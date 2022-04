Landkreis Leipzig

Der Vollfrühlingsmonat Mai lädt mit seinen frischen Farben zum Verweilen zwischen historischen Gemäuern und in der Natur ein. So gibt es auch im Geopark Porphyrland ein breites Angebot an geführten Touren.

Bahndammwanderung in Mügeln

Los geht es am 1. Mai mit der Bahndammwanderung in Mügeln, organisiert vom dortigen Heimatverein. Start ist 9.30 Uhr am Bahnhof Mügeln. Dort gibt es einen Bustransfer zum Ausgangspunkt der Wanderung in Neichen. Zunächst führt die Wanderstrecke durch das Tal des Mutzschner Wassers, von Wermsdorf aus dann entlang der Döllnitz.

„Hier und da ist die alte Trasse der Bahn noch zu erkennen, insbesondere um Mutzschen sowie zwischen Mutzschen und Wermsdorf“, erläutert Andreas Lobe vom Heimatverein. Cannewitz, Wagelwitz und Roda sind die Orte, durch die die Wanderer kommen, bevor sie in Mutzschen Rast machen. Dort könne man „einen einfachen warmen Imbiss“ erwerben, so die Organisatoren. Weiter geht es entlang der Wermsdorfer Teiche. Vom Seegasthof „Döllnitzsee“ kann man dann nach 13 Kilometern zu Fuß wieder in den Bus nach Mügeln steigen. Wer an dieser Stelle noch lockere Waden und Lust hat, kann weitere acht Kilometer bis Nebitzschen wandern, bekommt dann 15.59 Uhr einen Dampfzug zu sehen, mit dem man bis Mügeln zurückfahren kann. Wer deutlich früher in Nebitzschen ankommt, schafft aber vielleicht auch die drei Kilometer nach Mügeln zu Fuß. Um Voranmeldung unter Telefon 034362/31457 oder E-Mail info@ heimatverein-mogelin.de wird gebeten.

Die Bahndammwanderung Mügeln hat sich zu einem regionalen Event entwickelt. Quelle: Bärbel Schumann

Blütenfest in Sornzig

Ein Wochenende später lädt Sornzig am 7. und 8. Mai bereits zum 60. Mal zum Blütenfest ein: Über 30 Händler und Vereine freuen sich auf das erste große Frühlingsfest.

Am Sonnabend startet der Händler– und Kreativmarkt 13 Uhr mit regionalen Köstlichkeiten und Mitmachangeboten. Ab 14 Uhr bis in die späten Abendstunden wird dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung und Fackelumzug (18 Uhr) geboten. Kernstück des Blütenfestes ist die Wahl der Blütenkönigin. Am Sonnabend ab 14 Uhr stellen sich die drei Kandidatinnen vor. Musikalisch umrahmt wird die Wahl durch die Sängerin Maja Catrin Fritsche.

Obstlandexpress startet durch die Plantagen

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit Führungen des Obstlandexpress ́ entlang der Plantagen rund um Sornzig. Auch hier laden wieder Händler und Vereine ab 11 Uhr zum klösterlichen Treiben und Mitmachen ein. Das musikalische Rahmenprogramm gestalten die Original Jahnataler Blasmusikanten. Später lädt der Döllnitztalchor zum Muttertagskonzert in die Kirche ein. Am Nachmittag gibt Linda Feller ein Konzert im Kloster.

Interessantes zum Vulkangestein in Rochlitz

In Rochlitz kann man sich am 15. Mai der Stadtführung von Herzogin Elisabeth anschließen. In der Heimatstadt des Rochlitzer Porphyrs geleitet sie die Teilnehmer höchstpersönlich durch die historische Innenstadt und zeigt ihnen Rathaus, Marktplatz und spätgotische Kunigundenkirche. Daneben gibt es Interessantes zum typischen roten Vulkangestein, das an zahlreichen Bürgerhäusern und Plätzen zu finden ist, zu erfahren. Anmeldungen sind hier über die Tourist-Info in Rochlitz (03737) 78 63 620 möglich.

Schlössertour durch Wermsdorf

Auch in Wermsdorf sind bei der Schlössertour von Georanger Thilo Blamberg am 29. Mai noch freie Plätze vorhanden. Vom Alten Jagdschloss in Wermsdorf geht es ab 10.30 Uhr hinauf zur Hubertusburg. Im Schatten des größten barocken Jagdschlosses Europas bleiben oft die alten Gemäuer und verwinkelten Gassen des Dorfes unentdeckt. Auf dem Weg durch den Ort wird auch die Frage beantwortet, woher das Baumaterial für Schlösser und Dorf kam und wer die Bauleute waren. Anmeldungen dafür unter 0151/70809978 oder thilo@georanger-porphyrland.de

