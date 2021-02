Fuchshainer Ortsdurchfahrt wird aufgegraben

Naunhof/Fuchshain

Noch bekommen nur einige betroffene Fuchshainer von den Straßensanierungen etwas mit, die dieses Jahr den Naunhofer Ortsteil betreffen. Begonnen hat diesen Monat zunächst die Verlegung einer Trinkwasserleitung in der kurzen Großpösnaer Straße. Anschließend werden aber auch Rohre in der Leipziger Straße gezogen, was zu größeren Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen führen wird. Gleichzeitig sollen die Fahrbahnen nebst Seitenanlagen auf Vordermann gebracht werden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Stichstraße, die nach dem Nachbardorf Großpösna benannt ist, werden seit kurzem 125 Meter Trinkwasserleitung sowie vier Hausanschlüsse in die Erde gebracht. Zum Auftrag an die Firma Götze & Müller gehört es auch, einen Hydranten zu setzen. Damit sollte das Unternehmen eigentlich bis zum 1. März fertig werden. Ob das angesichts des zwischenzeitlichen Wintereinbruchs zu schaffen ist, wird sich zeigen.

Versenkt: Die neue Wasserleitung liegt weitgehend in der Großpösnaer Straße im Boden. Mit diesen Armaturen soll die Druckprüfung erfolgen. Quelle: Frank Pfeifer

Großpösnaer Straße wird später saniert

In die Tiefe kommt auch ein Regenwasserkanal – bisher gab es noch keinen, Niederschläge liefen nach den Seiten in die Grundstücke weg. Liegen die Medien, wird die Fahrbahn mit einer Breite von 6,50 Metern hergestellt. In Richtung Ende der Sackgasse fügt sich dann rechts ein Gehweg an. Auf der linken Seite ist ein Bankett mit Rasenansaat vorgesehen. Erneuert wird auch die Straßenbeleuchtung. Für das Ganze stellte die Stadt einen Fördermittelantrag, sie hofft auf eine 90-prozentige Unterstützung. In welchem Zeitraum die Arbeiten ausgeführt werden können, steht noch nicht fest.

Grundhafter Ausbau der Leipziger Straße ab Mai

Mit einem Jahr Verzug will der Landkreis nun die viel befahrene Leipziger Straße anpacken, in die die Großpösnaer Straße mündet. Ende Mai soll die Sanierung bauabschnittsweise beginnen, bei der auch der Eigenbetrieb Wasserversorgung Naunhof, der Abwasserzweckverband Parthe und die Deutsche Glasfaser mit im Boot sitzen.

Stadt erhält Fördermittel

„Unser Teil des Projekts ist zunächst die Verlegung von 635 Metern Trinkwasserleitung“, erläutert der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. „Damit wollen wir bis Jahresende fertig sein.“ Allein dafür sind Gesamtkosten von 480 000 Euro errechnet, von denen das städtische Wasserversorgungsunternehmen 90 Prozent als Fördermittel geschenkt bekommt. Dieser Umstand ist Hertel zu verdanken, der extra zur Landesdirektion Sachsen gefahren war, um die Beihilfen zu akquirieren.

Diskussion um Pflastersteine

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegt auch die Gestaltung der Nebenanlagen. Im Vorfeld hat sich der Ortschaftsrat dafür ausgesprochen, die gleichen Natursteine für die Gehwege zu verwenden, die bereits in der sanierten Hauptstraße liegen. Die Parkbuchten werden mit anthrazitfarbenen Steinen gestaltet, damit sie sich optisch absetzen. Von Versickerungssteinen, die sehr großporig sind, nahmen die Verantwortlichen Abstand. Hertel: „Auf der Kreisstraße wird im Winter Salz gestreut. Wir denken, das könnte sie beschädigen.“

Ränd er werden begrünt

Hecken sollen die Straße zwischen Königsbachgraben und Ortseingang aus Richtung Großpösna säumen. Innerhalb des Dorfes werden auf Wunsch des Ortschaftsrats Ulmen gesetzt. Außerdem sind für ein Grundstück in der Nähe der Straße Zur Hohle alte Obstbaumsorten vorgesehen. Neben Pflaumen, Süßkirschen und Birnen gehören drei Apfelsorten dazu, darunter der Rote Fuchshainer.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer