Frischekur für die Brandiser Stadtkirche

Brandis

Knapp 50 Jahre ist es her, dass das Innere der Brandiser Stadtkirche 1967 bis 1971 das letzte Mal einen Maler gesehen hat – höchste Zeit also für eine Sanierung. Die, so Pfarrer Christoph Steinert, ist bereits seit zwei Jahren geplant und soll nun über das Jahr 2020 erfolgen.

Ein Blick auf den Kasten mit den alten Porzellansicherungen lässt ahnen, warum das Vorhaben brandeilig ist. „Die Elektroanlage ist inzwischen sehr störanfällig und nicht mehr reparabel“, berichtet Steinert von Kurzschlüssen und Schmorgeruch. „Wer die Bilder der brennenden Kirche Notre-Dame in Paris gesehen hat, möchte Ähnliches nicht in Brandis erleben.“

Blick vom Altarraum ins Kirchenschiff: Die Patronatsloge auf der linken Seite gehört zur barocken Ausstattung und soll statisch gesichert werden. Quelle: E-Mail-LVD

Kirche stammt aus 12. Jahrhundert

Gleich daneben stützen zwei rohe Balken notdürftig die Träger der darüber liegenden Patronatsloge. Vor anderthalb Jahren wurde die Dielung aus dem lange als Archiv genutzten Raum entfernt, ein Holzgutachter stellte Schädlingsbefall fest. Jetzt soll die Loge statisch gesichert werden. „Der Raum hat Charme. Vielleicht lässt er sich für kleinere Veranstaltungen nutzen“, sagt Steinert. Genauso wie der in Gold und Weiß gehaltene Altar und die Kanzel gehört die Patronatsloge zur barocken Ausstattung, die das Gotteshaus um 1700 erhielt. Die Kirche selbst allerdings ist deutlich älter, stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde mehrfach erweitert. Unter anderem 1570 um die Brauthalle, die – wie bei der letzten Innensanierung bereits das Kirchenschiff – einen neuen Fußboden aus rotem Porphyr erhalten soll.

Roter Porphyr in Bruch: Der Fußboden der Brauthalle soll erneuert werden. Quelle: E-Mail-LVD

Die erste große Baustelle aber wird die Heizung. Die Sitzbankheizung schafft in der Adventszeit, wenn in der Kirche die Gymnasiasten singen und die Kindergartenkinder dass Krippenspiel aufführen, gerade mal frostige acht Grad Celsius. Ergänzend sollen nun drei Elektroheizstationen unter den Fußboden kommen – die Leitungen dafür werden gerade über den Kirchplatz verlegt. „Das ist in vielen Kirchen eine gängige Methode“, weiß der Pfarrer. Eigentlich sollte die Heizung schon im Oktober/November eingebaut werden, doch der Denkmalschutz meldete Bedenken an, dass die barocke Ausstattung durch die Warmluft Schaden nehmen könnte, berichtet Steinert. Die konnten inzwischen ausgeräumt werden, der Kirchenraum wird nur auf maximal 15 Grad erwärmt. Nun soll es im Januar losgehen. Aber für das Weihnachtsoratorium am zweiten Advent muss sich der Pfarrer etwas einfallen lassen, „damit Musiker und Gäste nicht bibbern“.

Bänke und Empore werden gestrichen

Bis Ostern haben die Handwerker dann freies Feld, Veranstaltungen finden im gegenüberliegenden Gemeindesaal statt. Danach sollen die Sanierungsarbeiten mit dem laufendem Betrieb koordiniert werden. So ist laut Steinert für die schlichten weißen Wände, von denen in Sockelhöhe schon lange die Farbe abblättert, ein neues Farbkonzept in Arbeit, auch die Bänke, vor 50 Jahren zu einem Block zusammengerückt, und die Empore werden gestrichen. Für die Vorhangmalerei hinter Kanzel und Altar, die über die Jahre „fadenscheinig“ geworden ist, übernehmen Restauratoren den Pinsel. Und schließlich sollen die in den 1970ern erneuerten Lampen, die wie kleine Schwestern der „Milchtöpfe“ auf dem Leipziger Augustusplatz aussehen, durch stilvollere ersetzt werden. „Sie sind das einzige Ausstattungselement, das nicht original ist“, sagt Steinert.

Barocke Kanzel: Die sie umgebende Vorhangmalerei ist fadenscheinig geworden. Quelle: E-Mail-LVD

Gesamtkosten: 400.000 Euro

Allein die Orgel, eine der ältesten in Sachsen, kann sich während der Sanierung sozusagen entspannt in die Empore lehnen. Bereits 2004/05 wurde das Instrument, das Orgelbaumeister Christoph Donat 1705 als sein letztes Werk schuf, restauriert. Und auch das Äußere der Kirche wurde in den 1990ern aufgefrischt, das Dach inbegriffen.

Die Gesamtkosten gibt Steinert mit 400.000 Euro an. „Die Landeskirche übernimmt einen erheblichen Anteil“, sagt er. Die Kirchgemeinde selbst greift in ihre angesparte Rücklage, eine Spendenaktion bildet die dritte Säule. „Es ist ein für die Stadt wichtiges Gebäude, da sind viele Leute auch bereit zu helfen“, freut sich Steinert bereits über 12000 Euro.

„Ziel ist, dass die Kirche 2021, wenn die Stadt ihr 800-jähriges Bestehen feiert, in neuem Glanz erstrahlt“, sagt der Pfarrer. Und sie soll nach der Sanierung für Besucher auch außerhalb von Gottesdiensten und Konzerten deutlich häufiger öffnen.

Spendenkonto: Kassenverwaltung Grimma, IBAN: DE 61 3506 0190 1670 4090 38, Verwendungszweck: „RT 3110 Heizung“ oder „RT 3110 Sanierung“

Von Ines Alekowa