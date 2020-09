Gefährliche Parksituation an der Beuchaer Kita

Brandis/Beucha

Die Parksituation am Knirpsentreff in Beucha ist unbefriedigend. „Das Problem besteht schon ewig. Es ist gut, dass wir heute darüber reden“, sagte Ortschaftsrat Hans Ross in der Ratssitzung am Montag gleich nebenan in der Grundschule und sprach damit wohl Roland Eibeck aus dem Herzen, der eine Lösung erst vor der Sommerpause wieder angemahnt hatte. Dazu hatte Ortschaftsratsvorsitzende Bärbel Uhlig auch Janine Preuß vom Elternrat der Kindertagesstätte eingeladen und Volkmar Hirsch, den Geschäftsführer der Beuchaer Bau- und Wohnungsbaugesellschaft, die die Wohnblöcke mit 120 Wohneinheiten direkt neben der Kita bewirtschaftet.

Dauerparker auf Kurzzeitparkplätzen

Eigentlich sind an der Kleinsteinberger Straße sieben Kurzzeitparkplätze für Kindergarten und -krippe reserviert. Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, darf hier zum Bringen und Abholen der Kinder eine halbe Stunde geparkt werden. Abgesehen davon, dass das bei 150 Kindergarten- und 60 Krippenkindern knapp bemessen ist, blockieren auch oft noch Dauerparker die Plätze mit der Folge, dass „Eltern zu den Stoßzeiten Runden fahren oder auf dem Gehweg parken, was auch nicht in Ordnung ist“, berichtete Preuß. Manche Eltern versuchen ihr Glück dann auf dem Parkplatz hinter den Blöcken, der eigentlich zu den Wohnungen gehört.

„Wir haben das zwar nicht so beschildert“, sagte Hirsch, „aber wir haben viele Rentner, die dann dort keinen Platz mehr finden.“ Vor allem auch, weil etwa ein Drittel der 30 Erzieherinnen, wie Hirsch gezählt hat, notgedrungen hier ebenfalls ihr Auto abstellen, da für sie überhaupt keine Parkplätze vorgesehen sind. „Die stehen dann acht Stunden auf unserem Parkplatz.“

Verkehrsberuhigt und trotzdem gefährlich

Das nächste Problem stellt die Zuwegung zu diesem Parkplatz zwischen den Wohnblöcken und der Wiese vor der Kita da. Die ist zwar verkehrsberuhigt, aber schmal und darf trotzdem von beiden Seiten befahren werden – zum Entladen haltende Autos der Anwohner sorgten dann schon mal für Stau. „Und dazwischen laufen die Eltern mit ihren Kindern“, beschreibt Preuß die gefährliche Situation.

Mehrere Bausteine sollen zur Lösung beitragen

Über eine Lösung wurde lange diskutiert und dabei die Variante verworfen, an der Kleinsteinberger Straße einen Grünstreifen gegenüber den jetzigen Parkplätzen für weitere zu versiegeln. Am Ende gaben die Ortschaftsräte der Verwaltung, in der Sitzung durch Bürgermeister Arno Jesse und Bauamtsleiterin Kerstin Quandt vertreten, gleich mehrere Aufgaben mit auf den Weg: Um die gefährliche Enge auf der Zuwegung zum Parkplatz zu beenden, soll die Möglichkeit einer Einbahnstraßenregelung geprüft werden. Ebenfalls geprüft werden soll auf Vorschlag von Roland Eibeck, ob von den öffentlichen Parkplätzen entlang der Kleinsteinberger Straße weitere für Kurzzeitparken reserviert werden können. Und schließlich will man das Gespräch mit den Erzieherinnen suchen und Parkalternativen finden. Möglichkeiten gebe es an der Kleinsteinberger Straße genug. Dem Vorschlag, für sie einige an der alten Brecheranlage einzurichten, hatte Quandt zuvor aus baurechtlichen Gründen eine Absage erteilt.

Nicht völlig überzeugt, dass dieses Maßnahmenpaket allein die Situation entschärft, zeigte sich indes Uwe Hampel: „Solange niemand kontrolliert und mit Knöllchen sanktioniert, wird sich auch dann nichts ändern“, mahnte er.

Von Ines Alekowa