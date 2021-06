Geldstrafe für den Macherner Facebook-Troll 

Machern

Für seine Internet-Aktivitäten bekam der Macherner Mike R. jetzt die Quittung. Unter dem Fake-Profil „Peter A. Brandis“ hatte der damalige Schatzmeister der Macherner CDU 2018 üble Beleidigungen und Nazi-Propaganda verbreitet. Unter Pseudonym wurden von seinem Facebook-Account auch Kommunalpolitiker wie der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) diffamiert. Vor Gericht musste sich der 48-Jährige jetzt verantworten.

Die Ermittler nahmen nach einer Anzeige vor allem Postings unter die Lupe, die sich gegen ein Mitglied der Macherner Wählervereinigung „Wir sind Machern“ richteten. Der Betreffende fand sich 2018 eines Tages mit seinem Profilbild und vollem Namen auf dem öffentlich einsehbaren Fake-Account von Mike R. wieder. Dazu hatte Mike R. alias „Peter A. Brandis“ kommentiert: „ Vorsicht: Habe jetzt einen Stalker oder eine linke Zecke.“

Mike R. wollte Strafbefehl nicht akzeptieren – deshalb kam es zur öffentlichen Gerichtsverhandlung

Bereits am 27. Januar 2020 erging Strafbefehl. Die zuständige Richterin hielt 50 Tagessätze zu je 40 Euro für angemessen. Noch am selben Tag ging Mike R. in Einspruch, weshalb er am Donnerstag im Rahmen einer öffentlichen Verhandlung auf der Anklagebank des Grimmaer Amtsgerichts Platz nehmen musste.

Verteidiger räumt Sachverhalte aus der Anklage ein

„Ziel des Einspruchs war es, den Tatvorwurf aus der Welt zu räumen“, erklärte R.s Verteidiger Danny Wagenleitner. Nachdem ein Rechtsgespräch zu Beginn der anderthalbstündigen Verhandlung zu keiner Einigung führte, räumte der Rechtsanwalt alle Sachverhalte der Anklage ein: „Mein Mandat hat den Facebook-Account Peter A. Brandis eingerichtet. Über den Account wurden die im Strafbefehl genannten Äußerungen getätigt.“ Bezogen auf den Geschädigten seien die Begriffe „linke Zecke“ und „Stalker“ geäußert worden, bestätigte der Anwalt. Auch das Hochladen der Bilder, die ein Mitglied von „Wir sind Machern“ zeigten, sei laut Wagenleitner so erfolgt.

Staatsanwaltschaft sieht Vorwurf der Beleidigung erfüllt

Ob man solche Titulierungen aushalten muss – darüber gingen die Meinungen im Gerichtssaal Nr. 202 auseinander. „Mit dem Begriff ,Zecke‘ wurde der Geschädigte einem Parasiten gleichgestellt“, befand Staatsanwältin Maling. Dies komme, so die Vertreterin der Anklage, einer Herabwürdigung und Beleidigung gleich. Der Begriff „Stalker“ unterstelle, dass man jemandem nachstelle und sich obsessiv verhalte. Das Hochladen des Bildes wiederum sei als Verstoß gegen das Kunsturheberrecht zu werten. „Dadurch hat der Angeklagte in Kauf genommen, dass die Postings eine erhebliche Reichweite erzielen.“ Mit Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse des einstigen CDU-Vorstandsmitgliedes plädierte Maling für eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu 14 Euro.

Anwalt von Mike R. fordert Freispruch

Die Verteidigung forderte Freispruch. Die Begriffe seien nicht im luftleeren Raum gefallen. Auch die damals „aufgeheizte Diskussion in Machern“ sei zu berücksichtigen. „Der Begriff ,Stalker‘ ist sicher etwas pointiert, beschreibt aber lediglich einen Sachverhalt.“ Die Äußerungen seines Mandanten seien „durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt“, meinte Wagenleitner.

