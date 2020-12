Geflügelpest breitet sich aus: Veterinäramt lässt in Roda Hühner töten

Mutzschen/Roda

Schlechte Nachrichten für die Geflügelhalter von Mutzschen und Umgebung: Im Bauernhof von Jörg Müller im Grimmaer Ortsteil Roda mussten am Dienstag alle noch lebenden 52 Hühner gekeult werden. Nach LVZ-Informationen rückte am Morgen eine entsprechende Firma an, die auf die artgerechte Tötung der Tiere spezialisiert ist. In Zusammenarbeit mit Beschäftigten des Veterinäramtes waren die Arbeiten am Vormittag weitgehend abgeschlossen.

Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes in Borna, bestätigte auf LVZ-Anfrage, die „Auflösung des Geflügelbestandes“ in einer privaten Haltung in der Nähe von Mutzschen. Hintergrund sei der amtlich festgestellte Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest. Laux bezog sich dabei sowohl auf den vorliegenden Befund, die Symptomatik und den epidemiologischen Zusammenhang. Weitere Details nannte sie vorerst nicht.

Feuerwehrleute installieren Seuchenmatte

Eine Teileinheit der Gefahrgutzüge des Landkreises Leipzig installierte am Morgen eine Seuchenwanne und übernahm die Dekontamination der mit der Tötung betrauten Kräfte. Die Kameraden der Prießnitzer Feuerwehr waren an den Vortagen bereits bei ähnlichen Arbeiten in der Gänsezucht Eskildsen im Einsatz. Wie berichtet, war es in dem Betrieb in Mutzschen zu Weihnachten zu einem Vogelgrippe-Ausbruch gekommen. 9000 Gänse mussten getötet werden.

Der Autoverkehr wurde am betroffenen Bauernhof vorbei geleitet. Quelle: Thomas Kube

Jörg Müller bezeichnete die von den Behörden veranlasste Aktion als alternativlos, da die weitere Ausbreitung der Geflügelpest nur durch sofortiges Einschreiten verhindert werden könne. „Mein Hof liegt im Sperrbezirk. Deshalb kam das Veterinäramt am Montag zur Routinekontrolle. Am nächsten Morgen wurde ich darüber informiert, dass die Behörden bei den entnommenen Proben fündig geworden sind. Ein genaues Ergebnis liegt mir noch nicht vor.“

Hühnerhalter lobt die Behörden

Alles ging ganz schnell, sagt der Hühnerhalter. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sein Federvieh getötet wurde. Schon beim großen Vogelgrippe-Ausbruch in der Gänsefarm Eskildsen 2006 habe sein Geflügel dran glauben müssen. „Da ging es mir wie allen anderen Haltern im Sperrbezirk.“ Müller lobte, dass die Behörden inzwischen behutsamer agierten. Sie keulten nur dort, wo tatsächlich ein entsprechender Verdacht vorliege.

Er habe sich an die Vorgaben gehalten, versichert Müller. „Als die Anordnung kam, die Hühner einzusperren, habe ich das sofort getan. Die Hühner müssen sich schon vorher infiziert haben.“ Dem Vernehmen nach waren bei Müller zwei Tiere verendet, noch bevor die Kontrolle eintraf. Wilfried Große vom örtlichen Geflügelzüchterverein erfährt über die LVZ von der Keulung in Roda und ist bestürzt. Er rechnet für sich und seine Freunde nun mit dem Schlimmsten.

Wasserreiche Gegend ideal für Zugvögel

Er habe in diesen Tagen verstärkt Zugvögel beobachtet, sagt Große. Der mehrfache Europameister in der Putenzucht und charismatische Veranstalter des kultigen Hähnekrähens in Köllmichen nennt die Region einen idealen Treffpunkt für Wildgänse: „Die finden an den Seen und frisch bestellten Feldern beste Bedingungen. Das Überfliegen unserer Höfe ist nie ausgeschlossen. Wenn ein infiziertes Tier was fallen lässt und ein Zuchttier über dessen Kot läuft, ist es zu spät.“

Wilfried Große, Vorsitzender des örtlichen Geflügelzüchtervereins, ist Europas bester Putenzüchter. Quelle: Frank Schmidt

Deshalb sei die Stallpflicht nötig, so Große. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) appellierte bereits am Vortag an die Halter der Region, alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Umgang mit Geflügel strikt einzuhalten. Die Keulung bei Eskildsen sowie erste Desinfektionsmaßnahmen in den dortigen Ställen seien abgeschlossen. „Damit ist die Verbreitung des Virus H5N8 auf weitere Betriebe ausgeschlossen“, ließ das Ministerium am Montag wissen.

Dank an kooperativen Unternehmer

Offenbar eine zu optimistische Einschätzung. Köpping betont: „In der Sperrzone hat die Untersuchung weiterer Tiere jetzt oberste Priorität.“ Ausdrücklich danke sie noch einmal dem betroffenen Unternehmer Lorenz Eskildsen für dessen Kooperation. Tierseuchenkasse und Freistaat würden für die wirtschaftlichen Verluste und die Kosten der Beseitigung der erkrankten Tiere aufkommen.

Derzeit viel beschäftigt: Ministerin Petra Köpping kämpft in Sachsen nicht nur gegen Corona und die Afrikanische Schweinepest. Nun ist sie auch bei der Eindämmung der Vogelgrippe gefragt. Quelle: André Kempner

Das Landestierseuchenbekämpfungszentrum werde zeitnah entscheiden, ob es erforderlich ist, außerhalb der bereits bestimmten Restriktionszonen die Stallpflicht auszuweiten, so die Ministerin. Bundesweit seien insgesamt vier Bundesländer von Geflügelpest in einem Nutztierbestand betroffen. In weiteren Ländern wurden infizierte Wildvögel festgestellt. In Sachsen war dies am 18. November bei einer Wildente im Landkreis Nordsachsen der Fall.

Von Haig Latchinian