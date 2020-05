Freunde des erstochenen 17-jährigen Wurzeners sammeln Geld für Beerdigung

Wurzen

„Du wirst uns fehlen“, „Du bleibst unvergessen“, „Nur die Besten sterben jung“ – in der Nähe des Tatortes in Wurzen richteten Familie, Freunde aber auch Fans von Lok Leipzig für den zu Tode gekommenen C. eine Gedenkstätte ein. Mit Blumen, Kerzen und letzten Grüßen wird des in der Nacht nach Himmelfahrt erstochenen 17-Jährigen gedacht.

Wie berichtet, eskalierte im Vorgarten des Mietshauses Dresdener-/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße die Gewalt. Bei der tätlichen Auseinandersetzung im Verlaufe einer Gartenparty wurde Nachwuchsboxer C. so schwer verletzt, dass trotz größter Bemühungen der Wurzener Ärzte jede Hilfe zu spät kam.

Schon jetzt fast 8000 Euro Spenden eingegangen

Viktoria Vorbau ist eine gute Bekannte des Toten. Sie sei in Gedanken bei den Eltern von C., die den Verlust ihres Sohnes sicher nie verkraften würden, wie sie sagt: „Umso wichtiger finde ich die Spendenaktion seiner Freunde. Für die Beerdigung sind bereits fast 8000 Euro auf dem Konto eingegangen. So werden die Eltern zumindest finanziell entlastet.“

Die junge Frau berichtet von regelmäßigen Trauerfeiern an der Dresdener Straße: „Anwesende berichten dabei über die schönsten Erinnerungen an ihren Freund. Das finde ich sehr würdig.“ Was genau in jener Nacht passiert ist, wisse auch sie nicht. Die Ermittlungen liefen, sagt Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft: „Wir sind noch am Rekonstruieren der Ereignisse.“

Um ein Mädchen ging es nicht

Ein Freund, der mit C. zu Himmelfahrt tagsüber unterwegs war, beschreibt die Vorgänge so: „C. wohnt in der Nähe der Dresdener Straße. Er fühlte sich vom Lärm der nächtlichen Gartenparty gestört. Er machte sich auf den Weg dorthin und setzte dann per Handy einen Hilferuf ab. Er bat darum, ihn bei der Klärung zu unterstützen.“ Um ein Mädel sei es nicht gegangen.

Anwohner berichteten von Knallereien. Ob diese von Böllern oder Raketen herrührten oder aber von einer Schreckschusspistole – wie mehrfach kolportiert wird – auch dazu wollte die Staatsanwaltschaft nichts sagen. In jedem Fall muss sich C. provoziert gefühlt haben. Ob und wie viele seiner Freunde angerückt sind, ist weiter unklar.

21-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten

Zumindest ein Kumpel war an seiner Seite, jener 17-Jährige, der zunächst festgenommen wurde, nach neuesten Informationen der Staatsanwaltschaft Leipzig aber bereits am gleichen Tag wieder frei kam. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Wegen Totschlags muss sich dagegen jener 21-Jährige verantworten, der dringend verdächtig ist, C. umgebracht zu haben. Er war mit Partnerin und Kindern zu Besuch bei der im Eckhaus wohnenden Mutter. Gegenüber der LVZ wollte Mutter B. keine weiteren Aussagen machen. Zuvor sprach sie aber von einem Angriff mehrerer Personen auf die im Vorgarten Feiernden. Der Zaun sei eingetreten worden.

Gewaltexzess bedeutet schweren Rückschlag

Für die Jugendarbeit in Wurzen bedeutet der Gewaltexzess einen schweren Rückschlag. „Wir hatten das Gefühl, dass es zuletzt ruhiger geworden war“, sagt Matthias Heinz von der Kindervereinigung Leipzig. Im Auftrag der Stadt Wurzen betreibt der Verein das Jugendhaus in der Alten Nischwitzer Straße, stellt Sozialarbeiter an Berufs- und Diesterwegschule sowie mit Anita Kratzsch und Maik Just zwei Streetworker.

Die Jugendarbeit lasse sich Wurzen pro Jahr 88000 Euro kosten, sagt Oberbürgermeister Jörg Röglin. Er erinnert an die Ereignisse von vor gut zwei Jahren, als Deutsche und Ausländer aneinander gerieten: „Damals entschieden wir uns für den Einsatz der Streetworker.“ Das habe sich bewährt, ist sich Heinz sicher. Im konkreten Fall seien ihm jedoch die Hände gebunden gewesen: „Die betreffenden jungen Leute hatten wir nicht in der Betreuung.“

Ein verängstigter Mieter verlässt das Haus

Unterdessen verließ ein Mieter mit Sack und Pack das Eckhaus in der Dresdener Straße. Zwar sei er in der betreffenden Nacht gar nicht zu Hause gewesen und hatte mit der Gewalt nichts zu tun. Doch hielte er es nun nicht mehr aus: „Mir wird das hier zu heiß. Ich wurde bereits bedroht. Ich habe Kinder.“

