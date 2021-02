Borna

Auf der einen Seite ein prächtiger Sitzungssaal mit Stuckdecken, riesigen und kreisrunden Deckenleuchten, Wandvertäfelungen und alter Orgel, auf der anderen Seite drei Vorführzellen mit spartanischer Ausstattung. Und dazwischen viel Platz für Archive, für Richterzimmer, Wartebereiche für Zeugen und Räume für Anwaltsgespräche. Wo einst Lehrer die Schulbank drückten und Gymnasiasten ihr Abitur ablegten, wird seit wenigen Wochen Recht gesprochen. Das Amtsgericht Borna ist im November 2020 in das ehemalige Lehrerseminar und Pestalozzigymnasium gezogen.

Für die rund 77 Beschäftigten bedeutet das: viel Platz, keine beengten Büros mehr, keine Außenstelle. Kurz: alles an einem Ort, alles unter einem Dach. Viele Jahre hatte Ingrid Graf, Direktorin des Amtsgerichts, den Umzug herbeigesehnt. Denn nicht nur das bisherige Gebäude in der Straße Am Gericht, sondern auch die Außenstelle in der Deutzener Straße platzten aus allen Nähten. „Bisher standen den Gerichtsmitarbeitern 1200 Quadratmeter zur Verfügung, jetzt sind es mehr als doppelt so viele. 2900 Quadratmeter haben wir nun“, erzählt Graf. Was sich auch deutlich mit dem Umzug entspannt habe, sei die Parkplatzsituation.

Nach drei Jahren Bauzeit kann das Amtsgericht einziehen

Ende 2017 hatte die denkmalgerechte Sanierung des altehrwürdigen Gemäuers begonnen, das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als Königlich-Sächsisches Lehrerseminar in mehreren Abschnitten entstand. Bis 2009 war dann das Pestalozzi-Gymnasium hier untergebracht, danach – mit Schließung der Schule – stand das Haus leer.

Und nun gehen hier Rechtspfleger, Richter, Anwälte, Gerichtsvollzieher, Wachtmeister und Beamte ihrer Arbeit nach – sei es im Grundbuchamt, in der Nachlassabteilung, in der Strafabteilung, in der Zivilabteilung, in der Familienabteilung, in der Betreuungsabteilung oder im Archiv. „Bisher waren Grundbuchamt, Familien- und Nachlassabteilung sowie Betreuungs- und Vormundschaftsabteilung in den Außenstellen der Deutzener Straße untergebracht“, erzählt Graf. Das habe gravierende Nachteile mit sich gebracht. So war es nicht möglich, mal auf die Schnelle Mitarbeiter in anderen Abteilungen einzusetzen, wenn Not am Mann war. In diesen Fällen hätten diese in beiden Gebäuden jeweils ein Büro gebraucht. „Nun, da alle an einem Ort sind, lässt sich so etwas wesentlich leichter organisieren.“ Darüber hinaus habe sich das Hin- und Herschicken von Akten mit dem Umzug erübrigt.

Gericht beherbergt karg eingerichtete Vorführzellen

Besonders viel Platz nimmt das Archiv für das Grundbuchamt im neuen Haus ein, zusätzlich dazu beherbergt das Untergeschoss drei Vorführzellen, in denen Strafgefangene auf ihre Verhandlung warten. „Bisher mussten sie, bewacht von einem Polizisten und mit Handschellen gesichert, auf den Fluren warten“, sagt Graf. Mit den Vorführzellen, karg eingerichtet mit Tisch und Stuhl und zudem sicher vor Vandalismus, sei die Bewachung viel einfacher geworden.

Was Graf vor allem an dem alten neuen Haus schätzt, ist neben dem Platzangebot der Komfort. Denn das gesamte Gebäude ist barrierefrei, ein Fahrstuhl bringt Mitarbeiter und Besucher auf die jeweiligen Etagen. Nur eines sei noch etwas verwirrend. Die offizielle Adresse des Amtsgerichts ist die Leipziger Straße 67 a, allerdings erreichen Besucher sowohl den Parkplatz als auch den Haupteingang von der Geschwister-Scholl-Straße aus.

Sitzungssaal mit Orgel ist das Herzstück des neuen Standortes

Herzstück des Gründerzeit-Gebäudes ist der Sitzungssaal im ersten Obergeschoss. 190 Quadratmeter groß, gut sieben Meter hoch, Stuckdecke mit Rosetten und Blattwerk-Türschmuck. Besonderer Hingucker hier ist die historische Orgel, die allerdings keine Töne mehr von sich gibt. „Wir haben sie als Raumschmuck erhalten. Und sie bietet ja auch einen beeindruckenden Anblick“, macht Graf deutlich.

Nicht jeder Besucher und nicht jeder, der vor Gericht steht, wird den prächtigen Sitzungssaal erleben können und dürfen. Das Amtsgericht hat noch weitere Sitzungssäle, die dann eher nüchtern praktikabel sind. „Die kleineren Säle werden eher genutzt, wenn es zum Beispiel um Familienangelegenheiten und Zivilstreitigkeiten geht“, erklärt die Amtsgerichtsdirektorin.

Sanierung des Gebäudes wird 14,5 Millionen Euro teuer

Um aus dem einstigen Lehrerseminar und Gymnasium ein Gericht machen zu können, mussten unzählige Zwischenwände eingezogen werden. Schallschutztüren wurden genauso eingebaut wie ausgefeilte Technik. Das Schließsystem funktioniert mit Hilfe von Transpondern. Sanierung und Umbau haben mit insgesamt 14,5 Millionen Euro zu Buche geschlagen, damit wurde das Vorhaben rund drei Millionen Euro teurer als ursprünglich veranschlagt.

„Mittlerweile haben wir uns hier eingelebt“, betont Graf. Die Wege zwischen den einzelnen Abteilungen seien kurz, Abstimmungen schneller möglich. Und auch die Besucher fänden sich besser zurecht. Vorbei seien die Zeiten, als Verhandlungen verspätet anfingen, weil die Beteiligten im falschen Gebäude warteten.

Flut von Anträgen in der Nachlassabteilung ist groß

Zum normalen Bild dieser Wochen gehören nicht nur Wachtmeister im Amtsgericht, sondern auch Security-Leute. Deren Einsatz ist nötig, weil noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind. So müssen noch letzten Handwerksarbeiten erledigt werden.

Trotz des Lockdowns verhandeln die Richter alles, was derzeit auf dem Tisch liegt. „Im ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres hatten wir keine einzige Verhandlung, entsprechend hat sich alles gestaut“, erzählt Graf. Um einen erneuten Rückstau zu verhindern, werde nun alles abgearbeitet, was möglich sei. Besonders viel zu tun habe seit einigen Monaten die Nachlassabteilung. „Die Flut von Anträgen ist kaum noch zu bewältigen“, macht die Direktorin deutlich. Auch hier spüre man die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich.

Graf hofft, dass mit Rückkehr zur Normalität eine offizielle Eröffnung des neuen Amtsgerichts möglich sein wird. Und auch Ausstellungen sollen wieder stattfinden. Diese böten sich in den langen und geräumigen Fluren des neuen Standortes noch wesentlich besser an.

