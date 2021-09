Georg-Ludwig von Breitenbuch aus Kohren-Sahlis wünscht sich das Land schneller und weniger umständlich

Frohburg/Kohren-Sahlis

Mitten während des Gesprächs über seine Kandidatur für den Bundestag, das in einem Werkstatt-Büro in einer Landwirtschaftshalle stattfindet, geht Georg-Ludwig von Breitenbuch ans Handy. Der Anruf kommt von einem Mitarbeiter des Landwirtschaftsunternehmers direkt vom Feld. Ein Traktor ist dort stehen geblieben, jetzt muss schnell Hilfe organisiert werden, damit die Arbeit weiter gehen kann.

Von Breitenbuch bewirtschaftet mit zwei Mitarbeitern 400 Hektar Ackerland bei Kohren-Sahlis. Außerdem ist er Mitglied des Stadtrates in Frohburg, Chef der CDU im Landkreis Leipzig, seit 2009 Abgeordneter des Sächsischen Landtages. Und verheirateter Vater von sechs Kindern im Alter von 5 bis 21 Jahren. Was für ihn allerdings an erster Stelle steht. „Ich bin schon ein großer Familienmensch“, sagt er. „Meine Frau und meine Kinder sind mir total wichtig.“

Im Werkstatt-Büro kümmert sich Georg-Ludwig von Breitenbuch um Politik und seinen Landwirtschaftsbetrieb. Quelle: André Neumann

Trotzdem will er jetzt auch noch in den Bundestag, er bewirbt sich bei der Wahl am 26. September um das Direktmandat im Wahlkreis 154, den der Landkreis Leipzig bildet. Von Breitenbuch entstammt einem alten Adelsgeschlecht aus Thüringen, geboren wurde er in Göttingen. Er ist ausgebildeter Landwirt und diplomierter Volkswirt. 1998 übernahm er in Kohren-Sahlis den Landwirtschaftsbetrieb, den seit Vater nach der Wende zurück erworben hatte.

Schrittweise Vertrauen erarbeitet

Seitdem, und das sei eine sehr wichtige Erfahrung für ihn, habe er sich schrittweise das Vertrauen der Menschen in seiner Umgebung erarbeitet. Für die er jetzt den Schritt von der sächsischen zur Bundespolitik gehen will. Ganz bewusst nur als Direktbewerber, ohne einen Listenplatz. „Das gibt mir Unabhängigkeit von der Partei, ich stehe nur in Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern“, erklärt er.

Für die will er sich einsetzen, so wie er das als Landespolitiker schon jetzt tut. Mit der ihm eigenen Bodenständigkeit und dem Blick für die Situation. Oft seien es tatsächlich Behördenangelegenheiten, die bei den Menschen für Ärger sorgen. Da reiche es manchmal schon, dass man als Abgeordneter einen Blick auf die Sache werfe „und jemand rot wird“.

Eine Brücke im Ort Benndorf fällt ihm dazu ein. Dort sorgten sich Anwohner um den Durchfluss bei Hochwasser. Es sei um zwanzig Zentimeter Schlamm gegangen, der herausgeholt werden sollte. „Da mussten sich erst fünf selbstbewusste Behörden einig werden“, schüttelt von Breitenbuch noch nachträglich den Kopf.

Ethische Probleme interessieren ihn

Und sieht das als generelles Thema auch für die Bundespolitik: „Verantwortlichkeiten und Vereinfachung von Prozessen, daran sollten wir arbeiten.“ Damit das Land schneller werde und weniger umständlich.

Dass es ihn jetzt in die Bundespolitik zieht, hat aber auch damit zu tun, dass er sich mit 50 und nach mehr als zwei Legislaturperioden im Landtag jetzt reif und auch gefordert dafür fühle.Und es gibt bundespolitische Themen, die in reizen. Zum einen die Außenpolitik. Wie stellt sich Deutschland in der Welt auf? Und es sind die ethischen Fragen, etwa um ungeborenes Leben, die ihn als Christ und werteorientierten Menschen besonders interessieren. In Dresden sei es nur um Sachfragen gegangen, nie habe er im Landtag Gewissensentscheidungen treffen müssen.

Gewohnt, mit dem Wetter zu leben

Über die künftige Regierung, die er sich erhofft, hat Georg-Ludwig von Breitenbuch ziemlich klare Vorstellungen. „Sowohl mit den Linken als auch mit der AfD geht es gar nicht“, sagt er deutlich. Seine Partei und die SPD würden nach Jahren der großen Koalition eine Pause voneinander brauchen. Und so wie er in Dresden die Grünen erlebe, die ohne Rücksicht auf Verbände und Menschen ihre Politik durchsetzen wollten, möchte er auch mit denen nicht koalieren.

Georg-Ludwig von Breitenbuch bei seiner Nominierung durch die CDU des Landkreises Leipzig im April dieses Jahres in Neukieritzsch. Quelle: CDU

Bleibt als Wunschpartner aus seiner Sicht also ganz klar die FDP. Damit die mit der CDU regieren könne, das weiß Georg-Ludwig von Breitenbuch natürlich genau, müssen beide noch deutlich zulegen. Auch was sein Direktmandat angeht, behält er angesichts der Umfragen die Bodenhaftung: „Ich denke schon, dass es klappen kann. Als Landwirt ist man es gewohnt, mit dem Wetter zu leben.“

Und sollte es klappen, wie will er Familie, Betrieb und Berliner Politik unter einen Hut bringen? Das Landtagsmandat würde er abgeben. Für den Betrieb und das Abgeordnetenbüro habe er ein gutes Team. „Und die Zeit für die Familie, die muss man sich freischaufeln, organisieren. Darauf muss man achten.“ Das sei aber keine extreme Anstrengung, ergänzt der hoch gewachsene Mann, „weil man seine Familie ja gern hat“.

Von André Neumann