Für den Campus Mutzschen steht der Planer fest

Grimma/Mutzschen

Einmal mehr sprach Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) vom „ersten Schritt auf einem ganz, ganz langen Weg“, als jetzt im Stadtrat der Planungsauftrag für den Bildungscampus Mutzschen vergeben wurde. Das langfristige Vorhaben firmiert inzwischen unter dem Begriff „ Kinderzentrum Mutzschen“ und beinhaltet den Neubau von Kindertagesstätte und Grundschule an einem Ort.

Einstimmige Vergabe an Leipziger Planungsgesellschaft

Einstimmig beschloss der Stadtrat die Vergabe der Planung für die ersten neun Leistungsphasen an die Leipziger S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH. Das Honorar beläuft sich auf knapp 540.000 Euro. Das Geld sei im Rahmen der Haushaltplanung bestätigt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Berger : „Es wird nicht morgen losgehen“

„Das wird eine ganz tolle Geschichte, aber wir reden hier von einem Zeitraum von fünf oder zehn Jahren“, betonte Rathauschef Berger. „Es wird nicht morgen losgehen, aber wir wollen Visionen.“ Zunächst soll auf dem weitläufigen Gelände, auf dem das in den 1960er-Jahren gebaute Schulhaus steht, ein neuer Kindergarten für Mutzschen entstehen. Erst danach will sich die Stadt Grimma an den Schulneubau wagen. Nach den diesjährigen Sommerferien waren das Gelände umzäunt und auf dem Schulhof Sanierungsarbeiten vorgenommen worden. Dafür flossen bereits rund 190.000 Euro.

Die Grundschule in Mutzschen soll eines Tages einem Neubau weichen. Quelle: Andreas Röse

Die Leiterin des Hochbauamtes, Ute Hoppe, informierte über das zeitaufwändige Auswahlverfahren, bis der Planer endlich feststand. Damit habe man sich seit Mai beschäftigt.

Anfangs 23 Interessenten für Planung in Mutzschen

Im EU-weiten Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb hatte es anfangs 23 Interessenten gegeben, zehn von ihnen gaben Anträge ab. Letztlich wurden vier Unternehmen in die engere Wahl gezogen und anhand der vorgegebenen Aufgaben zu einer Machbarkeitsstudie aufgefordert. Immerhin möchte Grimma die Bauten ohne Interimslösungen für Kita und Schule errichtet wissen. Zur Bewerbung gehörte eine Präsentation vor einer Jury, in der neben Oberbürgermeister Berger und Schulamtsleiterin Jana Kutscher auch die Leiterinnen von Kita, Schule und Hort, Mitglieder des Ortschaftsrates Mutzschen und ein Jurist saßen. Danach konnten die Planungsfirmen noch einmal nachjustieren. „Das ist alles durch“, so Hoppe.

Stadtratsmitglied hinterfragt Vergabe an Leipziger

Roy Fritzsche (Freie Wähler) kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass S&P in Grimma recht häufig zum Zuge kommt und hinterfragte den Vergabe-Vorschlag. Amtsleiterin Hoppe erklärte jedoch, dass die Leipziger Planer lediglich die Aufträge für die neue Oberschule Böhlen und die Roggenmühle haben. Bei der Roggenmühle sprang die Planungsgesellschaft aus der Messestadt in die Bresche, nachdem die Stadt Grimma und das Vorgänger-Büro wegen erheblicher Probleme am Bau den Architektenvertrag beendeten. Darüber könne man froh sein, so Hoppe. Denn es sei schwer gewesen, ein Unternehmen zu finden. Zum einen seien die Auftragsbücher der Planerfirmen voll. Zum anderen „können Sie sich ja mal mit Planungsbüros unterhalten, wie die das finden, wenn sie ein im Schlamm steckendes Auto heraus ziehen sollen“.

Von Frank Prenzel