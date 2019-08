Machern/Gerichshain

Da das einzig verwertbare Angebot deutlich über der Kostenschätzung lag, wurde die Vergabe für ein Bauvorhaben in Gerichshain aufgehoben. Dabei handelt es sich um die Neuverlegung der Schmutzwasserleitung des örtlichen Kindergartens. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig fordern die Gemeinde bereits seit längerem auf, einen vorhandenen Missstand zu beheben, heißt es aus dem Rathaus. „Seit Jahren ist die Schmutzwasserleitung an das Regenwassersystem angeschlossen“, erklärt Beauftragter Andreas Dietze. „Deshalb war eigentlich geplant, in der Schließzeit der Kindereinrichtung, die noch bis 2. August dauert, die Bauarbeiten auszuführen.“

Nur ein Angebot eingegangen

Insgesamt fünf Firmen hatte die Gemeinde Machern an der beschränkten Ausschreibung beteiligt. Von diesen fünf gab aber nur eine ein Angebot ab. Kalkuliert war mit Brutto-Kosten von rund 44 000 Euro. Doch das Unternehmen wollte die Leitung für über 100 000 Euro neu verlegen. „Deshalb wurde entschieden, die Vergabe aufzuheben“, informiert Dietze. Die Angebotssumme habe schließlich fast 230 Prozent über der Kostenberechnung gelegen. Gemäß Sächsischer Vergabeordnung dürfe auf einen so unangemessen hohen Preis kein Zuschlag erteilt werden, so der Beauftragte.

Erneuter Anlauf geplant

Die Gemeinde will einen erneuten Anlauf unternehmen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Noch in diesem Jahr ist eine weitere Ausschreibung geplant. Allerdings erst gegen Ende des Jahres. „In der Hoffnung“, ergänzt Dietze, „dass sich die Preise im Tiefbau bis dahin abgekühlt haben.“

Von Simone Prenzel