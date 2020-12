Fußgänger im Lossatal überfahren und schwer verletzt

Lossatal

Auf einem für Autos gesperrten Weg im Lossatal ist am Montag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 70-Jähriger gegen 17Uhr auf der Straße Am Schafsberg unterwegs und fuhr von Schilda nach Voigtshain. Zuvor hatte er ein Verbotsschild überfahren, dass die Straße als land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftsweg auswies.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Unfallverursacher leistet erste Hilfe

Offensichtlich muss der Autofahrer einen am Fahrbahnrand laufenden Fußgänger übersehen haben. Er erfasste den 40-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der 70-Jährige soll Angaben zufolge sofort angehalten und Erste Hilfe geleistet haben Zudem hatte er das Rettungswesen und die Polizei verständigt.

Anzeige

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Gegen den Skoda-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