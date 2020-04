Frist für Circus Alexander: Schausteller in Wurzen benötigen Hilfe

Wurzen

Trotz einer Bleibefrist blicken die elf Mitglieder des Circus Alexander immer noch in eine ungewisse Zukunft. Nach ihrem Gastspiel auf dem Festplatz an der Collmener Straße vom 12. bis 15. März strandeten die Artisten in Wurzen, da die folgenden Tournee-Orte wie Borna und Oschatz aufgrund der Corona-Krise die Auftritte absagten. Mittlerweile setzte die Stadtverwaltung den Schaustellern ein Ultimatum bis zum 20. April. Danach sollen sie weiterziehen.

Zugleich verband das Ordnungsamt mit der Übergangszeit verschiedene Auflagen, wie Vivian Freiwald auf Nachfrage mitteilt. Demnach muss der Zirkus auf dem Gelände für Sauberkeit sorgen und sich um ein Ausweichquartier nach dem 20. April kümmern. Außerdem behält die Stadt die bereits bezahlte Kaution ein und komme für die jetzt verursachten Kosten nicht auf.

Der Zirkus benötigt Geld für Lkw-Reparatur

Die Probleme werden dadurch für Freiwald und ihren Mann, Zirkusdirektor Gino Lauenburger, keineswegs kleiner. Mensch und Tier leben quasi von der Hand in den Mund, da die Einnahmen fehlen und sämtliche finanziellen Reserven aufgebraucht sind. Bislang wolle auch niemand die Artisten anderswo aufnehmen, „falls das nach der Fristsetzung überhaupt möglich ist“, betont Freiwald. Zumal ein Lkw, der auf dem Weg nach Wurzen liegen blieb, in Rochlitz steht. Die Reparatur der Zugmaschine kostet allein 1900 Euro – Geld, das der Zirkus momentan nicht löhnen kann.

Seit Mitte März sitzt der Circus Alexander auf dem Festplatz an der Collmener Straße fest. Nach dem Hilferuf der Artisten dürfen sie jetzt vorerst bis zum 20. April in Wurzen bleiben.

Dankbar sind Freiwald und Lauenburger jedoch für die ungeahnte Spendenwelle, die nach ihrem Hilferuf auf sie zurollte. Landwirte der Region, Lebensmittel-Discounter und eine Vielzahl von Privatleuten unterstützen seither den Circus Alexander mit Futter für die Tiere, darunter Kamele, Lamas, Pferde und Ponys, sowie Dingen des täglichen Bedarfs für die elf Schausteller. Darüber hinaus wird Geld gesammelt, um den Lkw auszulösen.

„Wir Zirkusleute leben von unserem Publikum und nun bitten wir das Publikum um Spenden für uns. Das ist eine wirklich ungewohnte Situation“, sagt Freiwald und hofft, dass die Bereitschaft dazu über die Osterfeiertage und danach nicht abreißt.

Artisten errichten kleine Manege aus Strohballen

Obwohl die Zwangspause an den Nerven zehrt und zur Untätigkeit zwingt, herrscht dennoch Bewegung auf dem Festplatz. Beim Spaziergang im Freien halten des öfteren Eltern mit ihren Kindern kurz an, um die weidenden Tiere zu beobachten. Ferner errichtete der Zirkus eine kleine Manege, die von Strohballen begrenzt wird. „Hier trainieren wir die Tiere“, so Freiwald.

Tierschützer fordern tierfreie Zirkusprogramme

Aufgrund des Veranstaltungsverbotes während der Corona-Krise sitzen übrigens zu Beginn der Tourneesaison zahlreiche Zirkusse deutschlandweit fest. Aus Sicht der Tierrechtsorganisation Peta bringe diese Situation gerade Unternehmen mit kostspieliger Tierhaltung in eine prekäre Lage. Daher appelliert Peta in einer aktuellen Erklärung, „die Tiere dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben und auf ein tierfreies Programm umzusteigen“. Des Weiteren fordern die Tierschützer die zuständigen Veterinärämter dazu auf, die Versorgung der Tiere sicherzustellen und bei der Vermittlung zu helfen.

Freiwald weiß um das Peta-Schreiben und versichert: „Unseren Tieren geht es dank der Spenden von hilfsbereiten Wurzenern gut, und sie haben auf dem Gelände genügend Bewegungsfreiheit. Davon kann sich jeder gern überzeugen.“

Spendenkonto für den Circus Alexander: Vivian Freiwald, IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19, Postbank

Von Kai-Uwe Brandt