Für Superstar: Ex-LSO-Dirigent Frank-Michael Erben kehrt zurück nach Böhlen

Böhlen

Es hat das Zeug zu einem kulturellen Höhepunkt des Jahres: Das Konzert, das am 5. März im Böhlener Kulturhaus geplant ist. Nicht zum ersten Mal, weil die Veranstaltung unter der Überschrift „Beethoven Superstar“ eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden sollte. Das verhinderte Corona ebenso wie den Versuch einer Neuauflage vor Jahresfrist. Jetzt soll es klappen. Einer, der dem Abend der musikalischen Sonderklasse mit besonderer Freude entgegensieht, ist Frank-Michael Erben.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Für den Ersten Konzertmeister des Gewandhausorchesters ist es gewissermaßen eine Rückkehr. Nicht zu den Wurzeln, die liegen in jedem Fall in Leipzig. Wohl aber an eine Wirkungsstätte, die dem weitgereisten Solisten neue Horizonte eröffnet hat. Fünf Jahre stand er an der Spitze des Leipziger Symphonieorchesters (LSO), das er zweifellos weiterentwickelt hat. Nicht nur künstlerisch, sondern auch ganz praktisch.

Anstoß zum neuen Namen

„Ich habe am Westsächsischen Symphonieorchester angefangen“, sagt er. Und in der Tat, so hieß das einstige Staatliche Sinfonieorchester Borna, das auch schon unter dem Label Westsächsische Philharmonie spielte, nach einigen Mauserungen zu dieser Zeit. Es war Erben, der den entscheidenden Anstoß zum neuen Namen gab, der etwas weltläufiger klingt und im besten Fall zu freundlichen Verwechslungen bei auswärtigen Besuchern führt, wenn die dahinter das Gewandhausorchester vermuten.

Frank-Michael Erben. Quelle: André Kempner

Konzertangebot erweitert

Erben war zudem mit von der Partie, als das LSO sein Konzertangebot erweiterte. Gab es zu Beginn seiner Amtszeit als LSO-Chef nur eine Anrechtsreihe im Bornaer Stadtkulturhaus, so sorgte er mit dafür, dass es seither auch Anrechtskonzerte im Markkleeberger Lindensaal gibt. In einem Saal, den der 56-Jährige mit Wohnsitz Markkleeberg auch deshalb schätzt, weil er dort zahlreiche CDs mit dem Gewandhaus-Quartett eingespielt hat.

Beethovens berühmtes Violinkonzert

Seit seinem Abschied vom LSO hat Erben nicht wieder mit seinen Musikern zusammengearbeitet. „Aber ich habe ihr Schicksal immer verfolgt“, womit er die endlosen Querelen um eine angemessene Finanzierung des Orchesters meint. Wenn er jetzt am 5. März zum Sonderkonzert nach Böhlen kommt, das eigentlich im Beethoven-Jahr 2020 (250. Geburtstag) stattfinden sollte, steht er nicht allein auf der Orchesterbühne. Erben gastiert zusammen mit dem chilenischen Weltklasse-Pianisten Alfredo Perl. Während Erben Solist beim berühmten D-Dur-Violinkonzert von Ludwig van Beethoven ist, wird Perl das LSO dirigieren.

Seitenwechsel nach der Pause

Nach der Pause gibt es gewissermaßen einen Seitenwechsel. Alfredo Perl spielt das Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur des großen Klassikers, und Erben leitet das Orchester. In jedem Fall eine äußerst aparte wie seltene Konstellation, auch wenn das Konzert mit beiden Künstlern in dieser Form im letzten Jahr schon einige Male in Detmold in Westfalen zu hören war.

Dirigent durch Zufall

Bleibt die Frage, was für einen Künstler wie Frank-Michael Erben wichtiger oder auch erfüllender ist – sein Instrument zu spielen oder vor einem Orchester als musikalischer Leiter zu stehen. „Das Geigenspiel ist schon elementar für mich“, sagt der Mann, der mit fünf Jahren seine erste Violine in der Hand hatte. Zum Dirigieren kam Erben hingegen eher durch Zufall.

Es geschah bei einem Orchesterdienst in der Leipziger Oper, bei dem sich herausstellte, dass die Oper schlichtweg vergessen hatte, für den Abend einen Dirigenten zu engagieren. Erben wurde als Konzertmeister gefragt, ob er das nicht übernehmen könnte. Er konnte, kaufte sich später einen Taktstock und leitete fortan immer öfter Orchester.

Eine formale Ausbildung hat er nicht. Wer aber wie er permanent unter Weltklasse-Dirigenten wie etwa Zubin Mehta und auch dem aktuellen Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons spielt, lernt mehr als an jeder Musikhochschule.

Platz in Böhlen für 350 Besucher

Das wird auch am März im Böhlener Kulturhaus zu besichtigen sein. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Nach aktuellem Stand darf der große Saal zur Hälfte genutzt werden und würde damit etwa 350 Besuchern Platz bieten. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen wie „Buch und Kunst“ und der Tourismus-Information in Borna sowie dem LSO-Büro in Böhlen.

Von Nikos Natsidis