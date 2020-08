Frohburg: Die kleine Stadt mit den vielen Schlössern

Frohburg

„Wir haben solch eine Vielzahl an historischen Gebäuden, dass dies uns als Verwaltung zunehmend überfordert“, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (parteilos). Dennoch macht er sich für den Erhalt all der Rittergüter und Schlösser stark und setzt auf private Investoren sowie bürgerschaftliches Engagement.

Frage: Wenn es um Tourismus im Leipziger Land geht, werden oft Domizile im Raum Frohburg genannt, zum Beispiel Burg Gnandstein, Schloss Frohburg, Schwindpavillon Rüdigsdorf oder Rittergut Prießnitz...

Wolfgang Hiensch: Ja, nicht erst durch die Eingemeindungen haben wir sehr viele historische Gebäude. Wir sind allerdings nur für einen Teil davon als Kommune zuständig. Es hat sich eine Menge gut entwickelt, aber es gibt auch eine Reihe von Problemen.

Was ist positiv?

Positive Beispiele gibt es viele in Frohburg, vor allem durch großes Engagement privater Gebäudeeigentümer. Ein gutes Beispiel für kommunales Handeln ist das Schloss Frohburg. Anfang der 90er-Jahre wollten wir es zunächst für einen symbolischen Preis verkaufen. Doch dann meinte ein Stadtrat: Unser Schloss übersteht 40 Jahre DDR, jetzt sind wir dafür verantwortlich und lassen es eventuell unwiederbringlich verfallen?! In kleinen Schritten und mit Hilfe von Fördermitteln wurde es über zehn Jahre saniert.

Auch das Rittergut Prießnitz gehört der Kommune.

Gleich nach der Eingemeindung von Eulatal 2008 haben wir uns dem Rittergut angenommen. Fünf Millionen Euro sind inzwischen dort verbaut worden und wahrscheinlich sind noch einmal mehr als fünf Millionen Euro notwendig, um alles zu vollenden. Hier kommen wir inzwischen an Grenzen. Fördermittel fließen nur, wenn man plausible Nutzungskonzepte hat.

Die Stadt ist überfordert?

Zum Teil schon, finanziell wie personell. Deshalb müssen wir auch viele nur belastende Gebäude verkaufen. Aber auch das ist sehr aufwendig. Allein unsere durch Eingemeindungen geerbten Dorfschulen, oft sehr schöne Häuser, belasten uns sehr. Auch der Bahnhof Frohburg ist ein Sorgenkind und bindet viel Verwaltungskraft. Generell gilt aber: Private Investoren, Grundstückseigentümer und bürgerschaftliches Engagement sind für den Erhalt historischer Gebäude unbedingt notwendig. Da gibt es mittlerweile gute Vorbilder.

Wolfgang Hiensch, langjähriger Bürgermeister in Frohburg. Quelle: LVZ-Archiv

Zum Beispiel?

Die ehemaligen Fabrikantenvillen in der Bahnhofstraße, der „Rote Hirsch“, die „Alte Farbe“ in Frohburg, die alten Dorfschulen in Schönau, Roda und Frauendorf, Arvedshof in Elbisbach, Teile des Rittergut Benndorf und vieles mehr.

Wie bringen sich Vereine ein?

Der Rittergutsverein Benndorf engagiert sich für die Ortsentwicklung vorbildlich. Er sucht sich vielfach selbst finanzielle Unterstützung und begibt sich auf Sponsorensuche. Auch mit privaten Investoren haben wir überwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss diesen aber Zeit lassen, Investitionen müssen gut vorbereitet sein. Viele von ihnen haben nicht gleich ganz viel Geld zur Verfügung oder Planungen und Baugenehmigungen kosten Zeit, so dass manchmal eine Sanierung dauert.

Wo gibt es Probleme?

Natürlich hoffen wir derzeit vor allem auf die neuen Eigentümer bei manchen historischen Gebäude als bisherige Sorgenkinder. Neben dem Rittergut und Schloss Sahlis hoffen wir auf baldige bauliche Aktivitäten und Initiativen an den alten Schulgebäuden in Kohren, Greifenhain und Hopfgarten. In den neuen Investor in Sahlis setzen wir jetzt große Hoffnungen. Schloss und Rittergut Sahlis könnten eines Tages neben der Burg Gnandstein zu einem touristischen Highlight im Kohrener Land werden.

Der mit Gemälden verzierte Schwindpavillon in Rüdigsdorf. Quelle: Jens Paul Taubert

Bei welchen Bauwerken herrscht Stillstand?

