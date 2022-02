Geld aus SED-Vermögen rettet Demokratie-Projekt in Wurzen

Wurzen

Henning Homann kam zwar mit leeren Händen zu Besuch ins Kultur- und BürgerInnenzentrum D 5, dafür aber mit einer erfreulichen Botschaft. Der SPD-Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzender seiner Partei überbrachte dem Verein Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) die Zusage für 100 000 Euro – die Finanzspritze soll in den Ausbau des Hauses Domplatz 5 zu einer Tagungs- und Beherbergungsstätte investiert werden. Das Geld stammt aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR und soll nach Aussage von NDK-Geschäftsführerin Martina Glass für die Errichtung einer Rettungstreppe verwendet werden.

Homann, der den Wurzener Verein seit seiner Gründung unterstützt, hatte seinen Einfluss geltend gemacht, um das NDK auf die Förderliste zu setzen. „Das Netzwerk ist ein Aushängeschild für die Region und leistet wertvolle Arbeit für die Zivilgesellschaft“, sagte der 42-jährige Sozialdemokrat. Insbesondere lobte der wirtschaftspolitische Sprecher die Veranstaltungen der Gemeinschaft für Bürgerbeteiligung und Demokratieförderung, welche „den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Kommune stärken“. Aus Sicht Homanns sei die Summe schon deshalb an der 100-prozentig richtigen Stelle.

Verein will bis 2023 das Projekt am Domplatz beenden

Ende 2019 wurde mit dem Umbau des stadthistorisch wichtigen Gebäudes zu einem Tagungszentrum begonnen. Das Haus diente zuvor unter anderem dem bekannten Wurzener Teppichfabrikanten August Schütz im 19. Jahrhundert als Stadtvilla. Zu DDR-Zeiten befand sich hier von 1972 bis 1990 eine Sonderpädagogische Tagesstätte und danach von 1991 bis 2001 eine Förderschule. Seit 2002 ist das NDK Eigentümer der unter Denkmalschutz stehenden Immobilie.

Für die Sanierung fehlten zunächst die erforderlichen Gelder, sodass der am 6. Dezember 1999 ins Leben gerufene Verein erst einmal Büroräume in der Bahnhofstraße anmietete. Im Juni 2006 konnte schließlich dank vieler ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden und mit Hilfe eines Kredites das heutige Kultur- und Bürgerzentrum D 5 teilweise eröffnet werden.

Beim Rundgang durch das Haus informierte sich Henning Homann (r.) vom Stand der Arbeiten und zeigte sich über das Projekt einer Tagungs- und Beherbergungsstätte am Domplatz begeistert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Stippvisite in Wurzen nutzte Homann jedenfalls, um sich bei einem Rundgang über den aktuellen Fortschritt der Arbeiten zu informieren. So führte ihn NDK-Geschäftsführerin Glass in die erste Etage, wo drei Seminarräume entstehen. Mitten im Innenausbau befindet sich zudem das Dachgeschoss, welches künftig 21 Übernachtungsmöglichkeiten mit separatem Wasch- und Toilettenbereich bietet. „Insofern sind wir nicht, wie oft behauptet, ein konkurrierendes Hotel.“ Vielmehr hofft Glass nach dem Abschluss, endlich wieder internationale Begegnungen organisieren zu können. Mit viel Optimismus verriet sie ihrem Gast das Ziel für eine mögliche Eröffnung: „Wir wollen bis 2023 fertig sein.“

Kostenexplosion aufgrund der Mehrkosten bei Baumaterial

Leicht werde der Weg bis dahin allerdings nicht, fügte sie an. Zum einen klaffe immer noch ein finanzielles Loch, nachdem der Stadtrat im September des Vorjahres dem NDK einen Förderzuschuss versagte. Die Ursache der Kostenexplosion von einst 1,7 Millionen auf nunmehr 2,2 Millionen Euro begründete das zuständige Planungsbüro Hagen Weidemüller damals mit den zusätzlichen Anforderungen durch den Denkmalschutz sowie dem desolaten Zustand der Dachkonstruktion. Nicht ohne Folgen blieb außerdem die konjunkturelle Lage der Bauindustrie mit Mehrpreisen von bis zu 50 Prozent.

Der Innenausbau geht zügig voran: Hier sind die Handwerker gerade in einem der drei künftigen Seminarräume beschäftigt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Allein für die Rettungstreppe, veranschaulichte Glass, hätte der Verein vormals gerade einmal gut die Hälfte der jetzt erhaltenen 100 000 Euro bezahlt. Trotz der Zuwendungen, die Homann überbrachte, müsse das NDK wahrscheinlich einen Kredit beantragen. Der SPD-Mann zeigte sich bei allem optimistisch, dass das NDK die finanzielle Hürde meistern wird. „Mit der Unterstützung durch die Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR helfen wir, das Sanierungsvorhaben voranzubringen. Wir stützen so nicht nur den Verein, sondern auch die Region, die ein modernes Tageszentrum als Standortfaktor erhält.“

Ein Projekt im Wurzener Land partizipiert übrigens bereits vom Einsatz der DDR-Millionen. Anfang Dezember teilten die beiden CDU-Landtagspolitiker Kay Ritter und Georg-Ludwig von Breitenbuch der Kirchgemeinde Thallwitz-Lossatal mit, dass 600 000 Euro ins Gotteshaus Falkenhain fließen. Hier wurde in den 70er- und 80er-Jahre das giftige Holzschutzmittel Hylotox 59 eingesetzt, weswegen die Kirche seit 2017 geschlossen ist.

Von Kai-Uwe Brandt