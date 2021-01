Gänse-Paarung in Gefahr wegen Stallpflicht im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Wilfried Große aus Köllmichen bei Mutzschen liebt seine Puten. Schon als kleiner Junge war der heute 74-Jährige von diesen Tieren begeistert. Bald begann er sie zu züchten. Heute ist er Profi: Mit seinen wunderschönen Puten gewann er Europameister-Titel 2012 in Leipzig, 2015 in Frankreich und 2018 in Dänemark.

Doch derzeit denkt er an keine EM, sondern ist als Chef des Rassegeflügelzuchtvereins Mutzschen-Wermsdorf im Krisenmodus. „Drei Viertel unserer 35 Züchter müssen die Tiere im Stall lassen“, sagte er.

Zu Weihnachten Virus bestätigt

Denn ihre Hühner, Gänse und Puten leben in der Zehn-Kilometer-Zone der Gänsefarm Eskildsen. Dort war zu Weihnachten das Vogelgrippe-Virus H5N8 bestätigt wurden – 9000 Tiere der Firma wurden getötet.

Wilfried Große gehört zu Europas besten Putenzüchtern. Quelle: Frank Schmidt

Im Sperrbezirk, im Beobachtungsgebiet sowie weiteren Regionen im Landkreis Leipzig (siehe Infobox) gelten nun strenge Maßnahmen. Dazu gehört, dass die Tiere nicht an die frische Luft dürfen, sondern im Stall bleiben. Dadurch soll verhindert werden, dass sie durch frei lebende Wildtiere mit Krankheitserregern infiziert werden. Betroffen sind davon mehr als 450 Halter mit 15.000 Tieren, wie das Landratsamt mitteilte.

Zuchtperiode steht bevor

„Viele Züchter sind darauf nicht eingerichtet. Manche können provisorische Volieren bauen, aber die meisten müssen die Tiere einsperren“, sagte Große. Wie lange, ist noch nicht festgelegt, so die Behörde. Die Züchter hoffen, dass noch im Januar die Stallpflicht aufgehoben wird – und vor allem dass nicht noch einmal das Vogelgrippe-Virus auftaucht.

Ungünstigerweise steht bald die Zuchtperiode vor der Tür, „der Zeitpunkt ist ungünstig“, bedauerte der Mann aus Köllmichen. Man habe ja keine Industrieproduktion, „unsere Tiere leben in der Natur“. Sperrt man sie ein, legen sie viel weniger Eier und die Fortpflanzung sei in Gefahr.

Gänse paaren sich nicht gern im Stall

Diese Sorgen plagen nicht nur Züchter rund um Mutzschen. Generell in wassernahen Gebieten sowie bestimmten Orten im Landkreis Leipzig gilt jetzt ebenfalls Stallpflicht. Davon betroffen ist zum Beispiel die Stadt Pegau.

Das Betriebsgelände Eskilden wurde Ende Dezember zum Seuchengebiet und entsprechend behandelt. Quelle: MTL-Picture

Steffen Kunert vom dortigen Rassegeflügelzuchtverein berichtete ebenfalls: „Für Hühner ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn Enten und Gänse zur Paarungszeit eingesperrt werden, kann es Probleme geben.“ Die größeren Tiere brauchen Platz und am besten noch einen kleinen Teich, aber welcher Züchter kann dies unterm Dach bieten? Generell: Wassergeflügel liebt die Freiheit und paart sich eben nicht gern im engen Stall.

Kein Vergleich mit Situation 2006

Bei all den Sorgen und Schwierigkeiten stellt Wilfried Große dennoch klar: „Das hier ist mit der Geflügelpest 2006 nicht zu vergleichen.“ Damals gab es am 4. April den ersten Verdachtsfall in der Region. Zwei Tage später begann die Tötung der Tiere – in ganz anderen Ausmaßen.

Im Betrieb Eskilden starben in kürzester Zeit 16.000 Puten, Enten und Gänse. Zusätzlich wurde jedes Zuchtgeflügel in einer Drei-Kilometer-Zone gekeult: Weitere 9000 Tiere von kleineren Züchtern waren betroffen. In den Dörfern rund um Wermsdorf und Mutzschen krähte daraufhin kein Hahn mehr.

