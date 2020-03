Fünf neue Kameraden drücken Altersdurchschnitt in Pausitz

Bennewitz/Pausitz

Mit sichtlicher Freude überreichten Wehrleiter Jens Sallie, Gemeindewehrleiter Olaf Ettig und Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) fünf neuen Kameraden der Pausitzer Wehr ihre Beförderungsurkunden zum Feuerwehrmann. So etwas hatte es bei einer Jahreshauptversammlung in dem Bennewitzer Ortsteil schon lange nicht mehr gegeben. „Und ich hoffe, wir werden noch mehr“, sagte Sallie.

Besatzung für das Einsatzfahrzeug steht

Die Wehr brachte zwar auch in den vergangenen fünf Jahren die Besatzung für das in der Fahrzeughalle bereit stehende Tragspritzpumpenfahrzeug von zweimal sechs Mann zusammen. „Aber unsere Mannschaft war deutlich überaltert“, sagte Sallie, der mit seinen 47 Jahren noch zu den Jüngeren zählt und die Truppe seit zwölf Jahren leitet. „Wir haben deshalb viel Werbung gemacht und in den vergangenen zwei Jahren richtig Zuwachs bekommen“, freut er sich über die Neulinge, die, zwischen 17 und 40 Jahren alt, den Durchschnitt nun etwas senken.

Junge Leute für die Wehr zu begeistern, sei nicht einfach, erzählte er, die Ausbildung ist zeitaufwendig. Allein der Grundlehrgang jeden Freitag und Samstag summiere sich auf 80 Stunden – eine Belastung für junge Familien. Und schon die Jüngsten zu begeistern und eine Kinder- und Jugendwehr aufzubauen, sei in Pausitz schwierig, so Sallie, „denn hier gibt es überwiegend Mädchen“.

Feuerwehr Pausitz: (v.r.) Bürgermeister Bernd Laqua gratulierte Colin Bauer, Franz Hörig, Ronald Julius, Joshua König und Erik Schindler zur Beförderung zum Feuerwehrmann. Quelle: Ines Alekowa

Erster Waldbrand schon im April

Für die 16 Kameraden war 2019 „ein normales Einsatzjahr“, berichtete Sallie von fünf technischen Hilfeleistungen und vier Bränden – einem Gebäude, einem Wald- und einem Feldbrand sowie einem Fehlalarm. Wobei die Pausitzer zu zwei Hilfeleistungen nicht ausrücken konnten, weil nicht genug Kameraden vor Ort waren. Bürgermeister Laqua weiß um das nicht nur Pausitz drückende Problem, deshalb achte man bei Neueinstellungen in der Verwaltung nach Möglichkeit auch auf Feuerwehrtauglichkeit.

„Wir hatten Glück, dass wir keine größeren Brände hatten“, sagte Sallie, denn der Planitzwald vor der Haustür ist durch Stürme und Trockenheit geschwächt. „Schon im April hatte es das erste Mal gebrannt, und Waldteiche, aus denen wir sonst schnell Wasser ziehen konnten, sind ausgetrocknet, der Grundwasserspiegel ist um 1,70 Meter gesunken.“ Trotzdem sei man gewappnet, verwies er auf zwei von der Gemeinde angeschaffte Löschbecken.

Intensive Ausbildung und mehr Technik

Vorbereitet sind die Pausitzer auch dank intensiver Übung. Die 16 Mann starke Einsatzabteilung absolvierte 2019 insgesamt 1086 Ausbildungsstunden. Ettig zeigte sich insbesondere über die Ausbildung zum Atemschutzträger erfreut. Die Gemeinde hatte die Ausrüstung um entsprechende Technik erweitert, um die „Speerspitze im Süden“ zu stärken, dauert es doch eine Weile, bis die Pausitzer im Brandfall Verstärkung von anderen Wehren erhalten.

Wunsch: Ein Rentenpunkt fürs Ehrenamt

Insgesamt, spannte Ettig den Bogen über das Gemeindegebiet, wurden die Bennewitzer Ortswehren 2019 zu 73 Einsätzen gerufen. „Die Aufgaben werden mehr und vielfältiger, weil die Gemeinde wächst“, verwies er auf den zunehmenden Anteil der Hilfeleistungen – bei Unfällen, Ölspuren oder in Form von Personentragehilfe für das DRK. „Wir sind stolz, dass ihr zur Stange haltet, um anderen zu helfen“, sage der Gemeindewehrleiter und fügte hinzu: „Es wäre schön, wenn Bund und Land nach 20 oder 30 Jahren Ehrendienst das mit einem Rentenpunkt honorieren würden.“ Dann würde sich vielleicht auch die Personalnot verringern. Er jedenfalls war nicht mit leeren Händen gekommen und überreichte den Kameraden zur besseren Sicht bei Einsatz in Gebäuden eine Wärmebildkamera. „Jetzt sind alle Feuerwehren in der Gemeinde damit ausgestattet“, so Ettig.

Und auch der Bürgermeister zeigte sich spendabel. War die Umkleide in dem erst 1996 gebauten Gerätehaus noch in der Fahrzeughalle angeordnet, so wurde dafür jetzt ein angrenzender Raum umgebaut. „Damit ihr unfallfrei in den Einsatz und wieder zurück kommt.“

Von Ines Alekowa