Lossatal/Hohburg

Am Montagabend hat es in einem Kleingartenverein in Hohburg im Lossatal gebrannt. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache geriet Unrat, der in einem Gewächshaus gelagert war, in Brand.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass dieses vollständig niederbrannte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von LVZ/gap