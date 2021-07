Gebürtiger Wurzener muss sich wegen Einbruchs und Auto-Diebstählen verantworten

Grimma

Trotz seiner noch nicht einmal 24 Jahre kann Ronny P.* bereits eine gut gefüllte Polizeiakte vorweisen. In dieser bildet ein gemeinschaftlicher Einbruch in eine Nischwitzer Firma Ende 2019 die schwerwiegendste Tat, für die P. im April vergangenen Jahres zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde.

Damals war er für einige Wochen in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen untergebracht, am Dienstag nun musste sich Ronny P. wegen anderer Vergehen erneut vor dem Grimmaer Amtsgericht verantworten. Gegenüber Richterin Beate Herber und Staatsanwältin Maria Menzel erklärte der gebürtige Wurzener, dass er nicht noch einmal ein Gefängnis von innen sehen und seinem Leben grundsätzlich eine andere Richtung geben möchte.

Verhandlung verschlafen

Der Auftakt zu diesem Unterfangen allerdings ging gründlich daneben, erschien doch Ronny P. nicht zum Verhandlungstermin. Von Polizei-Beamten schließlich an seiner derzeitigen Wohnadresse abgeholt und zum Amtsgericht gebracht, entschuldigte er sich dafür, verschlafen zu haben…

Ronny P. im aktuellen Verfahren immerhin zugute kommt, dass alle ihm in diesem zur Last gelegten Delikte abgesehen von einigen Schwarzfahrten mit der Bahn vor seiner Verurteilung liegen und somit keinen Einfluss auf seine Bewährung haben.

Autoschlüssel im Grundstück gefunden

Konkret geht es dabei um den Diebstahl eines Pkws des damaligen Freundes einer Bekannten, die Entnahme von Dokumenten aus einer in einem eingezäunten Areal aufgefundenen Tasche sowie um einen aus dem Januar 2020 datierenden Hauseinbruch nahe Wurzen in Verbindung mit einem weiteren Pkw-Diebstahl.

In seiner damaligen Zeugenaussage soll Ronny P. zu Protokoll gegeben haben, in das Haus eingedrungen zu sein und den Autoschlüssel entwendet zu haben. Im Rahmen des jüngsten Verfahrens stritt der Angeklagte aber vehement ab, ein solches Geständnis getätigt zu haben. „Ich habe vielmehr schon damals ausgesagt, den Autoschlüssel in jenem Grundstück gefunden zu haben. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, mit dem Auto wegzufahren.“

Termin bei Suchtberatungsstelle

Im Zusammenhang mit den beiden anderen Delikten offenbarte Ronny P. größere Erinnerungslücken, was er auf den Konsum von Drogen wie Crystal Meth, Kokain und Marihuana zurückführte. Zu diesen sei er gekommen, nachdem ihn sein damaliger Ausbildungsbetrieb im Bereich Gerüstbau unmittelbar vor dem Abschluss vor die Tür gesetzt habe.

Er habe sich danach vergeblich darum bemüht, einen neuen Betrieb zu finden, um seine Ausbildung abzuschließen. In der freien Zeit, die nach dem Scheitern dieses Vorhabens verfügbar gewesen sei, habe er die falschen Dinge getan. Nun aber läge ein Telefonat bei einer Suchtberatungsstelle hinter ihm, und er hoffe, dort in der nächsten Woche einen Termin zu bekommen.

Die Verhandlung am Grimmaer Amtsgericht wird am 26. Juli fortgesetzt.

*Name geändert

Von Roger Dietze