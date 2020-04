Gestrandeter Circus Alexander darf bis Ende August in Wurzen bleiben

Wurzen

Der am 15. März aufgrund der Corona-Pandemie in Wurzen gestrandete Circus Alexander darf bis zum 31. August auf dem Festplatz an der Collmener Straße bleiben. Darauf einigte sich jetzt die Stadtverwaltung in einem Gespräch am Vortag mit Zirkusdirektor Gino Lauenburger. Wie Stadtsprecherin Cornelia Hanspach per Pressemitteilung verlautbarte, gab es zunächst lediglich eine Aufenthaltsduldung bis zum 20. April. Weil auch bis dato keine Möglichkeit für die Schausteller bestehe, die nächsten geplanten Tournee-Orte anzufahren, entschied sich das Stadthaus für eine Verlängerung der Frist. Zugleich wurden beim Vorort-Termin in der Kommunalbehörde offene Frage geklärt.

Kontakt zwischen Stadt und Circus verlief nicht reibungslos

Wie berichtet, hatte der Zirkus mehrfach auf seine Situation aufmerksam gemacht und öffentlich um Spenden für Tiere und Menschen gebeten. Die Hilfsbereitschaft sei groß, wofür sich die Frau von Zirkusdirektor Lauenburger, Vivien Freiwald, bei allen herzlich bedankt. Dennoch laufen täglich Kosten für Strom und Wasser auf, so Hanspach. Gerade in diesem Punkt gab es seitens der Verwaltung einige Fragen, zumal die Kommunikation zwischen den Zirkusleuten und dem Ordnungsamt keineswegs störungsfrei verlief.

Anzeige

Manege aus Strohballen: Vivian Freigang und Zirkusdirektor Gino Lauenburger sind dankbar für die vielen Spenden, seit sie in Wurzen festsitzen. Doch noch brauchen sie Hilfe. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weitere LVZ+ Artikel

„Das begründet sich aus den unterschiedlichen Perspektiven“, erklärte Kristin Pregel, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Demnach seien die Betroffenen sowie die Wurzener Helfer ganz zielorientiert an die Sache herangegangen. „Wir tun das auch“, merkte Pregel an und sagte weiter: „Doch zusätzlich ist es unsere Pflicht, dass wir Nachweise haben – wohin werden die Fäkalien entsorgt, wohin kommt der Mist der Tiere?“ Deshalb musste nachgehakt werden, „was wiederum als Gängelei interpretiert wurde“.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Klärung der zusätzlichen Kosten steht noch aus

Ungeklärt seien aber nach wie vor die Finanzen. Zwar hinterlegte der Zirkus bei der Stadt eine Kaution in Höhe von 1000 Euro. Doch dagegen stünden mittlerweile 600 Euro Miete sowie bislang 2000 Euro für Strom. Pregel zufolge gebe es aktuell noch keine Entscheidung, wie mit einer zusätzlichen Gebühr für den verlängerten Aufenthalt bis zum 31. August umgegangen wird. Nicht zuletzt gelte es, die Nutzung der Wiesen am Festplatz zu klären, auf dem die Zirkustiere derzeit weiden. „Denn für diese Flächen besteht zwischen der Stadt und einem Schäfer ein Pachtverhältnis“, so Pregel.

Bis zum Ende des jetzigen Ultimatums will sich der Circus Alexander um eine neue Unterkunft kümmern und staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Mehrere Familien, versicherte die Stadtverwaltung, hätten bereits Hartz IV bewilligt bekommen. Darüber hinaus soll noch ein Antrag auf Soforthilfe gestellt werden.

Von Kai-Uwe Brandt