aber auch Menschen aus ganz anderen Berufszweigen: Musiktherapeuten, Schlosser, Elektriker, Bauunternehmer, Ingenieure, Hausmeister, Immobilienmakler, Büroangestellte und Pfarrer. Auch Menschen, die wegen der Pandemie eingeschränkt oder gar nicht arbeiten können wie Künstler, Köche, Alleinunterhalter oder Hotel- und Restaurantfachkräfte.

Wie und wo werden die Freiwilligen eingesetzt?

Die Helfer wenden sich zunächst an das Sozialamt mittels eines Registrierungs-Formulars. Wir verstehen uns als Vermittler zwischen Helfern und den Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Sozialstationen, wo das Personal zum Teil am Limit ist und dringend Unterstützung braucht, zum Beispiel für die Zubereitung und Verteilung der Mahlzeiten oder die Antigen-Testung. Dabei spielen Qualifikation und bisherige Erfahrungen, Wohnort und Einsatzradius sowie die Art der angebotenen Hilfe der Freiwilligen eine Rolle. Die jeweilige Einrichtung setzt sich mit ihnen in Verbindung und stimmt den Einsatz ab.

Kreissozialamtsleiterin Karina Keßler: „Wir freuen uns sehr über das große Engagement und danken allen Helfern, die sich bereits bei uns gemeldet haben!“ Quelle: Jens Paul Taubert

Ist das ein reiner Freiwilligendienst oder gibt es eine Vergütung?

Das kommt darauf an, ob jemand rein ehrenamtlich wenige Stunden arbeiten möchte oder 30 Stunden pro Woche im Pflegeheim hilft. Dann gibt es einen richtigen Arbeitsvertrag und die entsprechende Vergütung.

Können Sie einige Beispiele nennen, wie Freiwillige zum Einsatz kommen?

Ein Pfarrer aus Leipzig ist bis Ende Januar als Helfer im Behindertenwohnheim in Borsdorf tätig. Eine ehemalige Buchhändlerin arbeitet seit Anfang Dezember als Helferin in der Sozialstation Grimma der Volkssolidarität und wurde bereits unter Vertrag genommen. Es gibt auch das Beispiel, dass ein Helfer sich entscheidet, eine Ausbildung als Pflegefachkraft zu beginnen.

Sie haben solch einen Freiwilligen-Aufruf schon einmal Ende vergangenen Jahres gestartet. Kommt es häufig vor, dass Menschen auf diesem Wege beruflich in die Pflege wechseln?

Viele Freiwillige sehen diesen Hilfseinsatz als Möglichkeit, in den Pflegeberuf zu schnuppern und gaben bereits bei der Anmeldung an, Interesse an einer langfristigen Beschäftigung in der Pflege zu haben.

Freiwillige unterstützen Pflegeheime zum Beispiel, in dem sie Essen austeilen oder bei der Testung helfen. Quelle: LVZ-Archiv

Können die Freiwilligen auch außerhalb von Pflegeheim und Sozialstation Unterstützung geben?

Ja unbedingt. Das unterscheidet ihren Einsatz auch von der Situation im vergangenen Jahr. Damals, kurz vor Weihnachten, waren viele unserer 47 Pflegeheime im Landkreis Leipzig von der Corona-Krise extrem betroffen. Die zahlreichen Impfungen Anfang 2021 haben die Situation stark verbessert. Es kommt zwar noch immer zu Infektionsausbrüchen, aber das sind in der Regel nicht so schwere Verläufe wie damals im Dezember. Derzeit haben wir das Problem, dass wir dringend Hilfe in der Häuslichkeit benötigen.

Inwiefern?

Wenn zum Beispiel über 60-Jährige an Corona erkranken und in Quarantäne müssen, dann können sie sich vorübergehend nicht mehr um ihre über 80-jährigen Eltern kümmern und benötigen Unterstützung, zum Beispiel wenn es um die Pflege, Betreuung oder den Einkauf geht. Auch hier kommen Freiwillige zum Einsatz. Oder wenn ein 90-jähriger Vater an Corona erkrankt, dann sind die 70-jährigen Kinder oft überfordert und brauchen aktive Hilfe. Es ist ja so, dass nur wirklich schwere Fälle in die Klinik eingewiesen werden.

Zur Person Karina Keßler (61) ist seit 1991 Kreissozialamtsleiterin. Sie absolvierte ein medizinisches Fachschulstudium mit anschließender Tätigkeit als Operationsschwester, ist zudem Betriebswirtschaftlerin und Diplom-Sozialpädagogin. Zu ihrem Sozialamt gehören derzeit fast 90 Mitarbeiter.

Was passiert in solchen Situationen?

Meine Mitarbeiter und ich suchen häufig kurzfristig Pflegeheimplätze oder Pflegedienste oder eine anderweitige Hilfe. Traurig war es immer dann, wenn die Unterstützungsleistungen vom Kreissozialamt innerhalb von ein bis zwei Tagen organisiert wurden, aber die Corona-Erkrankten in dieser kurzen Zeit verstorben sind. Dennoch konnten wir vielen Familien zu Hause und mit den Freiwilligen auch den Pflegeheimen und Sozialstationen helfen. Dafür danke ich ganz besonders meinem Mitarbeiterteam und den Pflegenetzwerkpartnern.

Haben Sie zusätzliche personelle Unterstützung?

Nein, aber ich habe drei Mitarbeiter freigelenkt, welche ausschließlich mit der Bewältigung der Pandemie beschäftigt sind und für Hilfesuchende von Montag bis Sonntag zur Verfügung stehen, da die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Notfälle auch an den Wochenenden präsent sind. Im Rahmen der Fürsorgepflicht sind Beratungsgespräche, die Organisation von Unterstützungsmaßnahmen oder die Vermittlung der Freiwilligen unabdingbar, damit die Erkrankten und deren Angehörige möglichst gut durch die schwierigen Zeiten kommen. Diese Aufgabe ist für das Kreissozialamt eine der größten Herausforderungen, um möglichst allen Hilfesuchenden eine geeignete Hilfe zukommen zu lassen.

Suchen Sie weitere Freiwillige?

Gern können sich Interessenten an uns wenden. Wir freuen uns sehr über das große Engagement und danken allen Helfern, die sich bereits bei uns gemeldet haben!

Das Anmeldeformular für Freiwillige ist zu finden unterhttps://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4980

Weitere Informationen oder Nachfragen sind möglich bei Kreissozialamtsleiterin Karina Keßler sowie den Pflegekoordinatoren Nils Neu und Senta Liebmann, Telefon 03433/2412100, 2412137 und 2412157; E-Mail: karina.kessler@lk-l.de, senta.liebmann@lk-l.de und nils.neu@lk-l.de.

Von Claudia Carell