Gibt es bald die erste Forstwirtin im Colditzer Forst?

Colditz/Bad Lausick

Mehrfach stand sie auf der Kippe, doch sie konnte sich behaupten: die Ausbildungsstätte, die der Forstbezirk Leipzig in Colditz betreibt. Seit 30 Jahren besteht sie. 87 Forstwirte machten hier in dieser Zeit ihren Berufsabschluss. Das nächste erste Lehrjahr ist an den Start gegangen – mit einem Novum: Unter den fünf Azubis ist erstmals eine junge Frau.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

„Ich möchte einen Beruf haben, der mich in der Natur sein lässt, wo man anpacken kann – keinen klassischen Büro-Job“, sagt Priska Wagner, jetzt nahe Borna zu Hause. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, bewarb sich beim Staatsbetrieb Sachsenforst. Möglich, dass sie später ein Studium anschließt oder sich zum Forsttechniker qualifiziert.

Anzeige

Hendrik Thiele (16) aus der Leisniger Ecke wusste genau, worauf er sich einlässt: Sein Bruder machte in Colditz dieselbe Ausbildung und ist bei Sachsenforst tätig. Familiär vorgeprägt ist Max Köhler, zu Haus in einem Dorf bei Mügeln. Sein Vater hat einen kleinen Forstbetrieb. Nach zwei Praktika bei Sachsenforst habe er gemerkt, so der 17-Jährige: „Das ist das Richtige. Das will ich lernen.“ Um später nach Meisterabschluss und mit Berufserfahrungen in den Familienbetrieb zurückzukehren. Der Waldheimer Richard Boxhorn (16) war „schon immer offen für grüne Berufe“. Andreas Geiler (22) aus Leipzig macht nach der Sozialassistenten-Ausbildung jetzt etwas durchaus Verwandtes: „Mich kümmern.“ Um den Wald.

Nichts geht über Präzision: Ausbilder Andreas Schwientek misst genau nach beim Berufswettbewerb. Quelle: Alexander Bley

Sachsenforst bildet nicht nur für den eigenen Wald aus

Dass alle fünf erfolgreich durch ihre drei Colditzer Jahre kommen und danach im Staatsbetrieb, bei privaten Forstdienstleistern, in Kommunen und bei privaten Waldeigentümern Fuß fassen, davon ist Andreas Schwientek überzeugt. Der 56-Jährige ist Ausbilder seit der ersten Stunde in Colditz. Fand die Ausbildung zuvor in Söllichau in der Dübener Heide statt, läuft sie längst dual mit Theorie sachsenweit in Morgenröthe-Rautenkranz und mit Praxis vor Ort wie in Colditz. Nach der Jahrtausendwende stieß hier Ulrich Zillmann hinzu, zuletzt Hartmut Becker. Den ersetzt seit dem Sommer mit Tobias Streicher (30) sozusagen ein „Eigengewächs“. „Aktuell werden pro Lehrjahr im Freistaat plusminus 40 Forstwirte ausgebildet, damit der klimagerechte Waldumbau nicht am drohenden Personalmangel scheitert.“

„Die Aufgaben im Wald sind vielfältig und Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt“, bestätigt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig. „Bei uns sind die Einstellungsmöglichkeiten aktuell positiv, nicht nur aufgrund der Fülle der zu erledigenden Arbeiten. Die hohe Altersstruktur unserer Forstwirte führt dazu, dass viele Stellen in den nächsten Jahren nachbesetzt werden.“ Nur mit gut ausgebildeten Fachkräften sei es möglich, „nach den in dem Ausmaß nicht gekannten Schäden durch Sturm, Käferfraß und Hitzesommern die umfangreichen Waldfunktionen nachhaltig in einem Zukunftswald zu erhalten“.

Baumpflege, Pflanzen und Können im Berufswettbewerb

Von Pflanzen und Säen bis Bestandspflege, von Holzernte bis Naturschutz reicht das Aufgabenspektrum in Colditz, ergänzt durch Spezialausbildungen wie Baumklettern und Bedienung spezialisierter Ernte- und Rücketechnik. Eine Klammer und ein Steckenpferd von Andreas Schwientek ist der Berufswettbewerb. Schon einige Trophäen wurden so nach Colditz geholt. Die Holzwerkstatt und die Metallwerkstatt auf dem Gelände unmittelbar am Colditzer Forst sind hochmodern. Was fehlt, ist ein zeitgemäßes Sozial- und Schulungsgebäude. Dessen Bau soll – wenn alles klappt – im Oktober 2021 beginnen. Die jungen Leute des ersten Lehrjahres können es, wenn der Zeitplan passt, in ihren letzten Ausbildungsmonaten nutzen. Bewerbungsschluss für das Ausbildungsjahr 2021/22 ist der 16. Februar.

Naturschutz-Projekt widmet sich Ameisen

Eingebettet in die Ausbildung ist traditionell ein Naturschutz-Projekt, welches die Azubis selbst planen, über drei Jahre betreuen und an dem sie zum Ende der Ausbildung geprüft werden. Die Neuen widmen sich neben der Ufergestaltung eines mäandernden Waldbaches hauptsächlich der Erfassung und Sicherung von Ameisenhaufen im Revier Waldmühle. Die letzte Kartierung liegt schon zwölf Jahre zurück. Seitdem hat sich durch Stürme und Wiederbewaldung vieles im Lebensraum der hügelbauenden Ameisen verändert. Dabei sind Waldameisen natürliche Gegenspieler vieler forstschädlicher Insekten.

Von Ekkehard Schulreich