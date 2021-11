Machern

Das Wohngebiet Gartenstadt hat eine weitere Hürde genommen: Am Montagabend nickte der Macherner Gemeinderat den Erschließungsvertrag mit dem privaten Investor Reinbau GmbH mehrheitlich ab. Damit kann der Erschließungsträger jetzt in die Detailplanung für die rund 200 Bauplätze gehen.

„Dann sind wir kein Dorf mehr“

Bedenken, Machern könne sich mit dem Wohngebiet übernehmen, waren in einer fast zweistündigen Debatte reichlich erörtert worden. „Dann sind wir kein Dorf mehr, dann sind wir Stadt“, sprach eine Machernerin aus, was viele Alteingesessene bewegt. Die Debatte entzündete sich vor allem daran, dass es mit dem Plagwitzer Weg nur eine Zufahrt ins Wohngebiet geben soll und dass Kapazitäten für Kita, Schule und Einkauf mit dem Einwohnerzuwachs nicht Schritt halten.

Machern bei Eigenheimbau im Zugzwang

Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) teilt die Befürchtungen eines Verkehrskollaps nicht: „Im Macherner Schlossblick haben wir für 500 Wohneinheiten eine Ausfahrt, in Gerichshain für 150 Eigenheime ebenfalls, und dort habe ich noch nie einen Stau erlebt.“ Frosch will nicht verhehlen, dass die 200 neuen Bauplätze auch Mehrbelastungen für die Kommune bedeuten. „Aber was wollen wir als Gemeinde machen? Die Fläche liegenlassen?“ Der Bebauungsplan, erinnerte der Gemeindechef, sei mittlerweile fast drei Jahrzehnte alt. Die Ansage der Genehmigungsbehörden sei ganz klar: „Wenn wir dieses Vorhaben nicht zum Abschluss bringen, werden uns an keiner anderen Stelle bauliche Entwicklungen ermöglicht.“ Machern müsse auch mit den Nachbarkommunen Schritt halten, argumentierte der Ortschef. „In Borsdorf, Brandis, Naunhof – überall entstehen Baugebiete. Auch wir wollen jetzt mal den Fuß in die Tür kriegen.“

Etlichen Anwohnern war dennoch nicht wohl bei dem Gedanken, dass sich bald der Baustellenverkehr für 200 Eigenheime vor ihrer Nase abspielt. „Und wer trägt die Kosten für Schäden, die an der bestehenden Bebauung entstehen?“, wollte ein Bürger ganz konkret wissen.

Reinbau zeigt sich kompromissbereit

Dazu gebe es Beweissicherungsverfahren, erklärte Reinbau-Geschäftsführer Torsten Reh, der sichtlich bemüht war, auf die Macherner Sorgen einzugehen. Kurz vor der Sitzung hatten sich Kommune und Investor noch auf einen weitreichenden Zusatz zum Beschluss geeinigt. Demnach gibt Reinbau eine Verkehrsstudie in Auftrag. Deren Ziel: Möglichkeiten einer „ergänzenden wegemäßigen Anbindung des nördlichen Plangebietes in Richtung Südwesten“ genauer untersuchen. Damit würde sich die Option einer zweiten Anfahrt – zusätzlich zum Plagwitzer Weg - eröffnen.

Zufahrt über Milanweg taucht nicht mehr auf

Gemeinderat Michael Konecny (Gemeinsam Machern), bekennender Kritiker des Vorhabens, vermisste eine Zufahrt über den Milanweg. „Diese war vor Jahren im Bebauungsplan vorgesehen, taucht aber jetzt nicht mehr auf.“ Anwältin Sophia Pommer, die den Erschließungsvertrag erarbeitet hat, erklärte, der Investor könne zum Bau dieser Zuwegung nicht verpflichtet werden. Die Grundstücke stünden nicht mehr zur Verfügung. Warum es die Kommune offenbar versäumt hat, sich die Flächen rechtzeitig zu sichern, blieb an diesem Abend offen.

Im Bebauungsplan Machern-Nord – hier ein Ausschnitt- war ursprünglich die Weiterführung des Milanweges vorgesehen, um auch den nördlichen Bereich des Wohngebietes Gartenstadt zu erschließen. Quelle: Gemeinde Machern

Zur Zeitschiene erklärte der Investor, dass man noch ganz am Anfang stehe. Man steige jetzt in die detaillierte Planung ein. „Mit dem eigentlichen Baubeginn ist frühestens 2023 zu rechnen“, so Reh. Die gesamte Baumaßnahme werde etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. Die rund 200 Bauplätze sollen nacheinander erschlossen werden. Zwischenzeitlich werden zwei Wendehämmer errichtet, die später wieder verschwinden.

Schon jetzt über sicheren Schulweg nachdenken

Das Vorhaben sieht außerdem den grundhaften Ausbau von Plagwitzer und Pehritzscher Weg vor – auf Kosten des Investors. Bürger merkten zudem an, dass man schon jetzt den künftigen Schulweg und eine Optimierung der Kreuzung Bergstraße/Püchauer Straße im Blick haben müsse.

Von Simone Prenzel