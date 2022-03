Für Bad Lausick und seine Kur geht es ums Heilbad-Prädikat

Bad Lausick

Kurort Bad Lausick: Seit 200 Jahren plus zwei finden Menschen hier Linderung körperlicher Leiden und in den vergangenen Jahren auch psychosomatischer Beeinträchtigungen. Reha-Kliniken haben sich spezialisiert auf Herzkreislauf-Erkrankungen und Orthopädie. Wellness und private Kuren stehen dahinter noch immer erheblich zurück. In diesem Frühjahr muss die Stadt – mehrfach verschoben – das Heilbad-Prädikat erneuern. Professor Dr. Karl-Ludwig Resch hat nicht nur das Kurort-Entwicklungskonzept aktualisiert. Der Geschäftsführer des Deutschen Institutes für Gesundheitsforschung und Präsident des Sächsischen Heilbäderverbandes begleitet Bad Lausicks Entwicklung seit den Neunzigerjahren.

Professor Dr. Karl-Ludwig Resch Quelle: privat

Bad Lausick kommt auf die Erfolgsspur

Ein Kurort-Entwicklungskonzept: ein Wort-Ungetüm und 50 Seiten Text. Was steht drin in Ihrem Werk?

Das Dokument ist weniger umfangreich als sein Vorgänger 2010, denn Bad Lausick ist ja anerkannt. Jetzt geht es in der sogenannten Wiederholungsprüfung lediglich um die Bestätigung des Heilbad-Prädikates, die aller zehn Jahre erforderlich ist. So ein Konzept ist nichts weniger als ein Rundumschlag: Es benennt zunächst die Aspekte, die für Bad Lausick wichtig sind, auf die es aber keinen Einfluss hat, zum Beispiel die Verkehrsanbindung. Dann beschreibt es, was sich im vergangenen Jahrzehnt tat, und benennt die mittelfristigen Perspektiven.

Wo verorten Sie Bad Lausick in der Kur-Landschaft Sachsens?

Heute deutlich weiter vorn als vor einem Jahrzehnt. Damals bemühte man sich redlich, war aber noch nicht voll auf der Erfolgsspur. Es hat sich viel getan. Bad Lausick hat Potenzial und nutzt das immer deutlicher. Auf die Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach schielen sollte man nicht. Bad Lausick spezialisiert sich auf andere Gäste und macht das inzwischen ebenso ziemlich gut.

Der Matthesbrunnen im Kurpark. Es gibt Überlegungen, die historischen Quellfassungen neu zu nutzen. Quelle: Jens Paul Taubert

Gesundheit wird wieder als Wert begriffen

Was aus 200 Jahren Bad Lausicker Kurgeschichte taugt für Gegenwart und Zukunft?

Es gibt das deutliche Bemühen, sich nicht nur mit der Reha, mit durch die Krankenkassen und Rententräger finanzierten Aufenthalten zu beschäftigen. Bad Lausick besinnt sich darauf, was die Kur und die Stadt einst groß gemacht hat: ein Ort, in den die Menschen ohne Krankenschein kamen, aus freien Stücken, weil sie etwas für ihre Gesundheit tun wollten und sich hier am Besten aufgehoben sahen. Dafür waren sie auch bereit zu zahlen. Gesundheit definieren viele wieder anders als die Medizin, als einen Wert an sich, für den man etwas tun muss. Das ist eine Erkenntnis, die wieder um sich greift.

Seit dem neuen Jahrtausend setzt Bad Lausick auf Thermalwasser. Nach der Vertiefung liefert der Brunnen sogar eine neue Qualität – das bedeutet?

Der Brunnen musste saniert werden. Es gab die Sorge, dass die Stadt dieses Heilwasser verliert. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Was aus der Tiefe kommt, bleibt Thermalwasser. Der Eisengehalt ist sogar gestiegen. Das eröffnet neue Möglichkeiten.

Alte Brunnen und Kneipp machen unabhängiger

Wohin geht Bad Lausick? Wie wichtig sind neue Konzepte, sind Kneipp und Mineralwasser, aber auch die Wieder-Nutzung der alten Brunnen?

