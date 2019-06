Bennewitz

Eine Schneise durchzieht das Getreidefeld an der Bundesstraße 6 in Richtung Kläranlage Bennewitz. Bagger verteilen darauf Sand und Schotter für eine Baustraße – steht sie in drei Wochen, kann mit dem Kanalbau in Bennewitz begonnen werden.

Das Projekt wird den Abwasserzweckverband (AZV) Muldenaue und die Anlieger von Dorf- und Leipziger Straße in den nächsten fünf Jahren beschäftigen. Insgesamt sind fünf Bauabschnitte geplant – von der Kläranlage bis zur Feuerwehr, die östliche Dorfstraße, die westliche Dorf- und Leipziger Straße bis zur Bahnhofstraße, die Leipziger Straße von der Bahnhofstraße bis Tankstelle und schließlich die Leipziger Straße in Richtung alte Muldebrücke.

Kanal auf zwei Kilometer Länge erneuert

Summa summarum sind das rund zwei Kilometer Kanalbau. „Es ist eines der größten Vorhaben des AZV in den letzten zehn Jahren“, sagt AZV-Betriebsleiter René Rätze. „Und zugleich eines der kompliziertesten.“

Den Anstoß gab eine routinemäßige Untersuchung des jetzigen Kanals vor drei Jahren. „Die Kamerabefahrung zeigte grobe Auswaschungen und stellenweise Scherbenbildung in dem etwa 1934 gebauten Betonkanal“, so Rätze. „Außerdem haben stellenweise Senkungen zu einem Gegengefälle geführt.“

94 Prozent der Bewohner leiten Abwässer ins Klärwerk ein

Der Altkanal mündet in das Klärwerk am Ende der Dorfstraße ein, das 2001 die überlastete Kläranlage an selber Stelle ersetzte. Klärbecken, Nachklärung und zwei Schlammstapelbehälter sind für 6000 Einwohner ausgelegt; 4600 aus Bennewitz, Schmölen, Deuben, Grubnitz, Nepperwitz, Altenbach, Zeititz und Leulitz sind aktuell angeschlossen. „Das entspricht einem Anschlussgrad von 94 Prozent, der Rest entsorgt über Kleinkläranlagen, weil ein Anschluss nicht wirtschaftlich wäre“, beschreibt Frank Ramczyk, technischer Mitarbeiter, die Dimension der Anlage.

Rohre sind für Starkregen dimensioniert

Täglich kommen hier 200 bis 300 Kubikmeter Schmutzwasser an, bei Regen auch schon mal 2000, denn aus Bennewitz landet auch das Regenwasser im Klärbecken. „Und wir bauen auch den neuen Kanal wieder für Mischwasser“, sagt Rätze. „Das Rohr – aus auftriebsicherem Stahlbeton und gegen Verschleiß mit Kunststoff ausgekleidet – ist mit 1,20 Meter Innendurchmesser, also 20 Zentimeter mehr als das bisherige, auch für Starkregenereignisse berechnet.“

Grundwasser der Mulde wird abgesenkt

Seine Verlegung in der nur vier Meter breiten Dorfstraße wird eine enge Kiste. „Es wird aufgegraben und das Rohr segmentweise ausgetauscht“, erklärt Rätze, „und zur Gewährleistung der Entsorgung oberirdisch eine Interimsleitung gelegt.“ Um für den neuen Kanal das nötige Gefälle zu erreichen, wird er tiefer gelegt, auf drei bis vier Meter. „Hier sind wir im Grundwasserbereich der Mulde“, weiß Ramczyk. „Der beginnt im Durchschnitt bei zwei bis 2,70 Meter Tiefe.“

Neben der Absenkung des Wasserspiegels müssen zudem oberhalb des Kanals liegende Leitungen für Gas, Strom und Telekom für die Baufreiheit verlegt werden. Der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen bringt sich in die Baumaßnahme ein und verlegt neue Trinkwasserleitungen, web+phone Grimma Glasfaser.

Baustraße sollte eine Viertel Millionen kosten – Alternative gesucht

Damit Baufahrzeuge im ersten, bis Juni 2020 geplanten Bauabschnitt zur Baustelle und Anlieger zu ihren Grundstücken gelangen, hatte Rätze auf eine kurze Baustraße mit Auffahrt vom Klärwerk auf die B6 reflektiert. Kosten von 250.000 Euro machten eine günstigere Variante erforderlich – dank des Entgegenkommens des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr als Eigentümer der Fläche und der Machern Landwirtschafts GmbH als Pächter wird nun eine Baustraße parallel zur B6 vom Klärwerk bis zum Mühlenweg angelegt.

Parallel zur B6 wird auf dem Feld am Klärwerk eine Baustraße angelegt, damit Anlieger während des Kanalbaus in der Dorfstraße zu ihren Grundstücken und Baufahrzeuge zur Baustelle kommen. Quelle: Thomas Kube

Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu eng kalkuliert

Trotzdem steht schon jetzt fest, dass die ursprüngliche Kalkulation mit Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro für alle Bauabschnitte nicht zu halten ist. In der Ausschreibung für den ersten, 250 Meter langen Abschnitt lag das günstigste Angebot mit knapp zwei Millionen Euro deutlich über der Kostenschätzung von 900.000 Euro, das teuerste sogar bei 4,7 Mio Euro. „Angesichts galoppierender Baupreise hat es sogar etwas Gutes, dass die Sächsische Aufbaubank die 50-prozentige Förderung nur abschnittweise bewilligt“, so Rätze. Die andere Hälfte muss der AZV über Kredit finanzieren. „Denn da wir als Verband kostendeckend arbeiten, verfügen wir über keine Rücklagen“, erklärt Rätze. Allerdings kämen dem AZV die aktuell niedrigen Zinsen zupass, „sodass sich das Projekt über 20 Jahre gut refinanzieren lässt und die Gebühren nur gering belastet werden“.

Von Ines Alekowa