Bennewitz

Jetzt ist es entschieden: Die Gemeinde Bennewitz trennt sich von dem Wohnhaus in Bennewitz, Dorfstraße 9/22. Käufer ist die Sachsenklinik GmbH, die dafür samt Grundstück knapp 150 000 auf den Tisch legt. Der Beschluss, Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) mit dem Abschließen eines entsprechenden Kaufvertrages zu beauftragen, war einer der ersten des neuen Gemeinderates – und er fiel einstimmig.

Schimmelproblem erfordert seit Jahren Sanierung

„Schneller als die Sachsenklinik könnten wir den Block nicht sanieren“, sagte Laqua. Das zwischen der einen Ring bildenden Dorfstraße stehende Wohnhaus, in dem sich, als Bennewitz noch zu Wurzen gehörte, eine Außenstelle des Rathauses befand, bereitet der Gemeinde schon seit Jahren Kopfschmerzen. Der Grund ist ein Schimmelproblem. Die Gemeinde wollte nicht nur dieses beseitigen, sondern auch gleich Nägel mit Köpfen machen und den Zuschnitt der vier Wohnungen – derzeit ist noch eine bewohnt – für altersgerechtes Wohnen verändern. Teilsaniert wurde das Objekt im historischen Dorfkern schon einmal. Allerdings waren beim Dämmen Wärmebrücken an den Fenstern entstanden. Außerdem gibt es im Sockelbereich Risse, durch die ständig Feuchtigkeit eindringt.

Sanierungskosten wären für Gemeinde nicht tragbar gewesen

Erste Planungen 2015 gingen von 410 000 Euro Sanierungskosten aus, mit Ausbau des Dachgeschosses von 585 000 Euro. Diese waren im Haushalt nicht abbildbar, der Bürgermeister hatte deshalb schon damals eine Veräußerung des Gebäudes nicht ausgeschlossen. Zuletzt hatte die Gemeinde 2016 das Haus auf die Wunschliste für Fördermittel aus dem Sächsischen Investitionsstärkungsgesetz gesetzt, dann die Priorität aber bei der Kita Deuben gesetzt.

Die Sachsenklinik löst nun das Problem. Seine Dringlichkeit hatte es zudem spätestens mit Umbau des ehemaligen Gasthofes durch das DRK zum betreuten Wohnen verloren. Wie der Bürgermeister berichtete, hatte Sachsenklinik-Geschäftsführer Kurt-Josef Michels Interesse am Kauf des Objektes bekundet. Der Hintergrund: „Die Sachsenklinik Leipzig benötigt für die Unterbringung ausländischer Fachkräfte dringend Wohnraum in räumlicher Nähe zur Reha-Klinik im Bennewitzer Ortsteil Zeititz.“ Die angehenden Pflegekräfte haben laut Laqua bereits eine Ausbildung in ihrem Heimatland absolviert. Die reiche aber nicht für eine Prüfung hier. Deshalb hätten sie hier ein Aufenthaltsrecht für sechs Monate – Zeit, um die Prüfung zu bestehen und Deutsch zu lernen. Laqua: „Wer die Prüfung nicht besteht, muss zurückreisen, wer sie schafft, wird hier als Pflegekraft eingesetzt.“

Abriss des Gebäudes wurde bereits diskutiert

Die Gemeinde knüpft den Verkauf der Dorfstraße 9/22 an zwei Bedingungen: Die Sachsenklinik soll den bestehenden Mietvertrag übernehmen und den leerstehenden Wohnraum wieder wohnungswirtschaftlichen Zwecken zuführen, und die auf dem Grundstück befindlichen Großbäume sind vom Käufer zu erhalten.

Ulrike Böhme (Linke) begrüßte das Vorhaben. „Ich denke, dass der Verkauf und die Vermietung an Pflegekräfte vernünftig sind. Das Haus wird aufgewertet, ohne dass es unseren Haushalt belastet. Immerhin wollten wir es schon beinahe abreißen, weil wir eine Sanierung nicht stemmen konnten.“

Von Ines Alekowa