Gaststätte „Zum Lossatal“ in Hohburg schließt für immer

Lossatal/Hohburg

Sie war das Herz und die Seele der Hohburger Gaststätte „Zum Lossatal“. Bis zuletzt saß Renate Stein auf einem Stuhl am Herd, um nach dem Rechten zu schauen – trotz ihrer schweren Krankheit. Am 12. September starb die Wirtin im Alter von 70 Jahren. Mit ihrem frühen Tod endet zugleich eine Familientradition über drei Generationen. Denn das letzte Lokal von ehemals vier im Lossataler Ortsteil ist seither geschlossen. Und das für immer.

Die Schließung sei eigentlich schon länger geplant gewesen, erzählen der trauernde Witwer Ingbert (72) sowie die beiden Söhne Thomas (46) und Mathias (42). „Wir wollten den ebenerdigen Gastraum für unsere Eltern umbauen, damit sie hier ihren Lebensabend genießen können“, begründet Thomas Stein den Schritt. Daher hätte es am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, noch eine einzige Veranstaltung mit den Hohburger Musikanten gegeben. Der Frühschoppen fällt jetzt verständlicherweise aus.

Anzeige

Renate und Ingbert Stein übernahmen 1978 das Lokal

„Die Gaststätte war für unsere Mutter ihr Ein und Alles. Sie ist hier groß geworden“, erinnert Sohn Mathias, der promovierter Historiker ist und heute in Hamburg lebt, an die Geschichte des Hauses.

Weitere LVZ+ Artikel

Friedrich Hermann Baum errichtete das Gebäude um 1870 unmittelbar am Ufer der Lossa, betrieb einen Materialwarenhandel, eine Bäckerei sowie eine Fleischerei und ab 1896 „Baums Restaurant“. 1912 wechselte der Besitzer. Max und Anna Dietz, geborene Baum, erwarben die Wirtschaft. Ihnen folgte 1935 der Sohn Gerhard und seine Frau Liesbeth, die sich vor allem um den Gastbetrieb kümmerte.

Renate und Ingbert Stein übernahmen das Lokal am 13. August 1978 in dritter Generation. Da beide aus artfremden Berufen stammten, musste sie erst umschulen. Quelle: Archiv

Mit dem Tod Liesbeths begann für Renate Stein, geborene Dietz, eine Lebenswende. Denn die Sprechstundenschwester im Wurzener Krankenhaus musste von jetzt auf gleich hinter den Tresen des alten Gasthofes – am 13. August 1978. Dabei schwor sie sich schon als Teenager, mal nie in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Doch ihr zur Seite stand stets Ehemann Ingbert, den sie am 6. Dezember 1969 heiratete. Da beide aus artfremden Berufen stammten, Ingbert Stein lernte Maurer, schulte das Paar um. Renate holte den Abschluss zur Kochfacharbeiterin nach, und er qualifizierte sich zum Gastronomie-Facharbeiter.

Sohn Thomas will den Biergarten weiterhin betreiben

Sohn Thomas blieb der Familientradition treu und wurde Koch. Bestenfalls half er seinen Eltern in Notfällen aus. Die Gaststätte übernehmen, möchte er aber nicht, zumal der 46-Jährige eine Anstellung bei der Arbeiterwohlfahrt hat und die goldenen Zeiten voller Gaststuben längst vorbei sind. Damals gaben sich Stammgäste, wie Vereinsmitglieder, Feuerwehrkameraden und Fußballer, die Klinke in die Hand und tratschten an den Tischen und der Theke über dies und das. Heute wird der Bierkasten lieber auf den Bolzplatz oder ins Vereinsheim mitgenommen.

„Es bleibt dabei, wir schließen für immer.“ Lediglich den Biergarten will Thomas Stein auch weiterhin bewirtschaften. Er bietet für 150 Personen die Möglichkeit, Familienfeiern oder Frühschoppen zu veranstalten.

Gemeinsam mit Vater Ingbert und Bruder Mathias bedauert er den endgültigen Schritt und die Tatsache, dass es jetzt in Hohburg, bis auf das Eiscafé „Zur Hohburger Schweiz“ am Kulturhaus, keine gastronomische Einrichtung mehr gibt.

Von Kai-Uwe Brandt