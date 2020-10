Gesundheitsterminal steht im Rathaus Bennewitz

Bennewitz

Bennewitz. Im Foyer des Bennewitzer Rathauses können Versicherte jetzt über ein Gesundheitsterminal mit ihrer Krankenkasse kommunizieren und Gesundheitsinformationen abrufen. Die Gemeinde hatte sich erfolgreich bei der Deutschen Gesellschaft für Infrastruktur und Versorgungsmanagement (DeGIV), einem Spezialisten für Software-Lösungen im Gesundheitswesen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort, um die Aufstellung beworben. „Ich möchte damit Wege, insbesondere für die reifere Bevölkerungsgruppe, verkürzen. Jetzt kommt es darauf an, dass das Angebot auch genutzt wird“, sagte Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) bei der Inbetriebnahme. Bislang gibt es in Sachsen 170 derartige Terminals in Krankenhäusern, Apotheken und Krankenkassen und seit diesem Jahr auch in Rathäusern. 34 davon stehen in Leipzig und Umland, im Muldental können Versicherte den Service in der Park-Apotheke in Bad Lausick, in der Apotheke Borsdorf, im Colditzer Rathaus, in Grimma in der IKK Classic Geschäftsstelle und der Linden Apotheke, in der Sachsen-Klinik Naunhof sowie im MVZ am Klinikum Wurzen nutzen.

„Das Terminal ist wie eine mobile Geschäftsstelle“

An dem digitalen Servicepunkt können Versicherte der DAK und IKK classic, welche das Terminal in Bennewitz bereits unterstützen, beispielsweise ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung scannen und direkt an Kasse und Arbeitgeber weiterleiten, sich den Krankengeldanspruch ausrechnen lassen und sogar Fotos für die Gesundheitskarte machen. „Das Terminal ist wie eine mobile Geschäftsstelle“, erklärte Anja Görs-Brettin, Standortleiterin Sachsen der DeGIV. Deshalb auch würden die Terminals bevorzugt im ländlichen Raum aufgestellt, wo es vor Ort keine Kassenfiliale gibt. Gedacht sei es vor allem für Leute, deren Handys keine (Krankenkassen-)Apps unterstützen oder die sensible Daten nicht vom heimischen Computer aus übers Internet übertragen wollen. „Hier geht alles über eine sichere Datenleitung“, versicherte sie.

Anzeige

Anja Görs-Brettin, DeGIV, erklärt Bürgermeister Bernd Laqua die Benutzung des Terminals. Quelle: Ines Alekowa

Gesundheitsinformationen für alle zugänglich

Darüber hinaus gibt es für jeden Bürger frei zugängliche Informationen – in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Polnisch. „Über das Terminal kann man zum Beispiel Corona-Teststellen suchen und sich zum korrekten Tragen der Masken informieren“, so Görs-Brettin. Mit der Stiftung Gesundheit erhält man einen Überblick über Fachärzte in der Region, man hat Zugriff auf die Pflegedatenbank des Bundesgesundheitsministeriums, kann den Impfkalender einsehen, sich eine Checkliste für die Reiseapotheke erstellen lassen samt Ausdruck und anderes mehr.

Benutzung ist selbst erklärend

Das zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugängliche Terminal verfügt dafür über einen großen Bildschirm mit einer einfachen, selbst erklärenden Berührungssteuerung, Scanner und Kamera, Belegdrucker sowie über ein Lesegerät, über das sich der Kunde mit seiner elektronischen Gesundheitskarte autorisiert.

Karsten Ullman , IKK-Regionalgeschäftsführer, hat mit dem Terminal bereits gute Erfahrungen gemacht. „Das in unserer Geschäftsstelle wird gut angenommen.“ Auch Sylvia Hoffmann, stellvertretende Leiterin des DAK-Servicezentrums in Leipzig, wirbt dafür, die Möglichkeiten des Terminals zu testen. „ Es hilft Wege und Zeit zu sparen und seine Nutzung ist kostenlos.“

Lesen Sie auch:

Von Ines Alekowa