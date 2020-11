Frust in Wurzen: Alte Platanen gefällt, aber Straßenbau kommt nicht

Wurzen

Im April 2019 konnte es der Stadtverwaltung nicht schnell genug gehen. Binnen weniger Tage fielen sämtliche 100 Jahre alten Platanen in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße der Motorsäge zum Opfer – die kranken wie die gesunden. Seither zeigt sich der Abschnitt zwischen Rosa-Luxemburg- und Hirschbergstraße trist und öde. „Was wir gerade erleben, ist ein Armutszeugnis in Reinkultur“, schimpft Uwe Schimmel.

April 2019 – die ersten Platanen sind gefällt worden und sorgen für Unmut nicht nur bei den unmittelbaren Anwohnern. Quelle: Frank Schmidt

Denn er sowie die anderen Anwohner des Straßenzuges warten nun schon anderthalb Jahre vergeblich auf den Beginn des für den Herbst 2019 angekündigten Bauvorhabens. „Bislang hielt es die Stadtverwaltung nicht einmal für nötig, uns über die Gründe des Verzugs zu informieren.“ Schimmel fühlt sich daher „betrogen und belogen“. Vor allem auch deshalb, weil aus seiner Sicht die Bäume hätten noch stehen können. „Alle reden vom Schutz der Natur. Die Baupolitik Wurzens sieht allerdings anders aus.“ Und das mit nicht unerheblichen Folgen.

Fehlender Schatten lässt Temperatur ansteigen

Schließlich spürte der 60-Jährige im vergangenen Sommer, wie sehr die Lebensqualität ohne den schattigen Schutz der Platanen leidet. So verzeichnete er an heißen Tagen einen Anstieg der Außentemperatur von acht bis zehn Grad Celsius. Darüber hinaus reduzierte sich die Vogelpopulation um gut 80 Prozent, „ganz zu schweigen vom Verlust der Insektenvielfalt“. Statt Amseln und Elstern gebe es lediglich ein paar Spatzen.

Als Schimmel vor 21 Jahren in die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zog, lockte ihn die grüne Lage. Heute blickt er nur noch auf „gemeingefährliche Löcher“ im Asphalt und desolate Fußwege. „Entschuldigung, das ich das sagen muss: Aber hier sieht es mittlerweile schlimmer aus als 1945. Wahrlich ein Trauerspiel, für das meiner Meinung nach bestimmte Leute zur Verantwortung gezogen werden sollten.“

Uwe Schimmel zeigte damals auf die Baumhöhle einer der Platanen, in der sich bisher Höhlenbrüter wohlgefühlt haben. Quelle: Frank Schmidt

Viel Hoffnung auf einen baldigen Starttermin kann Michael Zerbs trotz des wachsenden Frustes vor Ort nicht machen. Der Fachdienstleiter im Stadthaus teilt auf LVZ-Nachfrage mit: „Wir warten weiterhin auf den Fördermittelbescheid.“ Den Antrag stellte die Kommunalverwaltung bereits im Oktober 2018, weshalb die Platanen im Frühjahr 2019 gefällt wurden. Momentan, so Zerbs, reiche der Freistaat keine Gelder aus.

In der Dauerwarteschleife hängt ferner ein zweites Projekt, das den Plänen nach vor der Straßensanierung über die Bühne gehen soll. Demnach will der Abwasserzweckverband Muldenaue (AZV) auf der Wiese vor dem Friedhof in der Dresdener Straße ein unterirdisches Regenrückhaltbauwerk errichten. Dazu gehört ein Ablaufkanal, der die Hirschbergstraße und dann entlang des Trampelpfades an der Friedhofsmauer sowie der ehemaligen Kegelklause bis zur Rosa-Luxemburg-Straße führt.

Einigung zwischen Kirche und Abwasserzweckverband

Da die Kirche Eigentümer des Geländes vor dem Friedhof ist, musste zunächst das Nutzungsrecht geklärt werden, erläutert AZV-Betriebsleiter René Rätze. Die Verhandlungen zogen sich hin. Erst Anfang September unterzeichneten beide Parteien beim Notar endlich den entsprechenden Erbbaupachtvertrag über 50 Jahre.

Aus dem Startblock kommt das zweieinhalb Millionen Euro schwere AZV-Investitionsvorhaben dennoch nicht. Rätze zufolge sei zwar die wasserrechtliche Genehmigung am Laufen. Der Förderantrag müsse jedoch nachgebessert werden. Mit dem Bescheid rechnet der 57-Jährige voraussichtlich im ersten Quartal 2021.

Die Natur sucht sich ihren Weg: Mittlerweile treiben aus den Baumstümpfen wieder Sprösslinge. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Für diese Art der katastrophalen Vorbereitung fehlt mir jedwedes Verständnis. Das ist schon nicht mehr zum Lachen. Das ist vielmehr zum Heulen“, kommentiert Uwe Schimmel die neuesten Botschaften der beiden Bauherren. Eine Tatsache aber tröstet den Kulturmanager. „Die Natur braucht keineswegs so lange wie die Stadt.“ Denn nach anderthalb Jahren Tristesse in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße treiben zwei Baumstümpfe der früheren Platanenallee wieder Sprösslinge aus.

Von Kai-Uwe Brandt