Gerichshain: Spedition Loth soll weitere Zufahrt erhalten

Eine zusätzliche Grundstücksausfahrt soll das Gewerbe- und Industriegebiet Gerichshain West erhalten. Das ansässige Speditionsunternehmen Loth erweitert seine Logistikflächen. In Vorbereitung einer weiteren Bebauung strebt die Firma eine direkte Zufahrt auf die Leipziger Straße an. Im jüngsten Technischen Ausschuss der Gemeinde Machern wurden die Pläne erläutert. Das Unternehmen beabsichtige, die künftigen Fahrzeugbewegungen auf dem Grundstück besser zu koordinieren, informierte Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU). Dazu sei es nötig, den Bebauungsplan aus dem Jahr 1992 zu ändern.

Die Aussicht, dass es damit auf der ehemaligen B 6 zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommt, stößt der Gemeinde Borsdorf sauer auf. „Mit der Herstellung dieser Zufahrt ergibt sich zwangsläufig eine Verlagerung der Verkehrsströme, welche durch die vorgesehenen weiteren Hallenneubauten noch deutlich zunehmen werden“, schreibt die Nachbarkommune in ihrer Stellungnahme.

Entlastung für Gerichshain – Belastung für Borsdorf

Bisher erfolgt die Zufahrt auf das Betriebsgelände, das Loth von der zuvor dort ansässigen Firma Aco erwarb, ausschließlich über die innerhalb des Gewerbegebietes liegende Zweenfurther Straße und Angerstraße über das Gewerbegebiet Gerichshain Nordwest zur neuen B 6. Borsdorf machte die Aussage in den Planunterlagen stutzig, dass sich die Anfahrtswege durch die neue Zufahrt um 1,5 Kilometer verringern sollen. „Diese Verkürzung“, so die Borsdorfer Bauverwaltung, „ist nur zu erreichen, wenn die Verkehrsströme über die alte B 6 in Richtung Borsdorf geführt werden. Der Entlastung der Gewerbegebiete in Gerichshain steht damit eine Belastung der Wohngebiete in Borsdorf gegenüber.“ Auch die Durchlassfähigkeit und damit die Verkehrssicherheit im Bereich der Kreuzungen Leipziger Straße/Panitzscher Straße sowie Panitzscher Straße/B6 sieht die Gemeinde Borsdorf beeinträchtigt.

Lkw soll nur Ausfahrt nach rechts erlaubt werden

Laut Andreas Breske, Sachgebietsleiter im Macherner Bauamt, habe man die Borsdorfer Ängste zum Anlass genommen, die Gestaltung der Ausfahrt zu überdenken. „Geplant ist jetzt, den neuen Zugang nur als Ausfahrt für Lkw zu nutzen. Und für die soll das Abbiegen nur nach rechts erlaubt werden.“ Damit wolle man verhindern, dass die Lasterflotte durch Borsdorf rollt, sondern über Angerstraße und Cunnersdorfer Straße den kurzen Weg zur B 6 wählt. Entsprechende Gespräche mit der Spedition Loth habe es bereits gegeben. „Für die Zufahrt“, fügte Breske hinzu, „sollen die Lkw laut geändertem Entwurf wie bisher die innerhalb des Gewerbegebietes verlaufende Zweenfurther Straße nutzen.“

Auch die Polizei brachte ihre Bedenken zu Papier. Eventuell, so die Ordnungshüter, müssten auf der Leipziger Straße sogar zusätzliche Abbiegespuren geschaffen werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Auch diesen Einwand, so das Macherner Rathaus, könne man entkräften. Durch ein Verbot der Zufahrt und der Ausfahrt nach links für Lkw würde sich die an dem Knoten zu erwartende Belastung zudem weiter verringern. Die Tagesprognose hatte ursprünglich bei etwa 50 Lkw und rund 30 Pkw gelegen. Eine Größenordnung, die sich durch die Aufteilung der Lieferströme nun allerdings verringern dürfte, wie Machern erklärte.

Das Thema wird am 28. September abschließend im Gemeinderat behandelt.