Ärgerlich ist die Situation in den Rittergütern und Schlössern Hopfgarten und Wolftitz, wo seit Jahren nichts passiert. Der Landkreis hat damals die Immobilien verkauft, ohne von den Käufern Investitions- oder Nutzungskonzepte zu verlangen. Wenn so etwas von öffentlicher Hand passiert, kann ich das bei derart historisch bedeutenden denkmalgeschützten Gebäuden nur schwer nachvollziehen. Wir als Stadt legen bei Veräußerungen auf solche Konzepte großen Wert.

Zu Frohburg gehören inzwischen auch eine ganze Anzahl von Parks, darunter englische Landschaftsgärten. Wie gelingt die Pflege dieser Anlagen?

Auch hier sind wir als Verwaltung überfordert und nehmen deshalb dankbar Hilfe an wie zum Beispiel vom Rittergutsverein Benndorf, der das Areal selbst pflegt. Hier braucht es noch mehr Ideen, wie Parkpflege an anderen Orten künftig besser zu stemmen ist.

Die Burg Gnandstein ist das touristische Zugpferd der Region in der Regie des Freistaates. Wie bewerten Sie dort die Entwicklung?

Das ist etwas ärgerlich. Im vergangenen Jahr wurde vor der Landtagswahl groß verkündet, dass in der Burg sieben Millionen Euro investiert werden sollen. Es war die Sanierung und der Umbau von Gaststätte sowie Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten geplant. Doch leider wurde all dies jetzt verschoben. Wir hoffen, es geht dann 2021 damit los. Die Burg Gnandstein ist der touristische Leuchtturm im Kohrener Land. Nur wenn der Freistaat wie im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt hier weiter investiert und damit ein deutliches Zeichen setzt, dürfte der gesamte Tourismus in der Region profitieren.

