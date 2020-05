Friedhof Wurzen bietet Urnengräber für Ehepaare

Wurzen

Es gibt viele Formen der Bestattung auf dem Friedhof der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde St. Wenceslai an der Dresdener Straße. Eine jedoch ist neu: „Seit diesem Jahr ermöglichen wir erstmals die Urnenbeisetzung von Ehepaaren und Lebensgemeinschaften auf einer eigens geschaffenen Partneranlage“, berichten Friedhofsverwalter Paul Schütz und sein Stellvertreter Norbert Krüger. Sie wollen damit oft geäußerte Wünsche und Anfragen erfüllen.

Stele mit den Namen der Verstorbenen ziert die Grabstätte

Das Areal an der früheren Wandgrabstelle, die frisch verputzt wurde, befindet sich in der zweiten Abteilung des knapp sieben Hektar großen Friedhofes, der am 18. Juli 1887 eingeweiht wurde. „Die Pflege und Bepflanzung erfolgt durch uns als Friedhofsverwaltung, und das Nutzungsrecht pro Urne wird auf die gesetzlich vorgeschriebene Dauer von 20 Jahren vergeben“, schildert Schütz die Details. Darüber hinaus ziert eine Stele, beispielsweise aus Kösseine Granit, mit den Namen der Verstorbenen die Grabstätte. Das Besondere daran: „Wer wünscht, kann die Stele am Kopfende noch individuell vom Steinmetz gravieren lassen“, ergänzt Krüger. Zur Auswahl stehen Eheringe, ein Ginkgoblatt oder ein Kreuz.

Pflege und Bepflanzung der Grabstätte erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Die Namen der Verstorbenen werden auf einer Stele verewigt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Schütz zufolge gebe es heute mehr denn je Urnenbestattungen – circa 90 Prozent und davon 30 Prozent in Gemeinschaftsanlagen. „Viele Hinterbliebene haben keine Zeit mehr für die Grabpflege oder können diese aufgrund der Entfernung nicht leisten.“ Der Friedhof trage daher dem allgemeinen Trend Rechnung. Unter anderem mit Urnengemeinschaftsgrabfeldern sowie der Baumbestattung. Jedoch sei der mit Bodendeckern bepflanzte Bereich um einen Baum auf 15 Plätze begrenzt und die Bestattungen in der zweiten Abteilung nahezu abgeschlossen.

Ausbau der Wegenetz-Beschilderung ist geplant

Insofern würde derzeit eine weitere Anlage gleich hinter der Kapelle angelegt, teilt Schütz mit und fügt an: „Weil wir bei der Baumbestattung nicht garantieren können, dass Paare auch im Tode vereint sind, wollten wir unser Angebot mit Beginn des Jahres erweitern.“ Über sämtliche Formen der Bestattung auf dem Wurzener Friedhof informiert im Übrigen eine neue Broschüre. Das Heft ist im Verwaltungssitz am Haupttor erhältlich.

Aber auch sonst haben die drei Festangestellten und zwei Saisonkräfte alle Hände voll zu tun. Ende März legten sie in Partnerschaft mit dem Netzwerk „Blühende Landschaft“ weitere Wildwiesen an, um Insekten einen reichen Nahrungstisch zu decken. Ferner werden demnächst die klassischen Grabfelder in der ersten Abteilung umgestaltet und die lichten Thujahecken durch Eiben ersetzt. „Sie litten wie ein Großteil der Bäume, vor allem die Birken, unter den vergangenen Trockenperioden.“ Und nicht zuletzt planen Schütz und Krüger den Ausbau der Beschilderung für das Wegenetz.

Friedhof Wurzen : grüne Oase und Kulturdenkmal

Der 1887 eröffnete Friedhof mit heute circa 2000 Gräbern ohne die Gemeinschaftsanlagen ist einerseits dank seines alten Baumbestandes, den Rhododendren, Blumen sowie Sitzplätzen eine grüne Oase und andererseits wegen der historischen Grabmale und schmiedeeisernen Kunstwerke ein wertvolles Kulturdenkmal der Stadt. Die Kirche legte den Gottesacker an der Bundesstraße 6 an, weil der Alte Friedhof am Bahnhof damals kaum noch Platz bot. Die erste Bestattung fand allerdings erst zweieinhalb Wochen nach der feierlichen Weihe durch Pfarrer Karl Egon Ebert und Superintendent Carl Großmann statt. Beerdigt wurde laut Wurzener Tageblatt am 4. August 1887 der ehemalige Destillateur Oswald Hesse, „der auf der Rückkehr von einer Badereise in Nürnberg verstorben und in seine Heimat überführt worden ist“.

Von Kai-Uwe Brandt