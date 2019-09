Machern

Bei einem Unfall in Machern ist am Sonnabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 6 ein Audi A1 in Richtung Leipzig unterwegs, als ihm plötzlich zwischen Machern und Gerichshain – etwa 100 Meter vor dem Abzweig Plagwitzer Weg – ein Fußgänger, der sein Fahrrad schob, direkt vor das Fahrzeug lief. Der 73-Jährige wollte offenbar die Fahrbahn überqueren und hatte den Audi übersehen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Birgit Schöppenthau