Hier lohnt ein Besuch Diese acht Schlösser, Rittergüter und Parks in Frohburg sind die bekanntesten. Die meisten sind öffentlich und einen Ausflug wert. 1. Schloss und Park Frohburg: Das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss lädt zu einer Zeitreise ein, bei der eine fremde, aber zugleich faszinierende Lebens- und Gedankenwelt entdeckt werden kann. Jahrhunderte alte Wand- und Deckenmalereien, mehretagige Kellergewölbe und eine Spielzeugsammlung erwarten die Besucher. Der Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel, der die Region prägte, ist im Museum präsent. Kinder wie Erwachsene können eine historische Schulstunde erleben. Besonders in der schönen Jahreszeit lädt zudem ein Spaziergang im Schlosspark ein. Kontakt: Telefon: 03 43 48 / 515 63, E-Mail: schlossmuseumfrohburg(at)gmail.com, Web: www.schloesserland-sachsen.de/de/schloesser-burgen-gaerten/schloss-frohburg 2. Rittergut Benndorf: Das historische Gebäudeensemble hat seine Ursprünge als Herrensitz im 13. Jahrhundert. 1704 kam ein Schloss hinzu, das allerdings 1958 abgerissen wurde. Das Rittergut wurde von privaten Eigentümern restauriert. Es wird bewohnt, auch Gewerbe ist dort angesiedelt. Dem engagierten Förderverein Schlosspark Benndorf gelang es, das Areal des früheren Schlosses zu erhalten. Es gibt einen kleinen hübschen Park mit Springbrunnen und Wassergraben. Die Umrisse des einstigen Schlosses sind zu sehen. Eine Infotafel erzählt die Historie. Der Verein pflegt den Park, bietet Führungen an und organisiert Veranstaltungen. Der Radweg Borna-Frohburg-Kohrener Land führt direkt an diesem historischen Ort vorbei. Kontakt: Förderverein Rittergut Benndorf, Telefon: 034348 / 5167, E-Mail: rittergut-benndorf@gmx.de 3. Herrenhaus und Schwind-Pavillon Rüdigsdorf: Wilhelm Leberecht Crusius – ein fortschrittlicher Landwirt, Mitbegründer der Leipzig-Dresdner Eisenbahn, politisch aktiv im Sächsischen Landtag und Förderer der Kunst – ließ um 1820 den Vorgängerbau des Herrenhauses aus der Renaissancezeit klassizistisch umbauen. Noch heute ist im Haus ein Raum mit einer französischen Bildtapete mit dem Thema „griechische Feste“ zu sehen. Das Herrenhaus im Frohburger Ortsteil Rüdigsdorf ist heute ein privates Wohnhaus. Der 180 Jahre alte Schwind-Pavillon war Teil der ehemaligen Orangerie des Rittergutes. Seine neun Fresken, an denen der bekannte Künstler Moritz von Schwind mitwirkte, erzählen die Liebesgeschichte von Amor und Psyche. Eine angemeldete Führung ist dort möglich. Kontakt: Töpfermuseum Kohren-Sahlis, Telefon: 03 43 44 / 615 47 , E-Mail: kohrener-museen@frohburg.de, Web: www.frohburg.de 4. Schloss Flößberg: Vierhundert Jahre nach der Teilung des Flößberger Rittergutes erstrahlt das Schloss heute wieder in neuem Glanz. Eine in Thüringen ansässige Familie hatte die leer stehende Immobilie, in der bis 1997 eine Grundschule untergebracht war, 2001 erworben. Unter dem Namen Rosenschloss wird sie für Hochzeiten, große Familienfeiern und Firmenevents vermietet. Bekannt ist das Areal auch durch die Schlossweihnacht. Für Interessenten wurden hin und wieder Tage der offenen Tür durchgeführt. Das Rittergut „Oberen Teils“ wurde auf eine alte Wasserburg gegründet. Der Unterbau des heutigen Schlosses stammt aus dem Mittelalter, das Fachwerkgeschoss wurde im 16. Jahrhundert aufgesetzt. Im Obergeschoss finden sich mehrere Wandbilder von 1668, die erhalten werden konnten. 5. Burg Gnandstein: Sie ist das touristische Zugpferd der Region und liegt ebenfalls im Frohburger Revier: Hoch auf einem Felssporn über dem gleichnamigen Ort thront die Burg Gnandstein, Sachsens besterhaltene romanische Wehranlage – mit imposanter Schildmauer und davor liegendem Zwinger. Wer hier verweilt, taucht in eine über 800-jährige Geschichte ein und erlebt die Faszination mittelalterlicher Burgenwelt. Kontakt: Telefon 03 43 44 / 613 09, E-Mail: gnandstein@schloesserland-sachsen.de, Web: www.burg-museum-gnandstein.de 6. Schloss und Rittergut Prießnitz: Nach umfangreicher Sanierung, die auch noch andauert, ist in Prießnitz das schöne Schloss samt Rittergut mit Hofgelände einen Besuch wert. Die Ausstellungsscheune zeigt das „Frühere Leben“. 1740 wurde das Anwesen als sogenannte „Obstbebauung“ von August von Einsiedel in Auftrag gegeben. Es diente später Umsiedlern als Wohnung, war Kindergarten und LPG. In den 2000er Jahren begannen umfangreiche Bauarbeiten zu historischen Handwerksstätten wie Schmiede, Schuhmacher und Stellmacher. Der engagierte Heimatverein organisiert Führungen und Veranstaltungen, zum Beispiel den historischen Weihnachtsmarkt. Kontakt: Heimatverein Prißnitz-Trebishain, Öffnung nach telefonischer Vereinbarung unter 03 43 45 / 242 41, E-Mail hv-priessnitz-trebishain@web.de, Web: www.schloss-rittergut-priessnitz.de 7. Arvedshof in Elbisbach: Die denkmalgeschützte Immobilie, die zuletzt eine Landwirtschaftsschule beherbergte, stand ein Vierteljahrhundert leer und verfiel. Derzeit saniert ein privater Investor das Anwesen mit der vorgesetzten Fachwerk-Fassade. Er möchte mit seiner Partnerin darin nicht nur wohnen. Die beiden wollen das Haus mit Geschichte zu einer weithin ausstrahlenden Adresse für Veranstaltungen machen. Tipp: Am 13. September lädt der Arvedshof ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. 14 Uhr beginnt im Rahmen des Sächsischen Mozartfestes ein Wandelkonzert mit dem Leipziger Querflötenensemble – dafür müssen Karten reserviert werden unter Tel. 0371/69494444. Das Konzert ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Mehr Infos unter www.mozart-sachsen.de/termine-tickets 8. Rittergut und Rokokopark Sahlis: Es gibt im Raum Frohburg aber auch noch Gemäuer, die darauf warten, wach geküsst zu werden. Zum Beispiel das inzwischen stark verfallene Rittergut in Sahlis samt Rokokopark. Ein privater Investor erwarb das Areal 2017 bei einer Zwangsversteigerung. Im März vergangenen Jahres wurde mit Bürgern darüber debattiert, wie das Anwesen zu retten ist. Dabei wurde die Einzigartigkeit des Ensembles betont, zu dem ein im 18. Jahrhundert errichtetes Schloss, ein noch älterer Turm mit Renaissance-Wendelstein und ein wertvoller Park gehören. Es seien 30 Millionen Euro nötig, um den Komplex denkmalgerecht zu sanieren, sagte der Investor. Er betonte, dass dies ohne eine konkrete Nutzungsmöglichkeit nicht zu stemmen ist. Café für die Ausflügler, Hotel, Altersgerechtes Wohnen – zahlreiche Vorschläge wurden in der Runde genannt. Zudem könnte eine Initiative von Bürgern mit Hand anlegen, um den verwilderten Rokoko-Park wieder herzurichten und für Besucher zu öffnen.

Von Claudia Carell