Die Brunnen, auf denen über Jahrzehnte die Kur basierte, wurden in den Neunzigern vielleicht zu schnell abgeschrieben. Es ist sinnvoll, Inhaltsstoffe zu analysieren und die Wirksamkeit und Sicherheit neu zu bewerten. Es kann sein, dass im Ergebnis der eine oder andere Brunnen reaktiviert wird. Das Thema Kneipp klang schon in der Kurortentwicklungskonzeption 2010 an, weil dieses Prädikat nicht an ein bestimmtes ortsgebundenes Heilmittel gebunden ist. Bad Lausick, zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden gelegen, hat das Zeug, sich zum kurörtlichen Gesundheitszentrum Sachsens zu entwickeln. Kneipp hat nicht nur chronisch Erkrankte behandelt. Er setzte genauso stark auf Gesundheitsförderung. Das spiegelt sich in seinen Hauptwerken „Meine Wasserkur“ und „So sollt ihr leben“ wider. Da finden sich viele, heute sehr moderne Ansätze. Ich sehe die Chance, dass man darüber jüngere Menschen ansprechen kann. Man muss nicht erst siebzig werden, um nach Bad Lausick zu kommen. Darüber gibt es zurzeit konkrete Gespräche mit der Jugendherberge in Buchheim.

Das Kneipptretbecken im erweiterten Kurpark zwischen „Riff“ und Schwanenteich schwebt ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Kneipp-Kurmittelhaus ist in Planung

Wo sehen Sie Baustellen: Ein Kneipp-Zentrum entstehen?

In den vergangenen Jahren ist erstaunlich viel gelungen. Ich nenne das „Riff-Resort“ mit dem Bademantel-Gang zum „Riff“, ich nenne die Erweiterung des Kurparks. Das Kneipp-Kurmittelhaus, das jetzt geplant wird, ist eine konsequente Ergänzung und ermöglicht, dass man noch viel mehr anbieten kann, vor allem ein breites Kneipp-Spektrum unabhängig von der Jahreszeit.

Was ist mit der Wiederherstellung des historischen Kurparks?

Der Sächsische Heilbäderverband und die Verantwortlichen von Stadt und Kur GmbH treffen sich am 1. April vor Ort und werden auch darüber reden: Welche Dinge könnte man dort hineinbringen, um das gesamte kurörtliche Angebot sinnvoll zu ergänzen?

Und eine attraktive Innenstadt?

Die lässt sich nicht einfach so schaffen. Sie ist wichtig, keine Frage. Doch wenn der Gesundheitstourismus – worauf wir setzen - Fahrt aufnimmt, wird sich das automatisch entwickeln. Die neue Tourist-Information mit ihren Räumlichkeiten für kleinere und größere Veranstaltungen, die jetzt am Markt gebaut wird, ist ein wichtiger Baustein.

Sachsen sollte seinen Kurorten finanziell helfen

Während der Pandemie musste das „Riff“ über Monate geschlossen bleiben. Überbrückungshilfen, die der Privatwirtschaft gewährt wurden, gab es für kommunale Betriebe nicht. Das bringt nicht nur Bad Lausick in Nöte …

Ich sehe das als große Ungerechtigkeit. Kurorte, die eine Therme unterhalten wie Bad Lausick, haben siebenstellige Verluste eingefahren, die letztlich durch die Bad Lausicker Bürger ausgeglichen werden müssen. Wir als Heilbäderverband haben das harsch kritisiert, sind in Sachsen lange auf taube Ohren gestoßen. Jetzt scheint etwas in Bewegung zu kommen, indem vielleicht zumindest rückwirkend Unterstützung gegeben wird. In Thüringen etwa ist das längst Usus.

Wandelkonzert mit Musikern der Sächsischen Bläserphilharmonie im Bad Lausicker Kurpark. Quelle: Bläserphilharmonie

Bad Lausick rückt in die Spitzengruppe

Wo steht Bad Lausick in zehn Jahren?

Wenn ich daran denke, dass sich auch nördlich des Kurparks etwas tut, ein privater Investor einen großen Generationenpark plant: Ich könnte mir vorstellen, dass Bad Lausick zu den drei Spitzen-Kurorten in Sachsen gehört.

Bad Elster ist auf Platz eins gesetzt?

Ja, aber was das dritte Heilbad in diesem Trio betrifft, da bin ich mir gar nicht so sicher. Lassen wir das mal offen.

Von Ekkehard Schulreich