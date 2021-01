Geheime Sitzung des Stadtrates Wurzen hat ein Nachspiel

Wurzen

Zehn zu neun bei drei Enthaltungen: Am knappen Mehrheitsvotum von CDU und der Fraktion „Bürger für Wurzen“ ist jetzt in einer Sondersitzung des Stadtrates die Neubesetzung der Leiterstelle des Fachbereichs Finanzen im Stadthaus gescheitert. Vom Ergebnis der Debatte hinter verschlossenen Türen zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) enttäuscht und kündigte auf Nachfrage bereits an, rechtlich gegen den Beschluss vorzugehen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie tief beim 50-Jährigen der Frust sitzt, verdeutlicht seine erste Reaktion auf das Veto: „Das war keine Sternstunde des Parlaments.“ Vielmehr hätte der Rat mit der Verhinderung der Personalie eine „Glanzleistung abgeliefert“. Denn immerhin, so Röglin weiter, gehe es hierbei um den zweitwichtigsten Posten in der Kommunalverwaltung. Warum die beiden Fraktionen gegen den Kandidaten stimmten, ist nicht bekannt.

Anzeige

Kämmerin Schwarze ist seit einem Jahr im Krankenstand

Allerdings steht bislang noch Uta Schwarze dem Fachbereich Finanzmanagement und interner Service vor. Die diplomierte Betriebswirtin kam zum 1. Juli 2003 nach Wurzen und löste ihre Vorgängerin Irmgard Gauger ab, die in Rente ging. „Unser Problem ist“, so Röglin, „dass sich Frau Schwarze seit einem Jahr im Krankenstand befindet und wir nicht wissen, ob beziehungsweise wann sie zurückkommt.“

Oberbürgermeister Jörg Röglin: „Das war keine Sternstunde des Parlaments.“ Quelle: Archiv

Außerdem verliefen sämtliche Gesprächsbemühungen zwischen den beiden Parteien im Sande, fügt der Stadthauschef an. „Wir erhalten leider auch keine Informationen darüber, wie sich Frau Schwarze selbst einschätzt oder inwieweit mit einer Gesundung gerechnet werden kann.“ Eben deshalb musste die Verwaltung handeln, beteuert Röglin. Zumal die Sächsische Gemeindeordnung einen Fachbediensteten für Finanzen vorsieht – „und das nicht nur auf dem Papier“.

Oberbürgermeister geht gegen den Beschluss in Widerspruch

Daher schrieb das Stadthaus Mitte des Vorjahres die vakante Stelle zunächst befristet aus. Jedoch ohne den gewünschten Erfolg trotz dreier Bewerbungen. Beim zweiten Versuch verzichtete die Stadt Wurzen dann auf den hinderlichen Zusatz „befristet“ und freute sich über acht Interessenten. Vier Kandidaten schieden im Vorfeld aus und drei nahmen den Gesprächstermin vor Ort wahr. Übrig blieb letztlich einer, der laut Röglin selbst nach dem jüngsten Veto im Rat nicht das Handtuch wirft. Zeitgleich offerierte die Verwaltung ihrer kranken Kämmerin konkrete Angebote, „von denen wir glauben, dass sie den Aufgaben künftig gewachsen ist“. Röglin dazu: „Diese wurden rundweg abgelehnt.“

Verstoß gegen die sächsische Gemeindeordnung

Die Lösung des aktuellen Konfliktes zwischen Stadtrat und Verwaltung sieht der Oberbürgermeister einzig und allein in seinem Widerspruch. „Ich hätte mal nie gedacht, dass mir das passiert. Aber mit dem Beschluss wurde meines Erachtens ganz klar und sehenden Auges gegen die Sächsische Gemeindeordnung verstoßen.“ Deswegen werde die Personalie zur nächsten Ratssitzung wieder auf die Tagesordnung gehoben.

Falls der Vorstoß ein zweites Mal scheitert, will Röglin die Kommunalaufsicht einschalten. „Ich bin mir sicher, Ende Januar haben wir einen neuen Kämmerer“, gibt er sich optimistisch. „Und wenn nicht, hat die Stadt Wurzen ein ernsthaftes Problem.“

Lesen Sie auch:

Von Kai-Uwe Brandt