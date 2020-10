Gesundheitsamt bestätigt Corona-Fall im Schloss Wurzen

Wurzen

Der Corona-Verdachtsfall im Schloss Wurzen zieht Kreise. Obwohl die Belegschaft geschlossen beim Test war und Restaurantbetreiber Ronny Wedekind Entwarnung gegeben hatte, verdoppelte sich die Anzahl der Corona-Fälle in der Stadt Wurzen von einem auf den anderen Tag. So meldete das Gesundheitsamt der Kreisbehörde am Dienstag noch drei mit dem Virus SARS-CoV-2 Infizierte und sieben Personen in Quarantäne. Mittwoch 11 Uhr lag der Wert bereits bei sechs positiv Getesteten und 18 Personen in Quarantäne.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, resultiere der Anstieg des Infektionswertes sowie der Quarantäne aus dem Umfeld der Gastronomie des Schlosses Wurzen. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, dazu machte die Behörde mit Verweis auf den Datenschutz keine konkreten Angaben.

Anzeige

Vier Personen befinden sich derzeit in Quarantäne

Bereits am Wochenende hatte das Schlossrestaurant aufgrund eines Verdachtsfalles die Einrichtung vorsichtshalber bis zum 6. Oktober geschlossen, da sich eine Mitarbeiterin mit Erkältungssymptomen krankmeldete. In diesem Zusammenhang teilte der Geschäftsführer der Schloss Wurzen Betriebsgesellschaft mbH, Ronny Wedekind, mit, sich gemeinsam mit allen Angestellten testen zu lassen. Am Dienstagvormittag verkündete dann der 43-Jährige, dass die Laborergebnisse negativ gewesen seien und das Restaurant wieder öffnet.

Erst am späten Nachmittag, betonte Wedekind, habe er die Nachricht eines positiven Befunds der erkrankten Kollegin erhalten. Daraufhin sei jetzt das Gesundheitsamt in Wurzen vor Ort gewesen, um die Infektionswege auch anhand der Dienstpläne zu ermitteln. Wedekind zufolge hätte es allerdings keinen weiteren Kontakt mit der Infizierten gegeben: „Und das können wir nachweisen.“ Sie und zwei weitere Mitarbeiter sowie eine Person aus dem familiären Bereich befänden sich mittlerweile zu Hause. Das Schlossrestaurant bleibe laut Betreiber in Absprache mit dem Gesundheitsamt offen.

Umweltminister will am 8. Oktober nach Wurzen

Inwieweit die Gäste auf die aktuelle Situation reagieren, wusste der Schlossinhaber jedoch nicht zu sagen. Immerhin soll am 8. Oktober ab 9 Uhr eine Regionalkonferenz des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland zum Thema „Wildkatze und Waldverbund“ mit dem Umweltminister Wolfram Günther ( Bündnis 90/Die Grünen) stattfinden. Darüber hinaus hat Günther für den 12. Oktober die Bürgermeister der Region zu einem Kamingespräch in die historischen Gemäuer eingeladen.

Von Kai-Uwe Brandt