Frohburgerin hält ihre erste Rede im Deutschen Bundestag

Landkreis Leipzig

Gerade mal zwei Monate Mitglied des Deutschen Bundestages – und schon am Rednerpult des Hohen Hauses: Dieser Geniestreich gelang Franziska Mascheck (SPD) aus Frohburg. Die Bundestagsabgeordnete durfte im Rahmen der Generaldebatte zu Aufgaben des neuen Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ihre erste Rede halten. „Als Neuling war das schon etwas sehr Besonderes für mich“, gestand die 42-Jährige, die im vorigen Jahr den Sprung nach Berlin schaffte.

Offenheit gegenüber neuen Wohnformen

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb ihr dabei nicht. „Dienstagabend war klar, dass ich dran komme.“ Donnerstagabend bat Bundestagsvize Wolfgang Kubicki (FDP) die Frohburgerin dann ans Mikro. „Fünf Minuten Redezeit waren mir kurz nach 20 Uhr vergönnt. An die sollte man sich auch penibel halten“, hat die Newcomerin eine wichtige Lektion bereits verinnerlicht.

Ihre Premieren-Botschaft an den Berliner Politikbetrieb: Probleme und Chancen im ländlichen Raum in den Blick nehmen. Für die Themen altersgerechtes Wohnen, öffentliche Daseinsvorsorge, Pflege und Gesundheit, Baukindergeld oder auch Klimaschutz und Quartiersmanagement ist Mascheck Berichterstatterin ihrer Partei im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. „Also alles Themen, die mir besonders am Herzen liegen und für die ich mich auch im Wahlkampf eingesetzt habe.“ In ihrer erster Rede vor dem Hohen Haus forderte sie beispielsweise flexible Gestaltungsmöglichkeiten im Baurecht ein, aber auch Offenheit gegenüber neuen Wohnformen wie Senioren-WGs oder Mehrgenerationenhäusern.

Etwas Lampenfieber vor der ersten Rede

Aufgeregt, ja, das sei sie schon gewesen, gesteht die frischgebackene Berufspolitikerin. „Denn große politische Reden gehörten bisher nicht zu meinem Tagesgeschäft. Aber vielleicht kommt mir auch meine Bühnenerfahrung an dieser Stelle zugute“, vermutet Mascheck, die unter anderem ausgebildete Bühnentänzerin ist. Im Plenum wurde ihre Rede mehrfach von Applaus unterbrochen, Zwischenrufe erspart man Neulingen, um sie nicht aus dem Konzept zu bringen. Im Anschluss habe es viel Zuspruch von Kollegen gegeben, freut sich die SPD-Frau, „auch die Resonanz in den sozialen Medien war sehr positiv.“