Hoffnungsschimmer durch Brutschränke

Damals wandten sich die Geflügelhalter vergeblich bis nach Brüssel, um ein lückenloses Keulen in letzter Minute doch noch abzuwenden – umsonst. 19 Zuchten wurden unwiederbringlich ausgelöscht, zwei Halter warfen für immer das Handtuch, hieß es.

Im Landkreis Leipzig ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Das hat Auswirkungen auf Züchter und ihre Tiere – doch die Situation ist nicht so verheerend wie 2006. Quelle: LVZ-Archiv

In der großen Not war damals Wilfried Große für viele ein Lichtblick: Er hatte in seinen Brutschränken schon vor dem Ausbruch der Geflügelpest Eier seiner Vereinskollegen eingelagert – einfach, weil es an der Zeit war. Dieser, manchmal nur wenige Tage fassende Vorsprung und die Tatsache, dass sein Hof außerhalb des Sperrbezirkes und damit von der Keulung verschont war, rettete die Züchter in Wermsdorf und Mutzschen.

Sehnsucht nach Normalität

„Wilfried hat unsere Tiere, weil danach noch lange die Stallpflicht galt, bis zum Beringen großgezogen. Andere Vereinsmitglieder haben geholfen, die Ställe zu desinfizieren, so dass wir hier wieder starten konnten“, erinnerte sich gegenüber der LVZ damals ein Züchter an die Zeit nach der Quarantäne.

Wie viele andere sehnt sich der Europameister aus der Mutzschener Region nach Normalität: „Es ist ja nicht nur die Geflügelpest. Corona setzt uns zu“, sagte er. Die Vereinsmitglieder können nur noch telefonieren. Die Europameisterschaft in der Schweiz sowie die Geflügelausstellungen vor Ort wurden im vergangenen Jahr abgesagt. Das kultige Hähnekrähen fiel aus –und sei leider zum 20. Jubiläum Ostern 2021 jetzt schon gestrichen.

„Wir hoffen alle, dass Vogelpest und Corona bald vorbei sind“, meinte der Züchter und kümmert sich weiter um seine erstklassigen Puten – Tag für Tag.

Hier gilt Stallpflicht Wegen des Vogelgrippe-Risikos hat der Landkreis Leipzig die Stallpflicht für Geflügel weiter ausgeweitet. Eine Freilandhaltung ist demnach seit 6. Januar in Risikogebieten untersagt, teilte das Landratsamtes mit. Als Risikogebiete gelten vor allem Uferbereiche von Seen, Teichen und Flüssen. Geflügel muss dort so gehalten werden, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln haben kann. Die Freilandhaltung ist in einem Bereich von bis zu 500 Metern zu den jeweiligen Uferlinien untersagt. Zudem wurden Ortslagen mit besonders hoher Geflügeldichte zu Risikogebieten erklärt. Dabei handelt es sich um die Städte Pegau und Borna (jeweils ohne Ortsteile), den Ortsteil Panitzsch der Gemeinde Borsdorf, den Ortsteil Hohburg der Gemeinde Lossatal, den Ortsteil Denkwitz der Stadt Grimma, den Ortsteil Deuben der Gemeinde Bennewitz, den Ortsteil Hohnbach der Stadt Colditz sowie den Ortsteil Bruchheim der Stadt Geithain. Die Unterbringung muss laut Kreisbehörde in den genannten Gebieten in geschlossenen Ställen oder geschützten Gehegen erfolgen. Notwendig sei eine nach oben gesicherte dichte Abdeckung und eine gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherte Seitenabgrenzung. „Die Dichte der Wildvogelpopulationen in den Rastgebieten kann in den kommenden Wochen weiter zunehmen“, warnt das zuständige Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt. Diese Bedingungen würden die Übertragung des Virus begünstigen. „Tote, infizierte Wildvögel werden von Aasfressern aufgenommen. Damit steigt auch das Risiko der Eintragung in umliegende Geflügelhaltungen.“ Der Hausarrest für Hühner, Enten und Co. gilt bis auf Widerruf. Für Verstöße können Tierhalter mit bis zu 30 000 Euro zur Kasse gebeten werden, hieß es weiter.

Von Claudia Carell