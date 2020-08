Lossatal/Hohburg

Eine Zeitreise in Öl auf Leinwand: Den Stein ins Rollen brachte Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) im Februar 2019 zum letzten Kapsdorfer Nachbarbier vor dem Sanierungsstart des Saales im Kulturhaus „Zur Hohburger Schweiz“. Damals plauschte der Lossataler Rathauschef in kleiner Runde mit den Organisatoren der traditionellen Fete und regte an, das Foyer nach Bauende künstlerisch zu gestalten.

Initiator Hubrich kennt die Malerin seit vielen Jahren

Unter den Zuhörern befand sich einst auch Gemeinderat Andreas Hubrich. Der 63-jährige Berufskraftfahrer und Hobbyhistoriker griff den Hinweis Weigelts dankbar auf. Schließlich hatte er eine Idee für den möglichen Wandschmuck. „Anlässlich der 450-Jahrfeier von Kapsdorf im Juni 2011 sammelte das Festkomitee reichlich historisches Material, welches bis heute ungenutzt schlummert“, erzählt Hubrich vom Werdegang seiner Privatinitiative, die in einem 2,40 mal 1,40 Meter großen Bild münden soll. Darauf zu sehen ist nach Fertigstellung Hohburg und Kapsdorf im Jahr 1838. Beide Dörfer verschmolzen übrigens drei Jahre davor (1835) zu einer Gemeinde.

Seit 2008 flossen schätzungsweise vier Millionen Euro in den Erhalt des Kulturhauses „Zur Hohburger Schweiz“. Zuletzt wurde der große Saal wieder auf Vordermann gebracht. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Malerin des Ölgemäldes lernte Hubrich vor längerem kennen und steht seither im Kontakt mit ihr. Auf seine Nachfrage hin sagte Sylke Köhler aus Zinna bei Torgau sofort zu. Die gebürtige Dommitzscherin leitet seit Oktober 2009 die Mal- und Zeichengruppe des Torgauer Kunst- und Kulturvereins „ Johann Kentmann“ und zeigte ihre Werke in über 30 Ausstellungen.

Das aktuelle Projekt wird durch Spenden finanziert

Für das geschichtsgetreue Motiv im Kulturhaus fütterte Hubrich die Künstlerin mit den Ergebnissen seiner Recherchen, alten Fotos und früheren Dokumenten. „Natürlich bin ich gespannt darauf, welchen Eindruck die Ansicht auf den künftigen Betrachter hinterlässt.“ Zumal, fügt Hubrich an, dann noch zwei Darstellungen der Orte Hohburg und Kapsdorf das monumentale Dorfporträt rechts und links flankieren. Als Vorlage der je ein Meter mal 80 Zentimeter großen Repros, die die Werbeagentur Pfendt in Wurzen herstellt, dienen Aufnahmen um 1840.

Hubrich zufolge wird das aktuelle Projekt vor allem durch Spenden finanziert. Dazu startete die Gemeinde einen Aufruf bei den Firmen, die an der Sanierung des Kulturhauses beteiligt sind. Außerdem floss ein Zuschuss aus dem Programm „Weltoffenes Wurzener Land“ in die Region.

Blick in die frühere Gaststätte: Sie wurde im Januar 1983 eröffnet und verfügte über 175 Plätze. Darüber hinaus bot das Kulturhaus „Zur Hohburger Schweiz" seinerzeit neben dem großen Saal, zwei Klubräume, eine Kegelbahn, 20 Fremdenzimmer in der zweiten Etage sowie sechs Wohnungen für das Personal in der dritten Etage. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wer neugierig auf die Hohburger Zeitreise im Foyer des Kulturhauses ist, muss sich allerdings etwas gedulden. „Wir planen einen Tag der offenen Tür am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit“, verrät Bürgermeister Weigelt. 11 Uhr geht es los, und ab 14 Uhr kicken schließlich traditionell die Hohburger und Kapsdorfer gegeneinander.

Circa vier Millionen Euro flossen bisher in die Immobilie

Mit der Wiedereröffnung des Saales endet laut Weigelt der „letzte große Sanierungsakt“ für die Immobilie. Lediglich die Außenanlage und der Parkplatz im Innenhof erhielten danach eine Verschönerungskur. Alles in allem investierte seit 2008 erst die Gemeinde Hohburg und ab 2012 die Gemeinde Lossatal schätzungsweise vier Millionen Euro in den Erhalt des „Betonklotzes“, wie das Kulturhaus von Hohburgern auch genannt wird.

Eine Foto aus der Bauphase: Das Kulturhaus wurde von 1976 bis 1983 an jener Stelle errichtet, wo sich zuvor der Gasthof „Zur Hohburger Schweiz" befand. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Errichtet wurde das DDR-Gebäude nach dem Abriss des ehemaligen Gasthofes „Zur Hohburger Schweiz“ an gleicher Stelle von 1976 bis 1983. Im Januar 1983 ging zunächst die Gaststätte mit 175 Plätzen, Küche sowie Lagerräumen in Betrieb, 1984 schließlich das Gesamtobjekt. Die Staatsmacht ließ sich seinerzeit das Kulturhaus 5,5 Millionen Mark kosten, weil die Arbeiter beim Bau der Fernwasserleitung Elbaue – Leipzig eine Unterkunft benötigten. Ehe diese genutzt werden konnten, war der Versorgungsstrang jedoch fertig.

Die Bezeichnung Kulturhaus „Zur Hohburger Schweiz“ erfolgte erst drei Jahre später, da die SED-Funktionäre den Namen eines Hohburger Kommunisten favorisierten. Dagegen aber opponierten hiesige Kulturleute. Sie plädierten für den alten historischen Begriff und setzten sich durch.

Von Kai-Uwe Brandt