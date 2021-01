Frohburg

Wie in einem Jahr der Frohburger Bürgermeister heißt, weiß niemand. Klar ist nur: Wolfgang Hiensch nicht. Der 64-Jährige, der seit 1990 an der Spitze der Stadt steht, will die bis Mitte 2022 dauernde Amtszeit nicht vollenden. Spätestens zum 1. Januar 2022 ist für ihn Schluss. Wann ein Nachfolger respektive eine Nachfolgerin gewählt wird, das zu terminieren ist Sache des Stadtrates. Möglich, dass die Bürgermeister-Wahl zusammen gelegt wird mit der des Bundestages am 26. September. Dann müsste Hiensch aber – um dem Gesetz zu genügen – noch vor Weihnachten zurück treten.

Hiensch : Wechsel erfolgt altersbedingt

„Ich habe mich entschieden, altersbedingt in den vorzeitigen Ruhestand zu wechseln“, sagt Wolfgang Hiensch. Er, der schon heute zu den dienstältesten Bürgermeistern nicht nur in Sachsen zählt, wäre dann 65. Es handele sich „um eine Verkürzung von nur sieben Monaten. Deshalb geht die Welt nicht unter. Andererseits ist diese Frist zu kurz, um da noch viel zu gestalten“.

Über die Gründe für seinen vorzeitigen Rückzug, der viele überrascht, möchte er nicht sprechen. Dass die laufende Amtszeit seine letzte sein würde, ist klar. Aus Altersgründen käme 2022 eine neuerliche Kandidatur nicht in Frage. „Ich wollte den Stadtrat am 4. Februar informieren. Doch ich habe Bedenken, ob Corona-bedingt eine ordentliche Sitzung stattfinden kann“, sagt er. Deshalb habe er jetzt bereits seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterrichtet und per E-Mail das Stadtparlament. Landrat Henry Graichen ( CDU) habe er ebenso ins Bild gesetzt.

Lory : Hat immer am Limit gearbeitet

„Das vorzeitige Ausscheiden hat mich erschreckt. Aber ich gönne ihm die Ruhe von Herzen. Er hat immer bis ans Limit gearbeitet und von anderen viel verlangt“, sagt Erika Lory, langjährige Wegbegleiterin sowohl in der Stadtverwaltung als auch im Stadtrat. Hiensch, Bauingenieur, kam im Frühsommer 1990 als erster frei gewählter Bürgermeister mit dem Mandat der Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler Frohburg (BuW) ins Amt. Lory begann ein paar Wochen später im Rathaus, kümmerte sich um Soziales und Kultur, wurde nach ihrem Ausscheiden als Hauptamtsleiterin 2007 für die BuW für eine Legislaturperiode in den Stadtrat gewählt. Was Wolfgang Hiensch in drei Jahrzehnten ermöglicht habe, sei beispielhaft, so die 74-Jährige. In der Kernstadt wie in den Ortsteilen sei viel investiert worden. Angesichts der Pandemie-Folgen werde es in den kommenden Jahren schwerer, erfolgreich Stadtentwicklung zu betreiben. Chancenreich sei es deshalb, Frohburg nun aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, neue Schwerpunkte zu setzen.

Von Breitenbuch : Jetzt sind alle gefordert

„Enorm überrascht“ zeigte sich Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU), Stadtrat und Landtagsabgeordneter. Hiensch habe „eine ganz tolle Leistung vollbracht, die Stadt gut entwickelt“ – und auch die schwierigen Eingliederungen von Eulaltal (2009) und Kohren-Sahlis (2018) bewältigt. Das verdiene unbedingte Achtung, trotz mancher Streitbarkeit. „Jetzt sind alle gefordert, eine gute Nachfolge zu organisieren, Vorschläge zu machen“, sagt von Breitenbuch: „Wir haben eine Verantwortung, dass sein Nachfolger eine Persönlichkeit wird, die es schafft.“

Doppel-Wahl im September?

Die eigene Unzufriedenheit mit dem Erreichten, das immer noch besser zu machen sei, sei die beste Triebkraft für ihn. Dieses Credo formulierte Wolfgang Hiensch nach seiner Wiederwahl 2015. Damals hatte er mit Karsten Richter ( CDU) erstmals einen Mitbewerber, setzte sich mit 76,9 Prozent aber klar durch. „Es obliegt jetzt dem Stadtrat, eine Terminkette aufzubauen“, sagt der gebürtige Benndorfer. Bürgermeister- und Bundestagswahl zu verbinden, habe Charme. Möglicher Haken: Wer nachfolge, müsste spätestens drei Monate nach der Wahl ins Rathaus einziehen. Wäre kein zweiter Wahlgang nötig, liefe die Frist zu Weihnachten ab. Hiensch: „Ich wäre deshalb auch bereit, 14 Tage eher auszuscheiden.“

Von Ekkehard Schulreich