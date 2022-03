Für einen guten Zweck: Macherner Kita verkauft Popcorn für die Ukraine

Machern

Zuckerwatte, Muffins, Popcorn und Waffeln – am Tor der Macherner Diakonie-Kita „Weidenkörbchen“ gibt es derzeit vieles, was Kinderherzen und -mägen erfreut. Die süßen Leckereien werden immer montags, mittwochs und freitags für einen guten Zweck angeboten: Wer möchte, gibt dafür eine Spende zugunsten von Geflüchteten aus der Ukraine.

Bis Ostern will das „Weidenkörbchen“ damit ehrgeizige 1000 Euro für die Diakonie-Katastrophenhilfe zusammenbekommen. Allein das Popcorn am ersten Tag erbrachte bereits mehr als 130 Euro, denn viele Eltern und Passanten geben sich sehr großzügig. „Wir wollten schnell etwas tun und sinnvoll helfen“, erklärt Kita-Leiterin Isabel Praprotnick-Czerwinka. Das heißt: lieber Geld- als Sachspenden sammeln, damit das angeschafft werden kann, was tatsächlich gebraucht wird, etwa Medikamente.

Kinder aus der Diakonie-Kita „Weidenkörbchen“ in Machern mit selbst gebastelten Friedenstauben vor einem Plakat mit der Aufschrift „Wir wollen Frieden“. Quelle: Diakonie

Die Kinder waren von Anfang an eifrig dabei. Im Morgenkreis besprachen sie ausführlich, was da in der Ukraine passiert: über Bilder und Geschichten von einem großen Streit zwischen den Tieren im Zauberwald, ganz kindgerecht, aber sehr offen. „Wir lassen sie erzählen, was sie bewegt, und geben ehrliche Antworten“, so die Leiterin. Wichtig sei auch, den Kindern in diesen unruhigen Zeiten Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, in dem man sie zum Beispiel in den Arm nehme oder gemeinsam feste Rituale pflege.

Und weil es viel besser ist, gemeinsam etwas zu tun, als hilflos in Angst zu erstarren, haben sie losgelegt und blau-gelbe Bänder an den Zaun geknüpft, Segensbotschaften an Laternenmasten angebracht und Friedenstauben gebastelt. Hans hatte sogar eine richtige Taube in der Hand. Jetzt zeigt er stolz seinen Anteil an einem Plakat, das sie aus 30 Teilen zusammengesetzt haben. „Wir wollen, dass der Krieg bald aufhört und dass hier bei uns Frieden bleibt“, erklärt er sehr deutlich.

