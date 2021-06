Frohburg: GPS-gestützt Bodenproben aus dem Acker holen

Frohburg/Greifenhain

Komfortables und vor allem punktgenaues Entnehmen von Bodenproben macht ein Mobil möglich, das der Maschinen- und Betriebshilfsring Rochlitz ab sofort seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Das geländegängige Fahrzeug ist nicht nur mit bodenschonenden Breitreifen ausgerüstet, sondern vor allem mit GPS und einem Bohrstock, der in Tiefen bis zu 60 Zentimeter vordringt.

Verein zählt knapp 250 Mitglieder

„Um zu überprüfen, wie sich die Beschaffenheit des Bodens verändert hat, ist es möglich, nach zwei, drei Jahren zu exakt demselben Punkt zu fahren und eine erneute Probe zu nehmen“, beschreibt Ivonne Dietrich den Clou des Fahrzeugs. Dietrich leitet den knapp 250 Mitglieder zählenden Verein mit Sitz in Greifenhain. Einzugsgebiet des Maschinenrings Rochlitz sind das Leipziger Land und das Muldental, aber auch Mittelsachsen und das Chemnitzer Land.

Proben geben Aufschluss über wichtige Parameter

Die Proben, die das Mobil entnimmt, werden in einem Labor des Landeskontrollverbandes in Lichtenwalde analysiert. „Anhand der Ergebnisse kann der Landwirt exakt berechnen, welchen Bedarf etwa an Nährstoffen es gibt.“ Vor allem gehe es um Parameter wie Stickstoff- und Phosphorgehalt, um Kali und Humus und um den pH-Wert. Bodenuntersuchungen biete man darüber im Frohburger Raum gern auch Kleingärtnern an; allerdings komme da nicht das spezialisierte Fahrzeug zum Einsatz.

Unterstützung in der Betriebshilfe gesucht

Landwirten im Haupt- und Nebenerwerb bietet der Ring verschiedene Unterstützungen: vom gemeinsamen Maschinen-Einsatz bis zu Weiterbildungen. Ein wichtiges Feld ist die Betriebshilfe, die personelle Unterstützung dann, wenn ein Bauer wegen Krankheit, Kur oder ein paar Tagen Urlaub ausfällt.

Aktuell hat der Verein zwei Festangestellte für diese Tätigkeit, die ein hohes Maß an Kenntnissen und Flexibilität verlangt. „Für das gesamte Gebiet ist das zu wenig. Wir suchen deshalb Verstärkung“, sagt Ivonne Dietrich. Im Schnitt der vergangenen Jahre habe man rund 9000 Betriebshilfe-Stunden geleistet, ein Service, der für viele der kleinen Betriebe sehr wichtig sei.

Demnächst freigeschaftet: die neue Homepage unter www.maschinenring-rochlitz.de.

