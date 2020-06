Frischekur für Brandiser Sportplatz auf der Jahnhöhe

Brandis

Gras auf der staubigen Laufbahn, kahle Stellen auf dem Spielfeld: Der Brandiser Sportplatz Schützenplatz auf der Jahnhöhe befindet sich in einem schlechten Zustand. Deshalb ist seine Sanierung Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes und des aktuellen Doppelhaushaltes 2019/20 der Stadt. Der Stadtrat hat mit der Planung des Vorhabens jetzt die Richter Sportstättenkonzepte GmbH aus dem thüringischen Hermsdorf beauftragt. Die Planung ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln – der Stadt ist aus dem Topf „Invest Schule“ eine 75-prozentige Förderung, in Summe 561.000 Euro, in Aussicht gestellt.

Schwerpunkt liegt auf den Außenanlagen

Stadträtin und Lehrerin Gudrun Schor ( SPD) begrüßte das Vorhaben ausdrücklich. „Die Jahnhöhe spielt eine große Rolle bei Vereins- und Schulsport.“ Die Sportstätte ist nur 800 Meter vom Schulcampus entfernt. Allerdings kritisierte Schor, dass das Problem der veralteten Kabinen und Sanitäranlagen nicht angesprochen wird. „Natürlich ist uns klar, dass hier Handlungsbedarf besteht“, sagte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. Aber man habe den Sanitärbereich bewusst außen vor gelassen. „Mit dem uns zur Verfügung stehenden Geld können wir nicht mehr machen. Wenn wir uns auf die Außenanlagen konzentrieren, erreichen wir damit mehr.“ Das Planungsbüro, ergänzte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD), werde zudem den Auftrag erhalten, so zu planen, dass die Sanierung je nach Finanzlage modular umgesetzt werden kann.

Anzeige

Angerostet: Die Stadt Brandis nimmt jetzt die Sanierung des Sportplatzes auf der Jahnhöhe in Angriff. Quelle: Ines Alekowa

Weitere LVZ+ Artikel

Fußball und Rugby setzen Rasen zu

Der Sportplatz besteht aus einem 9416 Quadratmeter großen Großspielfeld mit Naturrasen, einer 400-Meter-Aschebahn und verfügt über eine Flutlichtanlage mit konventionellen Leuchtmitteln.

Der Rasen ist durch Übernutzung und Mischung von Sportarten – hier wird Fußball ebenso wie Rugby gespielt – arg in Mitleidenschaft gezogen. Zeitweise muss er gesperrt werden, um einen nutzbaren Zustand aufrecht zu erhalten. Ebenfalls unbefriedigend ist der Zustand der Laufbahn.

Welche Instandsetzungsarbeiten, vielleicht auch Umgestaltungen, konkret erforderlich sind, steht noch nicht fest. „Dies zu eruieren und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, ist Aufgabe des Planers“, erklärte Jesse. 2021/22 jedenfalls soll mit der Realisierung des Vorhabens begonnen werden. Fest steht: Neben Schulen und Vereinen als Nutzer „bleibt der Platz Heimat des Feuerwehrsports“, so Jesse.

Feuerwehrsport bleibt Nutzer auf der Jahnhöhe, wo der Turm fürs Hakenleiterklettern alles überragt. Quelle: Ines Alekowa

AktivSport Saxonia hält an Absicht fest

Weiter offen ist hingegen die Sanierung des alten Turnhallengebäudes, in dem sich die Kabinen und Sanitäranlagen befinden. AktivSport Saxonia hatte vor fast zwei Jahren im Technischen Ausschuss Interesse bekundet, das Objekt für seine Sportgruppen nutzen und entsprechend herrichten zu wollen. Diese Absicht verfolge man auch weiterhin, betonte Präsident Michael Schramm auf Nachfrage der LVZ, „allerdings nicht aktuell“. Der Verein hat momentan noch andere Prioritäten – im Pösnapark wurde gerade ein neuer Standort eröffnet.

Stark sanierungsbedürftig: die alte Turnhalle mit Kabinen und Sanitärbereich am Sportplatz Schützenplatz auf der Jahnhöhe. Quelle: Ines Alekowa

Jahnhöhe nicht das einzige Sorgenkind

Für den Schul-und Vereinssport hält die Stadt Brandis als Träger sieben verschiedene Sportstätten vor. Die Jahnhöhe ist darunter nicht der einzige Sportplatz, der einer Frischekur bedarf. So weisen die Kunststoff-Beläge der Kleinspielfelder am Gymnasium zunehmend Mängel auf. Und auch auf dem an die Grundschule Beucha angrenzenden Sportplatz mit Spielfeld und Laufbahn wünschen sich die Sportler schon seit Jahren bessere Bedingungen.

Von Ines Alekowa