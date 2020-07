Große Städte ziehen junge Leute an – im ländlichen Raum werden sie vielerorts schmerzlich vermisst. Das Leipziger Land jedoch wird gegen den Trend wieder jünger. Was die Zahlen der Bevölkerungsprognose und Menschen vor Ort dazu erzählen. Und sagen Sie uns in einer Umfrage, was Sie von dieser Entwicklung halten.