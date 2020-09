Gewerbegebiet Nischwitz erhält schnelles Internet durch Glasfaser

Thallwitz/Wurzen

Die Envia Tel will im Thallwitzer Ortsteil Nischwitz für schnelles Internet sorgen. Dazu verlegt das Unternehmen mit Sitz in Markkleeberg seit Ende August über vier Kilometer leistungsstarke Glasfaser-Infrastruktur. Rund 40 ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden soll nach der Fertigstellung ein Highspeed-Internet zur Verfügung stehen, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ermögliche.

Bürgermeister Pöge begrüßt Eigenausbau der Envia Tel

Die Verlegung der Glasfaserkabel startete im Gewerbegebiet Wurzen-Nord und verläuft über die Zillestraße, Collmener Straße, Schützstraße und Nischwitzer Breite entlang der Eilenburger Straße bis zur Industriestraße in Nischwitz.

Wie der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) sagte, begrüße er den Eigenausbau der Envia Tel in Nischwitz und hoffe auf eine baldige und zeitgemäße Anbindung zur Stärkung der Unternehmen vor Ort. Voraussichtlich im Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Danach werden auch die kostenpflichtigen Direktanschlüsse für die passenden Internet-, Telefon- und Vernetzungsdienste eingerichtet.

Thallwitz setzt auf eine zukunftssichere Lösung

„Mit dem Glasfasernetz setzt Thallwitz auf eine zukunftssichere Lösung. Denn nur die Glasfasertechnologie gewährleistet höchste Leistungen, um die stetig wachsende Nachfrage nach Breitband heute und in Zukunft zuverlässig decken zu können“, betonte Stephan Drescher, Envia Tel-Geschäftsführer. Zugleich dankte er der Gemeinde für die Unterstützung und Zusammenarbeit.

Die Envia Tel, führender regionaler Telekommunikationsdienstleister für Industrie und Gewerbe und 100-prozentige Tochtergesellschaft der Envia M, baut derzeit ihr rund 6000 Kilometer langes Glasfasernetz in Mitteldeutschland aus und erreicht mehr als 40 000 Firmen, die unter anderem in über 350 Gewerbegebieten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg ansässig sind.

Von Kai-Uwe Brandt