Gericht setzt Verfahren gegen Großbardauer Unternehmer aus

lm Verfahren gegen den Großbardauer Unternehmer Arnd Viehweg wegen der Sperrung der Herderstraße in Bad Lausick im Mai 2019 ist der ersten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Grimma ohne Urteil zu Ende gegangen. Laut Gerichtssprecher Malte Fischer hatte Viehweg zwei Verbotsschilder aufgestellt, die Fahrzeugen aller Art die Durchfahrt der Straße untersagten. Daraufhin wird Viehweg Amtsanmaßung vorgeworfen. Hintergrund ist ein seit Jahren währender Streit um 400 Meter Herderstraße. Diese wurde vor mehr als 20 Jahren auf dem privaten Grund von Viehweg angelegt. Die Umwidmung der Fläche in öffentliches Land und eine Entschädigung lehnte Viehweg ab. Ein Enteignungsverfahren folgte, in dem Viehweg unterlag.

Zweiter Fall vor Gericht: Diebstahl von Bäumen

Nach der Entscheidung vom Montag wurde das Verfahren ausgesetzt, damit geprüft werden kann, ob es mit einem weiteren gegen diesen Angeklagten beim Amtsgericht Grimma anhängigen Strafverfahren verbunden und gemeinsam verhandelt werden kann. In diesem Fall wird Viehweg der Diebstahl von Bäumen auf einem Nachbargrundstück vorgeworfen.

Streit um Akteneinsicht – Verteidiger setzt sich durch

Überdies erhält der Verteidiger ergänzende Akteneinsicht. Vorausgegangen war, dass der Verteidiger die Aussetzung des Verfahrens beantragt hatte, um in weitere vom Gericht beigezogene Beweisunterlagen Einsicht nehmen zu können. Dieser Antrag war laut Gericht zunächst zurückgewiesen worden mit der Begründung, die Unterlagen hätten sich zum Teil schon länger in der Akte befunden, hätten also bei einer früheren Akteneinsicht bereits vom Verteidiger eingesehen werden können, beziehungsweise seien von so geringem Umfang (eine Seite), dass der Verteidiger sie auch vor dem heutigen Termin hätte einsehen können. Daraufhin nahm der Verteidiger im Sitzungssaal Akteneinsicht.

Termin für weitere Verhandlung noch offen

Dabei entdeckte er den Angaben zufolge ein Konvolut von weiteren kopierten Unterlagen, die hinten in der Akte lagen, von denen unklar war, wie diese dort hingekommen waren. Obwohl das Gericht mitteilte, dass es ihm für die Entscheidung auf diese weiteren Kopien nicht ankomme, wurde nach einem Rechtsgespräch im Richterzimmer zwischen Richter, Staatsanwältin und Verteidiger letztlich das Verfahren ausgesetzt.

Wann in dieser Sache – gesondert oder verbunden mit der weiteren oben erwähnten Strafsache – weiter verhandelt wird, steht noch nicht fest.

Von Birgit Schöppenthau