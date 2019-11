Für Bennewitzer RB-Fans endet Petersburg-Trip in Berlin

Bennewitz

Es sollten unvergessliche Tage in St. Petersburg werden. 13 Mitglieder des Bennewitzer RB-Fanclubs trafen sich am Sonntag bestens gelaunt, um in aller Herrgottsfrühe nach Berlin zu fahren. Vom dortigen Schönefelder Flughafen wollten sie zum Champions-League-Auswärtsspiel ihres Lieblingsvereins jetten. Doch für zwei Fans aus dem Dorf bei Wurzen endete der Trip, noch bevor es richtig los ging. Schon im Auto beim Einchecken übers Handy begann der Trouble.

Schließlich wurden die beiden Fans, die ihre Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen, am Aeroflot-Schalter abgewiesen. Es gab Unstimmigkeiten zwischen Visum und Pass. „Im Pass steht eine Null, im Visum ein O. Da siehst du ohne Brille keinerlei Unterschied“, verstehen die beiden Anhänger die Welt nicht mehr. Die Null sei etwas länglicher, das O eine Winzigkeit runder, schütteln sie den Kopf: „Wir lieben die Russen!“

Nicht nur Bennewitzer wurden abgewiesen

Die beiden Bennewitzer waren nicht die einzigen, die an deutschen Flughäfen abgewiesen wurden. Von den gut 350 Schlachtenbummlern mit Ziel St. Petersburg hätten weit mehr als 50 unverrichteter Dinge die Heimreise antreten müssen. Offizielle Begründung: Die elektronischen Visa waren nicht korrekt ausgefüllt. Seit 1. Oktober gibt es die Möglichkeit, mit einem Internet-Visum in die Zarenstadt zu reisen. Allerdings sei das System noch sehr fehleranfällig.

Man habe Anweisung, Passagiere selbst mit kleinsten Ungereimtheiten auf den elektronischen Visa zurück zu schicken, weil die sonst am St. Petersburger Flughafen fest säßen und nicht ins Land gelassen würden, wird eine Frau am Schalter des Flughafens Berlin-Schönefeld zitiert. Das bestätigte auch eine Mitarbeiterin der russischen Botschaft in Berlin. „Unfassbar“, sagen die beiden Bennewitzer, die sich ein Mietauto nahmen, um wieder heim zu kutschen.

„Wir waren natürlich papp satt, das können Sie sich vorstellen. Die ganze Fahrt über hatten wir kein Wort raus gekriegt“, schimpfen die Bennewitzer. 300 Euro pro Nase habe das Abenteuer gekostet. Flug, Hotel, Stadtrundfahrt – „Am Ende war alles für die Katz’ und wirst du behandelt wie ein Schwerverbrecher. Das hätte man doch auf dem Flughafen noch klären können. Aber wie gesagt: Es führte kein Weg rein.“

Grüße per Handy von den Kumpels

Der einzige Trost für die beiden Gestrandeten: Wenigstens ihre Kumpels durften fliegen. Am Spieltag schickten die per Handy ein Foto, das sie Seite an Seite mit RB-Coach Julian Nagelsmann mitten in St. Petersburg zeigt. Da wären sie natürlich auch gern dabei gewesen, sagen die beiden abgewiesenen Bennewitzer. „Wir waren schon beim EC-Spiel in Glasgow. Da lief alles wie ein Länderspiel. Und nun das!“

Den Pechvögeln bleibt am Dienstagabend nichts anderes übrig, als das Spiel vor der heimischen Glotze zu verfolgen – und ihren Lieblingen aus der Ferne ganz fest die Daumen zu halten. Ob sie sich eine solche Reise noch einmal zumuten würden: „Klar, wir sind schließlich RB-Fans.“ Hinter vorgehaltener Hand geben sie aber zu, bei künftigen Auslosungen weder auf Zenit noch auf ZSKA oder Lokomotive stoßen zu wollen.

Von Haig Latchinian