Fake-Profil sorgte für Wirbel Das Fake-Profil „Peter A. Brandis“ gelangte in Machern zu trauriger Berühmtheit. Lange rätselte die Region, wer sich hinter dem aggressiv auftretenden Internet-Pöbler verbirgt. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl Anfang 2020 platzte dann die Bombe: Als Hintermann des Accounts wurde Mike R., damaliger Schatzmeister der Macherner CDU und als solcher Mitglied des CDU-Vorstandes, enttarnt. Unter dem Fake-Profil „Peter A. Brandis“ war der gebürtige Thüringer unterwegs, um in verschiedenen Facebook-Gruppen in Machern, Brandis, Naunhof und Borsdorf Stimmung zu machen. Mehrfach hinterließ er Kommentare, die vor nationalsozialistischem Gedankengut strotzten. Das Profil „schmückte“ sich mit Fotos aus der Zeit des Dritten Reiches. So zeigten Posts mehrere Aufnahmen mit Angehörigen der Wehrmacht. Auf einer traten mit Gewehren bewaffnete Soldaten eine Tür ein, gefolgt von der Bemerkung „Wir lassen es krachen in Muldental und morgen noch mal.“ Mit der Notiz „Mein Ersthelfer-Koffer ist da“ war das Foto eines prall gefüllten Waffenkoffers zu sehen. Digitales Doppelleben flog auf Nachdem Mike R. fürchten musste, dass sein digitales Doppelleben publik wird, offenbarte er sich seinen CDU-Vorstandskollegen. Diese drängten ihn daraufhin zum sofortigen Parteiaustritt. Ein Gefallen, den der 48-Jährige der CDU vor der damals unmittelbar bevorstehenden Bürgermeisterwahl auch tat. Als Administrator einer Macherner Facebook-Gruppe zieht Mike R. weiter die Fäden Seine Internet-Aktivitäten verfolgt Mike R. indes unbeeindruckt weiter: Unter dem Pseudonym „Alexa“ zieht er als Gründer und Administrator einer über 1200 Mitglieder starken Facebook-Gruppe nach wie vor die Fäden – bis zum heutigen Tag. User müssen sich hier von ihm belehren lassen, die Gruppenregeln einzuhalten und zum Beispiel keine Beiträge mit rechtswidrigem, rassistischem oder beleidigendem Inhalt zu posten. Trotz seines Parteiaustritts ist Mike R. nach wie vor Nachrücker für die CDU-Fraktion des Macherner Gemeinderates. Der Einzige, den die Partei auf ihrer Liste noch hat.

Richterin: Begriffe „Stalker“ und „Zecke“ von Meinungsfreiheit gerade noch so gedeckt

Richterin Beate Herber hielt dem Angeklagten sein geständiges Verhalten zugute. Zudem liege die Tat inzwischen über zwei Jahre zurück und der Macherner sei nicht vorbestraft. Die Äußerungen „Zecke“ und „Stalker“ seien durch das Recht auf freie Meinungsäußerung „gerade noch so gedeckt“, befand Herber. „Grundsätzlich sind die Begriffe geeignet, jemanden zu beleidigen. Man muss allerdings auch den Kontext der Äußerungen und die damals in Machern geführte teilweise emotionale Diskussion sehen.“ Als nicht entschuldbar wertete die Richterin, dass Mike R. das Bild eines Mitglieds von „Wir sind Machern“ im Internet hochgeladen habe. „Zumal in einem Ort wie Machern jeder jeden kennt und damit eine erhebliche Reichweite der Posts gegeben war.“ Dafür verhängte Herber eine Geldstrafe: Geht Mike R. nicht binnen einer Woche in Revision, muss er 20 Tagessätze je 14 Euro zahlen.

Nach dem Urteilsspruch gab es noch einen Ratschlag der Richterin: „Halten Sie sich von allem fern, was andere als Hass oder Beleidigung empfinden könnten. Ich hoffe, Sie posten künftig in einem sachlichen Bereich oder lassen es gleich ganz.“

Von Simone Prenzel