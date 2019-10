Gasleitungen und Glasfaser werden in Schmölen gebündelt verlegt

Bennewitz/Schmölen

Der Bennewitzer Ortsteil Schmölen erhält Gas- und Breitbandleitungen in einem Zug. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft ( Mitnetz) Gas erweitert das Versorgungsnetz in Zusammenarbeit mit der Grimmaer Web+Phone GmbH, die die digitale Erschließung des Ortes durchführt. Die Arbeiten sind seit Mitte September in Vorbereitung, 800 Meter Leitung sind bereits in der Erde. Jetzt fand der offizielle Spatenstich mit dem Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) und Vertretern der beteiligten Unternehmen in der Altenhainer Straße an der Einmündung zum Mittelweg statt.

Kommune bringt Dienstleister an einen Tisch

Laqua zeigte sich zufrieden mit diesem Etappensieg. Schließlich, so erinnerte er, habe schon sein Vorgänger versucht, eine zentrale Gasversorgung für Schmölen zu organisieren. Das Echo bei den Bürgern allerdings, die bisher auf Flüssiggas, Öl oder Holzpellets setzen, hielt sich in Grenzen. Als Mitnetz schließlich 2017 für einen Netzanschluss warb – fanden das Angebot nur 39 Haushalte attraktiv. Nicht genug, dass sich der Aufwand für den Gasversorger gelohnt hätte. Laqua ließ nicht locker, brachte Mitnetz und Web+Phone, das den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde übernommen hat und bereits im Ort Bennewitz aktiv ist, an einen Tisch. Bei einer zweiten Einwohnerversammlung 2018 brach das Eis. Aktuell haben sich 105 Haushalte für einen Gasanschluss entschieden, über 170 für Glasfaser.

Unterirdische Gas-Leitungen sind vor Hochwasser sicher

Denn: Die gemeinsame Verlegung bringt Vorteile für alle Seiten. Nicht nur, dass sie die Erschließungskosten reduziert – Mitnetz-Projektleiter Jörg Lange rechnet mit 950.000 Euro, Web+Phone-Geschäftsführer Martin Flechsig mit 300.000 Euro. „Für die Schmölener bedeutet das nur einmal Straßensperrung, nur einmal Lärm, und nur einmal kommen die Bauarbeiter für den Hausanschluss“, erklärt Flechsig. „Das ist eine ideale Geschichte.“ Und ein Novum. „Ich kenne bisher keinen einzigen Ort, wo man diesen Weg gegangen wäre.“ Vor allem aber müssen die Straßen nur einmal geöffnet werden – und auch das weitgehend nur punktuell, denn die Leitungen werden unterirdisch verlegt.

Mitnetz Gas baut insgesamt rund 6150 Meter neue Gasleitungen, dazu 2100 Meter Hausanschlüsse. Diese Art der Versorgung verspricht zugleich mehr Sicherheit angesichts der Mulde vor der Haustür. „In 1,20 Meter Tiefe verlegte Gasleitungen können nicht aufgeschwemmt werden, und bei Zerstörung des Hausanschlusses verriegelt sich die Leitung selbst“, erklärt Lange. Web+Phone wiederum verlegt rund 1300 Meter Leerrohr für das Versorgungsnetz und rund 8000 Meter für das Kundenanschlussnetz. In die Leerrohre werden insgesamt rund 50.000 Meter Glasfaserleitungen eingeblasen.

Arbeiten sollen im Herbst 2020 abgeschlossen sein

Der Zeitplan von Mitnetz sieht vor, in diesem Jahr die Hauptleitungen in die Erde zu bringen und 2020 die Hausanschlüsse zu realisieren. Der Abschluss der Arbeiten und die Inbetriebnahme des neuen Ortsnetzes ist für Herbst 2020 geplant. Web+Phon hingegen wird die Anschlüsse je nach Baufortschritt aktivieren, die ersten möglicherweise schon im Frühjahr.

Hinweis: Von den Baumaßnahmen sind folgende Straßen betroffen: Altenhainer Straße, An den Hahnewiesen, Am Berg, Am Steinbruch, Am Schwarzwasser, Am Walde, Buchenweg, Fährstraße, Gartenweg, Grimmaische Straße, Mittelweg, Muldengasse, Quergasse und Schmölener Straße. Stellenweise kommt es zu Behinderungen im fließenden Verkehr und an den Grundstückseinfahrten sowie zu eingeschränkten Parkmöglichkeiten. Für den Bau und die Einbindung der Hausanschlüsse benötigen die Monteure, die sich stets ausweisen können, Zugang zu den Grundstücken. Web+Phone vereinbart dafür auch im Auftrag von Mitnetz Termine.

Von Ines Alekowa